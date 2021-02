Cum strangea fosta Securitate informatii despre medicii cu "probleme psihice": "Si-a lasat plete si isi ameninta colegii cu moartea"

Si-a lasat plete si isi ameninta colegii cu moartea

"Se tranteste la podea, se autostigmatizeza"

Manifestari de misticim si "raporte secrete"

Accente sadice, tendinta de a extirpa organe din pacienti

Tendinte de "obscenitism"

Intr-un fond documentar aflat la CNSAS , cu note informative privitoare la viata medicala, in Dosarul nr. 9684, vol. 2. f. 62, se afla o nota informativa "privitoare la sanatatea psihica a unor medici practicieni". Astfel, in nota din 24.01.1980 se arata ca se detin date despre "multi medici din Timisoara care isi exprima temerea ca pot surveni unele accidente grave chirurgicale sau de administrarea unor medicamente , generate de cei 7 medici din reteaua sanitara, care manifesta grave tulburari psihice".Problemele celor sapte medici din nota informativa erau probleme de natura profesionala si personala si a caror rezolvare se afla in cadrul organizatiilor in care lucrau. Nu insa si in regimul ceausist de dinainte de 1989. Informatiile personale constituiau pentru Securitate o pista de lucru, folosite pentru santaj, cei aflati in situatii delicate puteau fi folositi de Securitate Povestile expuse in nota informativa au o nota de tragism. Astfel, se arata ca un doctor, medic la Policlinia nr.1 Timisoara, "care isi ameninta colegii cu moartea, si-a lasat plete, se simte vesnic urmarit, umbla noaptea pe strada, avand insomnii, vorbeste singur". Un alt doctor, medic de circumscriptie in Timisoara, "cunoscuta cu grave manifestari de nebunie care se crede poeta, tine legatura cu Uniunea Scriitorilor din Franta recomanda medicamente complet contraindicate unor bolnavi. In majoritatea cazurilor, asistenta ei de cabinet corecteaza retetele spre a evita accidentele medicamentoase".Un alt caz semnalat in nota informativa relateaza ca: "Conf. dr..., medic chirurg la Clinica III de chirurgie, cadru didactic, socotit schizofrenic. Cel in cauza se tranteste pe podea in fata studentilor, mimand pozitia unui cadavru, se autostigmatizeaza in prezenta lor strigand ca "Bejenica este un c.... (materie fecala)", taie din condica medicamente prescrise de medici creind conflicte, nemultumiri. Nu este lasat sa opereze ca sa se evite accidente chirurgicale. Studentii vor sa se mute din grupa lui, socotindul-l complet incompetent profesional"."Conf.dr..., seful Sectiei de chirurgie infantila la Spitalul Clinic nr. 3 de Pediatrie Timisoara, se urca la ultimul etaj al Clinicii si cauta usa ca sa iasa in strada, trebuie zilnic sa i se atraga atentia ca mai are saloane in care nu s-a facut vizita de dimineata, uitand acest fapt (abandonand aceasta vizita fara nici un motiv), prezinta manifestari de misticism , greseste unele operatii, prejudiciind copii, se socoteste vesnic urmarit, si-a format un gen de "politie" personala din personalul auxiliar care este obligat sa-i dea rapoarte "secrete" scrise despre colaboratorii sai apropiati".In nota informativa se mai arata si cazul unui medic cu "tendinte sadice", si anume: "Dr..., chirurg la Spitalul din Deta, bolnav psihic, cu accente sadice, care are tendinta de a extirpa unele organe, patrunde cu bisturiul in abdomenul pacientilor sai si atunci cand acest lucru nu este necesar". Un alt caz este al unui medic de la Fabrica de Bere si IRET Timisoara care este un "element vicios, alcoolic, care s-a degradat datorita consumului excesiv si permanent de alcool. Isi maltrateaza sotia declansand scandal la domiciliu, isi alunga sotia de acasa, deranjeaza vecinii". Nota informativa se incheie cu cazul unui medic de circumscriptie "in Viile Fabric (Calea Lipovei), element alcoolic, zilnic aflat in stare de ebrietate, la care consultatiile sunt efectuate mai mult de asistentul medical cu tendinte de obscenitism: obliga femeile care vin la el la tratament sa se dezbrace, de multe ori si in prezenta unor prieteni ai sai, straini de sectorul sanitar".