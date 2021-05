Istoria Romaniei, falsificata de regimul comunist. Cum a devenit regele dac Burebista favoritul lui Nicolae Ceausescu

Congres mondial de istorie la Bucuresti

Nationalismul exacerbat al liderilor comunisti

Burebista, favorizat de Ceausescu

Din acest motiv s-a organizat in anul 1980, prin grija partidului comunist, aniversarea a 2050 de ani de la intemeierea "primului stat centralizat si independent condus de Burebista", manifestare copiata dupa modelul iranian al aniversarii, in anul 1971, de catre regimul lui Reza Pahlavi, a 2500 de ani de la crearea statului iranian. Ceausescu a fost atat de impresionat incat si-a dat seama imediat de valoarea propagandistica a unui asemenea eveniment. Prin urmare, in august 1980, pe fostul stadion 23 august avea loc o mare ceremonie cu exact acelasi rol.Ceausescu a dorit sa transmita ca, asa cum Burebista a rezistat la conducerea statului dac fara a fi invins de romani, prin diplomatie, asa va rezista si el zeci de ani la conducerea Romaniei. Dictatorul roman nu a dorit sa se asocieze cu Decebal , un rege dac mult mai cunoscut decat Burebista, pentru simplul motiv ca acesta fusese infrant in batalie de Imperiul Roman.Un alt motiv al acestei aniversari l-a constituit concurenta vecinilor bulgari care au sarbatorit 1300 de ani de la intemeierea primului tarat bulgar din timpul lui Asparuch. Era un moment prielnic de a "demonstra" ca stramosii nostri sunt mult mai vechi decat cei ai bulgarilor.Evenimentul de pe stadionul "23 August" a fost organizat special si pentru a coincide cu un congres mondial de istorie care avea loc in perioada respectiva la Bucuresti, cu peste 3.000 de istorici din toata lumea si unde a existat o sesiune speciala dedicata regelui dac. Prilejul folosit pentru a conferi regelui get o dimensiune propagandistica internationala a fost Congresul Mondial de Istorie din 1980. La San Francisco in 1975, fara indoiala in contextul acelor ani in care tara noastra putea parea un aliat al Occidentului, propunerea delegatiei Romaniei de organizare la Bucuresti a viitorului congres fusese acceptata.Peste cinci ani, statutul Romaniei nu mai era la fel de favorabil, dar masinaria organizatorica nu mai putea sa dea inapoi, drept care, in august 1980, peste 3.000 de participanti din majoritatea tarilor lumii s au intalnit la Bucuresti. Aici, in uvertura, ei au avut parte de celebrarea cu mare pompa, intr o sesiune speciala organizata in marginea Congresului Mondial, de comemorarea a 2050 de ani de la intemeierea de catre Burebista a statului unitar si centralizat geto dac", spune istoricul Zoe Petre."Inca din anii '70 ai secolului trecut, istoria veche si arheologia au fost folosite de regimul comunist in scopul legitimarii sale, reusind sa-l incadreze pe Burebista ca precursor al lui Ceausescu.S-a creat astfel unul din "dubletele" de succes ale istoriei romanilor, respectiv Burebista - Ceausescu, alaturi de celelalte create deja: Traian - Carol I si Balcescu - Gheorghiu-Dej. Datorita politicii promovate de regimul comunist, prin care a fost exagerat rolul unor regi daci, s-a dezvoltat un nationalism exacerbat care a influentat in buna masura mentalul generatiilor care au urmat", sustine istoricul Radu Ota de la Muzeul Unirii din Alba Iulia.Acesta sustine ca personalitatea lui Burebista se confunda cu cea a lui Ceausescu, care si-a urmarit justificarea regimului personal. Imaginea dinastului a contribuit la dezvoltarea cultului personalitatii in aceasta perioada de trista amintire care a influentat in mod negativ viata de zi cu zi."Burebista pare favorizat in timpul lui Ceausescu si sunt cateva argumente pe care le putem indica aici. Pe de-o parte, Burebista are un plus la capitolul politica externa in raport cu Decebal, prin politicile lui de aliante, prin felul in care si-a extins cucerirea asupra unui stat foarte mare la un moment dat, prin maniera in care a imbinat actiunea militara cu actiunea politica (diplomatica); faptul ca el n-a cucerit numai prin forta armelor, ci si prin ceea ce astazi am numi diplomatie. Aceasta, din putinele informatii pe care le avem totusi. Mai trebuie luat in calcul si ca, spre deosebire de Decebal, Burebista nu a fost niciodata infrant de Imperiul Roman.Cezar a murit inaintea lui Burebista, inainte de a cuceri Dacia . Nu stim daca ar fi vrut s-o cucereasca sau nu, dar asta nu mai conteaza. Cert e ca Cezar a murit si Imperiul Roman nu a cucerit Dacia. Sigur ca atunci nu se spunea nimic despre maniera in care a murit Burebista , ca era foarte posibil sa fi fost un complot care sa fi dus la eliminarea lui... E limpede insa ca Nicolae Ceausescu, atunci cand se gandea la Burebista, cel care a rezistat Imperiului Roman, facea o translatie cu imperiile din vremea lui si se vedea un fel de Burebista comunist, care rezista imperiului sovietic", afirma istoricul Adrian Cioroianu, intr-un interviu pentru Historia.Cercetatorii considera ca sarbatorirea celor 2.050 de ani de la intemeierea statului dac a avut doar un caracter propagandistic destinat exclusiv dictatorului Ceausescu, in conditiile in care nu exista informatii certe cu privire la Burebista.