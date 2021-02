Cum a organizat fosta Securitate Congresul al XIV-lea al PCR. A fost ultimul eveniment politic important din viata lui Ceausescu

Discursul de 6 ore si cei 3.308 de aplaudaci

Apelul lui Eugen Ionescu catre liderii Europei pentru inlaturarea lui Ceausescu

Paranoia supravegherii operativ-informative

Esenta controlului total era "fluxul continuu de informatii"

Atentie la acte de anarhie, dezordine si "inscrisuri dusmanoase"

"Starea de spirit", aspect important al muncii de Securitate in contextul Congresului PCR

Instruirea retelei informative, ordin de la generalul Iulian Vlad

USLA si Directia a III-a, supravegherea cetatenilor straini

"Inlaturarea premiselor fenomenelor si situatiilor negative"

Supravegherea operativ-informativa a jurnalistilor straini si diplomatilor

Limitarea deplasarilor curierilor militari inarmati si a transporturilor de armament si munitie

Dezinformare si combaterea zvonurilor, frica de "exterior"

Controale in hoteluri, camine studentesti, gazde particulare

Controlul domiciliilor celor care locuiau in zona de desfasurare a Congresului al XIV-lea

Lista persoanelor de supravegheat

"Bolnavi psihic care au scapat de sub control si sunt pretabili sa comita actiuni ce ar putea impieta desfasurarea normala a lucrarilor Congresului;

Cetateni straini aflati in tara - diplomati, emisari ai unor organizatii reactionare din strainatate, corespondeti de presa, turisti;

Cazurile de sustragere ori disparatie de armament, munitie, substante toxice sau radioactive;

Deficienta in aprovizionarea populatiei cu produse alimentare ori neajunsuri in asigurarea transporturilor in comun, energiei termice si electrice, de natura a conduce la aparitia unor stari de spirit necorespunzatoare in randul populatiei sau a anumitor colectivitati ce ar putea degenera in actiuni de dezordine;

Difuzarea unor inscrisuri cu continut corespunzatoare;

Evenimente ce pot avea consecinte deosebite pentru economia nationala".

Jurnalistii straini vor fi supravegheati si urmariti informativ

Jurnalistii straini si "noile orientari din tarile pe care le reprezinta"

Interceptari, perchezitii secrete, supraveghere video

CIA, 20 noiembrie 1989: "O schimbare in Romania este putin probabila"

Congresul al XIV-lea al PCR avea loc intre 20 - 25 noiembrie 1989. Cu doar 11 zile in urma, pe 9 noiembrie, cazuse Zidul Berlinului, construit la 13 august 1961 ca simbol al Razboiului Rece, Cortina de Fier care despartea Blocul Comunist de Occident. Tarile Blocului comunist erau in fierbere, in plina transformare. Ceausescu, "ultimul stalinist", era izolat si refractar la noile schimbari, refuzand orice dialog diplomatic pe aceasta tema.Era 20 noiembrie 1989 cand, timp de sase ore, Nicolae Ceausescu a vorbit celor 3.308 delegati aflati in sala, prezentandu-le Raportul congresului. Este celebrul discurs la care va promite, pentru urmatorul "cincinal", ca productia va creste cu 30 pana la 50%, va vorbi despre programul de irigatii si amenajari funciare, va promite ca, pana in 1995, vor fi irigate milioane de hectare, iar productia agricola, obsesia lui, va ajunge la o suprafata de peste 7 milioane de hectare de teren agricol. De asemenea, promitea cresterea efectivelor de bovine la cel putin 11 milioane de capete. Discursul lui va fi intrerupt de 100 de ori pentru ca delegati din sala sa aplaude furtunos si sa scandeze minute in sir "Ceausescu Pace" sau "Ceausescu PCR", intregul registru de sloganuri de propaganda si de cult al personalitatii.Atmosfera era suprarealista in conditiile in care cazuse Zidului Berlinului, toate tarile Blocului Comunist erau in plin proces de desprindere de comunism , batea vantul Perestroikai, in vreme ce in Romania comunista magazinele erau goale, romanii stateau la cozi pentru a "prinde" ceva, era frig in blocurile comuniste, iar nivelul de supravegherea si control al populatiei era aproape total, drepturile civile si fundamentale "inghetate". A doua zi dupa congres, Radio Budapesta va comenta ca "In informatiile de pana acum, presa sovietica s-a abtinut de la comentarii ironice ori cu doua intelesuri cand a fost vorba despre Congresul PCR". Pe 24 noiembrie, Radio Europa Libera va transmite ca dramaturgul Eugen Ionescu adresase un apel liderilor din Occident, dar si celor din Blocul Comunist. Ionescu cerea liderilor europeni sa depuna toate eforturile pentru ca Ceausescu sa fie inlaturat.Organizarea operativ-informativa a actiunii "Forum 89" presupunea, asa cum se intelege din documentele aflate la CNSAS, ca Securitatea lucra, alaturi de propriile structuri, pentru "FORUM 89", conlucra si cu Ministerul Apararii, dar si cu Ministerul de Interne, cu toate organismele de Militie , fie ca vorbim despre cea a municipiului Bucuresti , dar si inspectoratele judetene, precum si cu organele si organizatiile de partid. Efortul informativ-operativ insemna o uriasa retea informativa, o uriasa oepratiune de supraveghere extinsa pe tot teritoriul tarii. Megalomania si paranoia lui Nicolae Ceausescu era si a sistemului de supraveghere, temuta Securitate.Astfel, asa cum se arata in planul de masuri aprobat de generalul-colonel Iulian Vlad, toti cei desemnati pentru a se implica "vor organiza in mod exemplar activitatile informative pe toate liniile de munca in vederea cunoasterii si prevenirii oricaror situatii si premise de producere a unor evenimente negative". Controlul, se arata in planul de masuri, trebuia sa fie "deplin si permanent asupra intregii problematici din compententa, asigurandu-se obtinerea unui flux continuu de informatii, previzionarea eventualelor intentii sau actiuni ostile si neutralizarea imediata a acestora. Cunoasterea si contracararea oricaror planuri de actiuni dusmanoase puse la cale din exterior, atat de servicii de spionaj, organizatii, grupuri sau elemente ostile, cat si de cercuri politice si organisme guvernamentale".Atentia Securitatii se indrepta spre cetatenii romani , dar si spre cetateni straini, in special pentru cei "cunoscuti ca au proferat amenintari cu actiuni de atentat, acte terorist-diversioniste, de sabotaj, de subminare ori de distrugere, de trecere in forta a frontierei, precum si asupra elementelor pretabile la astfel de fapte. Totodata, vor fi asigurate masuri intarite de supraveghere, paza si control la obiectivele vizate in asemenea scopuri. Asigurarea securitatii depline a tuturor obiectivelor in care exista armanent, munitii, explozibili, substante toxice ori radioactive in scopul preintampinarii pierderii ori sustragerii acestora in vederea folosirii in scopuri dusmanoase".O alta linie de supraveghere erau "Persoanele care au preocupari sau sunt suspecte ca intentioneaza sa initieze acte de anarhie si dezordine - individual sau in grup, cele suspecte pe linia redactarii si difuzarii de inscrisuri cu continut dusmanos, a raspandirii de zvonuri cu scopul de a crea panica, nemultumiri sau stari de spirit negative, ori care vor cauta sa furnizeze, pe orice cale, date, informatii sau documente care sa poata fi folosite de oficiile de propaganda din exterior in scop de denigrare si calomniere a politicii partidului si statului nostru. Prevenirea introducerii si raspandirii in tara de materiale dusmanoase cu caracter denigrator, de provocare si instigare, asigurandu-se prevenirea oricaror actiuni negative din partea acestora si, in acelasi timp, influentarea si determinarea cetatenilor straini sa prezinte concret in exterior relatiile tarii noastre".Astfel, cum contextul desfasurarii Congresului al XIV-lea era unul international care provoca deja masive schimbari in Blocul Comunist, pentru Securitate era esentiala cunoasterea "starii de spirit" a populatiei, aspect care era parte din munca de Securitate. "Cunoasterea imediata a tuturor situatiilor si imprejurarilor de natura a determina stari de spirit negative, nemultumiri colective ori alte situatii cu implicatii asupra securitatii si ordinii".Generarul-colonel Iulian Vlad traseaza sarcini unitatilor Departamentului Securitatii Statului precizand ca "Directia I si compartimentele corespondente din teritoriu vor intensifica masurile specifice pentru cunoasterea temeinica a starii de spirit in randul populatiei, vor instrui reteaua informativa pentru a semnala operativ orice intentii de provocare a unor actiuni ostile in sectoarele date in responsabilitate, asigurandu-se controlul complet si eficient asupra elementelor suspecte pretabile la asemenea actiuni, asupra rudelor si legaturilor din tara ale fugarilor.Atentie deosebita se va acorda elementelor cuprinse in baza de lucru, cu prioritate asupra elementelor fanatice care emit idei contestatar-protestare, ori cu pozitie ostila precum in randul nationalist-iredentistilor, fostilor legionari sau condamnatii pentru infractiuni contra securitatii statului, precum si a tuturor celorlalte categorii de persoane pretabile la actiuni dusmanoase, cu sau fara antecedente politice ori penale reactionare".O alta pista a muncii de Securitate care trebuia sa fie acoperita in contextul organizarii si desfasurarii Congresului al XIV-lea erau cetatenii straini. Astfel se arata in documente ca "Impreuna cu Directia a III-a si Unitatea Speciala de Lupta Antiterorista, precum si compartimentele corespondente de la Securitatiile judetene vor organiza masurile de cunoastere a activitatii cetatenilor straini aflati la studii, acordandu-se atentie depistarii imediate a elementelor suspecte, pentru a preveni eventuale actiuni teroriste, acte de dezordine sau alte fapte de natura a perturba climatul social-politic intern, ori de a afecta interesele statului nostru".In acest sens, era prevazute masuri pentru intarirea controlului prevenirii trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum si "cooperarea cu celelalte linii de munca ale securitatii statului pentru contracararea instigarilor si provocarile din straintate asupra unor elemente ostile din interior, precum si cu organele de militie". In document se mai arata, de asemenena, ca trebuiau urmarite "inlaturarea premiselor fenomenelor si situatiilor negative", "vor fi avute in atentie speciala elementele cunoscute cu manifestari ostile care lucreaza in obiective economice, nemultumite ori pretabile la acte de dezordine. Aceste elemente vor fi supravegheate indeaproape pentru a li se cunoaste permanent activitatea si intentiile".Generalul-colonel traseaza sarcini Directiei a III-a si compartimentelelor teritoriale subordonate pentru supravegherea operativ-informativa a jurnalistiilor straini, in special a celor care nu scriau magulitor despre dictatura. Astfel, acestia erau supravegheati "pentru urmarirea si stabilirea preocuparilor si intentiilor, aprecierilor si comentariilor ce rezulta din mediul strainilor, diplomatilor, reprezentantilor agentiilor de presa, ziaristi, corespondenti, reporteri". Scopul era " depistarea elementelor care preconizeaza actiuni ostile, instiga cetatenii romani la fapte dusmanoase statului nostru, comit acte provocatoare, raspandesc zvonuri ori culeg date prin folosirea lor sa puna intr-o lumina nefavorabila politica partidului".Urmarea era, potrivit documentelor, "Se va actiona pentru prevenirea oricaror acte dusmanoase din partea cadrelor si agentiilor de spionaj pretabili la actiuni provocatoare, de incitare si instigare, de determinare a unor elemente ostile sa se angajeze in actiuni negative".In elaboratul plan de supraveghere si control operativ-informativ sunt cuprinse si structurile Armatei. Practic, masurile de Securitate vizate pentru organizarea si desfasurarea Congresului al XIV-lea al PCR erau masuri de securitate si masuri de lupta. Astfel, se arata ca "Directia de Contrainformatii Militare si compartimentele subordonate de pe intreg cuprinsul tarii vor intari munca de informatii in toate unitatile Fortelor Armate, in obiectivele si mediile de competenta, asigurandu-se cunoasterea si prevenirea imediata a oricaror conditii sau imprejurari de natura a afecta operativitatea si capacitatea de lupta, ordinea si disciplina".De asemenea, se mai arata ca Marele Stat Major "prin comenzile unitatilor militare, se vor suspenda invoirile si permisiile in Garnizoana Bucuresti si limitarea la cazuri strict necesare a deplasarilor curierilor inarmati, precum si transporturilor de armament si munitie". Se avea in vedere chiar si intarirea masurilor de paza si securitate la toate "aerocluburile, aerobazele si punctele de lucru ale aviatiei utilitare, in vederea prevenirii oricaror incercari de evaziune aeriana. Totodata, vor fi puse in stare de deplina operativitate a grupelor de interventie si plutoanele de aparare antiterorista - de la inspectoratele judetene, pe tot timpul actiunii".Servicul "D", de dezinformare, din cadrul unitatilor speciale ale Securitatii, avea ca sarcina in contextul Congresului sa "intreprinda in conlucrare cu celelealte unitati masuri pentru organizarea si desfasurarea unor activitati de dezinformare si combatere a eventualelor zvonuri si comentariilor nefavorabile cu prioritate a actiunilor reactionare din exterior, a cercurilor si organizatiilor.Militia sa patruleze pentru depistarea inscrisurilor cu caracter necorespunzatorPentru a controla situatia in ceea ce priveste aparitia unor "inscrisuri dusmanoase", Securitatea traseaza sarcini Militiei printre care decide ca "Directia paza de ordine si compartimentele subordona, impreuna cu Directia de Informatii Interne si compartimentele din teritoriu vor asigura locurile si traseele unde se impun masuri de paza si patrulare in vedereea depistarii autorilor de inscrisuri cu continut necorespunzator, a persoanelor care s-ar putrea deda la distrugerea materialelor de pavoazare, sau care ar intentiona sa comita orice alte actiuni antisociale, precum si pentru prevenirea trecerilor ilegale la frontiera".De asemenea, se mai arata ca Directia pentru Pasapoarte, Evidenta Strainilor si Controlul Trecerii Frontierei avea ca sarcina ca "pana la la data de 15 noiembrie 1989, impreuna cu inspectoratele judetene si al municipiului Bucuresti va executa controale in hoteluri, moteluri si caminele studentesti, precum si la gazde particulare in vederea depistarii strainilor care nu au statut juridic legal, ori nu isi justifica prezenta pe teriotriul tarii, luandu-se masurile legale care se impun, dupa caz".Planul de masuri al Securitatii trasa ordinul pentru Directia Generala a Penitenciarelor de suspendare a oricaror transferuri de detinuti. "In perioada 20 -26 noiembrie, transferul de detinuti si minori intre unitati, inclusiv catre organele judiciare, va fi suspendat". De asemenea, Inspectoratul Municipiului Bucuresti era obligat ca, pe langa o serie de sarcini, sa faca controlul "legalitatii domiciliului populatiei in zona din vecinatate a obiectivelor cuprinse in cadrul actiunii inaintea inceperii si in timpul Congresului".Pe lista persoanelor care trebuiau supravegheate erau cele despre care "s-au obtinut informatii ca intentioneaza sa comita actiuni terorist-diversioniste:Pentru toata aceasta operatiune "FORUM 89", colectivul operativ-informativ din toate unitatile centrale informatice, precum si din centrul de comanda, era prevazut a se "lucra in ture, pe timp de 24 de ore, dupa un grafic aprobat".Securitatea acorda o atentie speciala jurnalistilor straini. Nu doar ca ii urmareau operativ, insa in camerele acestora de hotel plasau masuri speciale, le interceptetau convorbirile. Dintre jurnalistii straini cei mai intens supravegheati erau cei care scrisesera reportaje si articole "denigrand" regimul ceausist. Astfel se arata in planurile de masuri privitoare la acestia ca "vor fi supravegheati si urmariti informativ cu proritate corepondentii de presa, radio si televiziune, stranii cunoscuti deja cu o pozitie ostila, care dupa vizite anterioare in tara noastra au publicat articole sau reportaje prin care au denaturat si denigrat realitatile romanesti.De asemenea, se va asigura controlarea prin posibilitati specifice a contactelor realizate de publicistii acreditati pentru actiune cu diplomati conationali sau ai altor state aflati la post in tara noastra, cunoscuti ca sunt cadre de spionaj ori au preocupari diversioniste, precum si cu alti straini prezenti in Republica Socialista Romania in diverse scopuri".Se mai arata ca in aceste cazuri "se vor intreprinde masuri ferme de descurajare si derutare impotriva ziaristilor care, sub impulsul noilor orientari din tarile pe care le reprezinta, vor incerca sa desfasoare activitati neavenite, cum ar fi sondajele de opinie la populatie, constituirea de canale de difuzare a unor materiale necoraspunzatoare si altele". Pentru a avea control asupra jurnalistilor straini ostili "cunoscuti cu manisfestari dusmanoase sau cu intentii de a conectat elemente asa-zis protestatare", Securitatea decide ca acestia "vor fi cazati in camere prevazute cu mijloace speciale, pentru a le cunoaste comentarile si reactile cu privire la eveniment si a le anihila in timp optim preocuparile ostile".In planul de masuri sunt indicate masurile specifice care trebuiau luate in cazul jurnalistilor straini "ostili". Si anume, "vom asigura interceptarea transimiilor efectuate de publicistii straini catre redactiile lor de presa, radio, si televiziune pe care le reprezinta precum si initierea altor masuri speciale la locurile lor de cazare - perchezitii secrete, controale video". Se arata astfel ca prin posibilitatile unitatilor informative si ale altor unitati speciale, precum Unitatea Speciala "T" (tehnica operativa) "se va asigura redarea operativa a inregistrarilor pentru ca datele obtinute in acest mod sa fie rapid sintetizate si valorificate, pentru luarea de decizii de catre Comandamentul actiunii si conducerea Departamentul Securitatii Statului".Mai precis, se arata in documente ca "Directia a III-a, UM 0110 si Securitatea municipiului Bucuresti, impreuna cu Unitatea Speciala "F", vor constitui grupe operative cu functionare permanenta, la hotelurile in care vor fi cazati publicistii straini pentru a asigura initierea unor masuri specifice ofensive, precum si executarea de lucrari speciale".In aceeasi luna in care a avut loc ultimul Congres al PCR, potrivit unui Memorandum al CIA din 29 noiembrie 1989, care analiza situatia din tarile din Blocul Comunist, inainte de intalnirea de la Malta care urma sa aiba loc in perioada 2 - 3 decembrie 1989, se arata ca o "schimbare in Romania este putin probabila". Documentul a fost declasificat in 2021 si publicat pe site-ul Black Vault, continand o scurta analiza a tarilor europene din sfera de influenta a Uniunii Sovietice: Cehoslovacia, Republica Democrata Germana, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia si Romania. Documentul fusese realizat de seful Directiei de Analiza Sovietica de la aceea vreme, George Kolt. La Intalnirea de la Malta au participat presedintii SUA, George Bush Sr., si al URSS, Mihail Gorbaciov. Intalnirea a fost considerata la acel moment sfarsitul Razboiului Rece.