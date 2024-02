Nu sunt nostalgic, desi mi-as fi dorit sa fiu. Zilele trecute, mi-a amintit o prietena pe Facebook unde eram in data de 18 decembrie 1989 - intr-o bucatarie, la ziua altei prietene, fumam si ascultam Europa Libera. Impreuna cu ceilalti invitati discutam ingroziti despre evenimentele de la Timisoara. Nimeni nu mai dansa, desi, din sufragerie se auzea muzica.

Fiecare dintre cei care au fost martori la acele evenimente are revolutia lui, a vazut-o intr-un fel, a trait intr-un fel, a actionat si a fost schimbat pentru totdeauna de acele evenimente intr-un alt fel.

Indiferent de ce se spune azi, atunci, o tara intreaga il ura pe Ceausescu. Cuplul dictatorial nu mai avea nicio urma de popularitate. Viata in anii '80 a fost atat de grea, incat liderul PCR nu mai avea niciun fel de comunicare cu oamenii. Se izolase, accepta minciuna, o folosea si nu dorea decat sa ramana la putere.

Zilele trecute, un tanar cu care vorbeam despre acea perioada mi-a spus ca a fost o greseala faptul ca Nicolae Ceausescu a fost executat.

O intreaga natiune a asistat la un simulacru de proces si la impuscarea cu sange rece a doua persoane in varsta. A fost gresit, dar nu pot fi ipocrit - atunci i-am dorit moartea si am rasuflat usurat cand am vazut filmul executiei difuzat la TV. Milioane de oameni au dorit ca Nicolae Ceausescu sa primeasca pedeapsa capitala pentru chinurile la care i-a supus pe romani.

In ziua de 22, dupa ce elicopterul a decolat de pe acoperisul Comitetului Central, am vazut zeci de oameni care alergau efectiv dupa elicopter, ei prin piata, aparatul in aer. In fata CC-ului, zeci de mii de oameni doreau sa-l prinda, sa-l pedepseasca.

Astazi, dupa 26 de ani, sunt constient ca procesul lui Ceausescu a fost o bataie de joc, iar reactia populara a fost primitiva, dar cine poate sa-i acuze pe cei infometati si legati de glie.

In 2015, cu o criza a ostaticilor fara precedent, cu amenintarea ISIS, cu atentate la Paris si Istanbul, orice roman se poate urca in avion, autocar sau automobil si sa calatoreasca oriunde in Europa. Problemele pe care le avem astazi nu au nicio legatura cu lumea de dinainte de 1989.

Fiecare perioada vine cu provocarile ei. Acum se munceste mult, faci sacrificii imense sa-ti ridici o casa, ai rate la banca, te lupti pentru ca drepturile sa-ti fie respectate, e o teama permanenta sa nu-ti pierzi locul de munca. Sunt multe poveri, dar niciuna nu se compara cu aceea de a nu avea nicio sansa.

Viata unui om din Romania de pana in 1989, in cel mai fericit caz, se termina in momentul in care primea repartitia de dupa terminarea facultatii. Cei mai multi isi terminau viata dupa cele zece clase obligatorii, dupa scoala profesionala sau dupa liceu. Primeai un loc de munca prost platit, iar acolo te zbateai sa traiesti fara sa superi pe nimeni pana la pensie.

Nu puteai sa te perfectioonezi, sa cauti un alt loc de munca, sa incerci altceva decat cu voie de la partidul unic reprezentat in mii de forme. As vrea sa vad o singura persoana care ar mai accepta sa traiasca astazi in acest fel. Sau care s-ar simti fericita sa stie ca viata s-a terminat la 24 de ani.

Imi doresc sa le transmit celor tineri ceva din acea lume, sa o inteleaga si sa nu mai repete greselile trecutului, dar nu vreau s-o fac cu orice pret. Libertatea, sentimentul ca poti fi stapan pe propriul destin, am inteles in timp, sunt privilegii. In lumea de azi, oricine are sansa de a fi liber, dar pentru a valorifica aceasta sansa e nevoie de ambitie, munca si intelepciune. Pentru a intelege ce s-a intamplat atunci, trebuie sa fii un om liber si sa intelegi ca libertatea e nepretuita.