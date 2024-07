Cum petreceau Ceausestii sarbatoarea Craciunului (Opinii)

Nicolae Ceausescu nu era un fan al Craciunului, insa era un admirator al obiectelor impodobite pana la extrem si il sarbatorea pe Mos Gerila in intimitatea familiei, cu bucate romanesti si filme despre cowboy.

Arhitectul Camil Roguski, cel care a facut practic parte din familia Ceausestilor, a povestit pentru Ziare.com cum se sarbatoarea, in familia dictatorului, nasterea lui Iisus.

Ajuns la 86 de ani, arhitectul isi aminteste ca, inca de la inceputul lunii decembrie, se trecea la impodobitul brazilor. Munca grea, spune arhitectul, pentru ca trebuia sa-l multumeasca pe Nicu Ceausescu, admirator al decoratiunilor duse la extrem.

"Trebuia sa faci lucrurile bine. Daca greseai, prima oara te plesnea. A doua oara te baga la inchisoare", spune Roguski.

"La resedinta de la Vila Lac 1 era petrecere mare. Aduceam acolo vreo 300 de brazi si cateva masini cu cetina, ca sa miroase a sarbatoare. (...) Si ornamente erau, cum sa nu fie? Papusi, ba si figurine Disney erau", povesteste Camil Roguski.

Arhitectul fostului dictator isi aminteste si-o intamplare amuzanta.

"Am adus un cerb impaiat, de la o asociatie de vanatori intr-un an. I s-au agatat coarnele atunci in firele de tramvai. S-a speriat lumea, credea c-a inviat si s-a inaltat animalul", rememoreaza Roguski.

Ce puneau Ceausestii pe masa de Craciun

Cuplul Ceausescu prefera legumele, cultivate pe un pamant tratat cu ingrasamant natural. Si animalele care se taiau pentru masa de Craciun trebuiau neaparat sa fi pascut pe un camp tratat natural.

"De Craciun, in bucatarie se preparau sarmale, friptura, cozonac. Cei doi nu mancau exotic, desi unii tind sa creada asta. Erau, in sufletele lor, niste tarani. (...) In frigider aveau de toate, dar tot bucatele romanesti le preferau", a mai declarat Roguski pentru Ziare.com, punctand ca fostul dictator avea "chelner personal, vesela lui personala".

Arhitectul si-a amintit ca Ceausestii nu isi faceau cadouri de Mos Gerila, titulatura comunista a lui Mos Craciun, chiar daca preferau sa petreaca sarbatoarea in intimitatea familiei.

"Dupa ce manca, gusta cate ceva din toate, Nicu Ceausescu se retragea in dormitorul sau stil Ludovic al XIV-lea, aurit in intregime, si se uita la filme cu cowboy", ne-a mai spus arhitectul de 86 de ani.

In final, Roguski le-a urat romanilor "Craciun fericit!" si "sa nu isi uite trecutul, ca sa isi inteleaga prezentul".

