Cum erau filati in anii '70 artistii de la Cerbul de Aur. Un cantec considerat propaganda pentru Israel a fost interzis de Securitate

"Strict Secret"

"Racirea relatiilor cu URSS"

Un cantec considerat propaganda pentru Israel, interzis la festival

Impresar italian, simpatizant al gruparilor filo-chineze de stanga

Scandal politic intre concurentii din Anglia si Irlanda

Crimele din Brasov facusera valva in RFG

Tragerea la sorti pentru participanti

Miri invitati sa traga la sorti ordinea participantilor

Jurnalistul Octavian Ursulescu "suspect" pentru ca solicita si oferea carti de vizita

Se cheltuiesc prea multi bani

Crimele lui Rimaru

Crimele din Brasov, asemanatoare cu cele comise de Rimaru, au ramas cu Autor Necunoscut

Pentru Securitate, evenimentul era un obiectiv supravegheat pe linie operativ-informativa . Dupa cum reiese din Dosarul 1872, vol 2, ff 31 - 66, aflat la CNSAS, evenimentul se petrece si in contextul unor crime in serie in Brasov, executate dupa tiparul Rimaru la Bucuresti in aceeasi perioada. La momentul desfasurarii festivalului la Brasov, intre 5 - 7 martie 1971, criminalul nu fusese prins.(Sursa CNSAS)Articole despre crimele, atat cele din Bucuresti, cat si din Brasov, aparusera si in presa occidentala. Din documentele "Strict Secret" , rapoarte si note, intocmite de seful Inspectoratului de Securitate al Judetului Brasov de la aceea vreme, generalul-maior Ioan Bolintineanu, adresate Consiliului Judetean PCR Brasov, bazate pe note informative, reiese faptul ca invitatii din strainatate aveau temeri legate de siguranta lor in conditiile in care criminalul in serie era in libertate.Din rapoartele Securitatii reies nu doar temerile legate de crimele in serie, dar si consemnarea pe linie informativa a comentariilor invitatilor straini si romani despre modul de desfasurare, despre "risipa" pentru mesele festive, despre consumul de bauturi, dar si despre faptul ca atat invitatii straini cat si unii angajati ai Radioteleviziunii romane au considerat neparticiparea niciunui reprezentant al muzicii usoare sovietice drept un indiciu de racire a relatiilor tarii noastre cu URSS.(Sursa CNSAS)Referitor la acest aspect, impresarul englez David Stone a spus: "Probabil iar s-au racit relatiile Romaniei cu URSS. Cred a sovieticii n-au vrut sa-si aduca aportul la progresul muzicii usoare romanesti, netrimitand niciun concurent la festivalul din acest an".De asemenea, se mai arata in documente ca un cantec era considerat "propaganda la adresa Israelului", iar cantaretul francez Enrico Macias ar fi refuzat initial sa "scoata" cantecul din concert, insa pana la urma a acceptat. "Enrico Macias, agasat de faptul ca reprezentantii televiziunii romane l-au rugat sa scoata din repertoriul recitalului sau din seara zilei de 4 martie 1971 un cantec cu caracter de propaganda la adresa Israelului a afirmat fata de acestia:"Am crezut, asa cum mi s-a spus, ca am venit intr-o tara libera. Pana acuma si eu am considerat ca, dupa Iugoslavia, Romania este cea mai libera din lagarul socialist, insa vad ca m-am inselat, si de aceea refuz sa mai concertez in cadrul festivalului". Numai dupa indelungate discutii, Macias a acceptat sa sustina recitalul fara a interpreta melodia in cauza".In notele Securitatii se mai precizeaza faptul ca Ivano Burani, impresar italian, "intr-o discutie cu o sursa a noastra, a marturisit ca este membru in Partidul Comunist Italian, dar, de fapt, simpatizeaza noile grupari de stanga din Italia desprinse din P.C.I., precizand ca "Aceste grupari in mare parte filo-chineze sunt de acum destul de proliferate in Italia", Ivano Burani face propaganda in strainatate si implicit si in Romania in favoarea acestor grupari, fapt pentru care i-a dat sursei un numar special din publicatia Il Manifesto".In raportul Securitatii, se mentioneaza scandalul care a survenit intre concurentii din Anglia si Irlanda. Sunt anii tulburi ai conflictelor dintre Anglia si Irlanda de Nord, ai irlandezilor radicali grupati in Irish Republican Army, IRA, organizatie infiintata inca din Primul Razboi Mondial. Sunt anii tensiunilor sociale, a atentatelor si ridicarilor militare impotriva autoritatilor britanice. In 1972, Irlanda de Nord a trecut direct sub controlul Regatului Unit. "De mentionat este si incidentul dintre Kiki Dee, concurenta engleza si Dikie Rock, concurentul irlandez, care s-au certat pe chestiuni politice (privind realatiile dintre Anglia si Irlanda), incident solutionat numai prin interventia impresarului David Stones". Securitatea mentioneaza in rapoarte, in baza notelor informative ale retelei de informatori, ca partipantii erau preocupati de faptul ca, in legatura cu crimele in serie din Brasov, criminalul nu fusese descoperit. "Ziaristul vest-german Wolfgang Spaar (revista "Teatru si disc" din Hamburg), a afirmat ca in ziarul german Bildzeitung s-a scris despre crima misterioasa din luna februarie (se referea la primul caz), interesandu-se daca a fost descoperit criminalul, pentru ca in Republica Federala Germania s-a facut multa valva pe aceasta tema, fiindu-i teama sa nu se produca panica printre participanti.In continuare, sus-numitul arata ca "aceste intamplari au produs ingrijorare in randul turistilor germani". Pe aceasta tema, discutii asemanatoare au mai purtat si Olivia Molina, concurenta din RFG, impresarul Paulo de Meiros si cantareata Maria Valejo din Portugalia, iar numitul Dragomir Maier din Brasov sustine ca atmosfera sarbatoreasca a acestei actiuni este umbrita de cazurile petrecute la Poiana si a "restrictiilor" impuse participantiilor straini".Intr-una din notele din dosar se precizeaza ca, inaintea inceperii festivalului, "in seara zilei de 27 februarie 1971, a avut loc tragerea la sorti a ordinii intrarii in concurs a tuturor participantilor la care au fost de fata reprezentanti ai comitetului de organizare al festivalului, concurentii din Austria, Cehoslovacia, precum si 2 membrii au juriului. Dupa efectuarea acestei ceremonii, Radu Anagnoste, secretarul general al festivalului aflandu-se la masa cu reprezentatii din Cehoslovacia, Mirosalv Duchac (membru in juriu) si Helenna Vondrackova (concurenta), i-a intrebat daca au vreo preferinta referitor la data intrarii in concurs, deoarece "el poate aranja acest lucru".Reprezentatul ceh a ramas surprins de aceasta propunere (mai ales ca la masa mai erau si reprezentantii din Austria care ar fi putut auzi, propunerea facandu-se in limba germana) si a spus ca el nu doreste acest lucru, insistand chiar ca aceasta operatiune sa se faca cat mai loiala, respectandu-se strict ordinea care va iesi la sorti". Raportul precizeaza si a rezolvat Tudor Vornicu, director de programe in cadrul TVR, acest "incident" pentru a se sterge impresia ca "se pot aranja" lucrurile la festival. "Pentru a atenua acest incident, Tudor Vornicu a invitat la tragere o tanara pereche (miri) care isi avea nunta in acea seara in restaurantul Carpati pentru a elimina orice insinuari ce ar fi putut apare ulterior. Atmosfera acestei trageri la sorti a fost destul de penibil regizata intrucat (Identitate anonimizata) (care era intr-o stare de semiebrietate) striga si gesticula ca un clown".(Sursa CNSAS)Participantii, fie romani sau straini, invitati, jurnalisti, persoane implicate in festival erau urmariti de catre Securitate in orice aspect - ce faceau, unde mergeau, cu cine vorbeau, ce declarau. Totul era consemnat in note informative care ajungeau in raportele Securitatii."O atitudine suspecta in randul ziaristilor si strainilor prezenti la festival o are Octavian Ursulescu de la "Contemporanul" care este semnalat ca i-a vizitat in camere pe majoritatea invitatilor straini, le solicita si ofera carti de vizita, iar in cursul serilor ii cheama in camera sa joace pocker sau sta la baut cu acestia in restaurant. Acesta este prieten cu "Leonida" si este unul din cei 2 ziaristi care au aparut cu "Leonida" in discutiile cu delegatia austriaca (semnalat in nota anterioara". Securitatea era cu ochii si pe bani cheltuiti, ce sume si pentru ce. Informatiile pe care le puteau da facturile a tot ce se consuma, ce se plateam, nu erau indeajuns. Pentru rapoartele Securtiatii orice informatii venita din retelele informative era importanta. "Din materialele obtinute reiese faptul ca atat la manifestarile extrafestivaliere, cat si cu membrii juriului, se cheltuiesc sume extraordinar de mari, fapt care a inceput sa fie comentat in mod negativ de participantii romani prezenti la festival.Exemplu: la excursie facuta in Cheile Risnovei, masa oferita a fost mai bogata decat o nunta (fapt confirmat pe linia sursei "Olimpia" de insusi "Anghel"), iar in seara de 3 martie 1971 la barul amenajat pentru juriu s-au facut consumatii (s-au baut 26 de sticle de sampanie, coniac, wiskey etc) care au ajuns la 3200 lei in timp ce un numar de 37 de bilete nu au fost vandute.Aceste fapte sunt motivate cu argumentari de genul: "ei sa se simta cat mai bine pentru a-i influenta in obtinerea unui trofeu de cat concurentii romani". S-au luat masuri de informare cu aceste aspecte a presedintelui festivalului Valeriu Ripeanu".Editia din 1971 s-a desfasurat in perioada 5 - 7 martie, debutand cu un cocktail la Cercul Militar din Brasov. Printre vedetele care au sustinut concerte in cadrul manifestarii s-a numarat si Dalida, Alain Barriere, Sergio Endrigo, Massiel, O.C. Smith sau Charles Trenet.Cerbul de Aur din 1971 va fi editia la care Corina Chiriac obtinea "Cerbul de Bronz", iar Dalida, Sergio Endrigo si Doina Badea concertau la Brasov. De asemenea, in 1971 a avut loc ultima editie a Cerbului de Aur in sala teatrului din Brasov. Tudor Vornicu, Valeriu Lazarov, Sile Dinicu alaturi de cei implicati in organ au reusit in patru ani sa puna Cerbul de Aur pe harta marilor Festivaluri ale lumii.La Bucuresti, crimele in serie comise de Ion Rimaru incepusera in 1970 cu doua crime. In 1971, pe 5 martie, a fost descoperit trupul neinsufletit al unei tinere care fusese ucisa sadic, apoi violata, pe corp avand numeroase urme de muscaturi. O luna mai tarziu, o alta victima a fost descoperita. Sute de persoane au fost interogate. In premiera mondiala, Institutul de Medicina Legala reconstituia portretul robot al criminalului dupa amprentele dentare.Rimaru a fost descoperit ca urmare a faptului ca scapase langa corpul ultimei victime o adeverinta medicala. Student la Facultatea de Medicina Veterniara din Bucuresti, va fi arestat in caminul facultatii. Isi recunoaste faptele dupa lungi ore de ancheta. Primeste pedeapsa maxima. In 23 septembrie 1971 va fi executat prin impuscare in curtea Penitenciarului Jilava.Crimele din Brasov erau executate dupa acelasi tipar. Securitatea va prelua cazurile crimelor petrecute in 1971 la Brasov. Desi pareau asemnatoare, ca mod de operare, existau totusi diferente care duceau la ipoteza ca erau executate de criminali diferiti. In vreme ce Rimaru isi alegea victimele dintre debarasatoarele de la restaurante, le urmarea cateva zile pentru a le afla traseul, obiceiurile, criminalul din Brasov parea ca actiona la intamplare. La Brasov, pe fir intrase Securitatea si asta pentru ca una dintre victime care fusese gasita pe partia Bradul din Poiana Brasov era sotia unui ambasador.