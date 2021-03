Fosta Securitate, retelele de informatori din mediul medical, planurile de masuri si "patrunderile informative"

Retea de informatori, colaboratori, surse si gazde de case de intalniri conspirative

Dosare de urmarire informativa si dosare de obiective

Trecerea frauduloasa a frontierei, posturi de radio reactionare si preocupari spirituale

"Cresterea numarului de persoane din sectorul santiar cu intentia de a ajunge in Occident, in acest acop, pe langa cererea deschisa de plecare definitiva din tara, recurg inclusiv la trecerea frauduloasa a frontierei de stat;

Unele elemente cu atitudini ostile, audiaza si colporteaza stirile posturilor de radio reactionare si propaga modul de viata din Occident;

Cultivarea relatiilor de interes cu cetateni straini, inclusiv cu studentii si doctoranzii aflati la studii in tara noastra asigurandu-si valuta necesara pentru excursii, procurarea de obiecte, invitatii la manifestari stiintifice si trimiterea pe cai ilegale de lucrari spre publicare in strainatate;

Concentrarea de elemente sectante si neoprotestante in unitati sanitare, de preferinta la cele cu profil psihiatric, desfasurand activitate de prozelitism;

Prezenta activa a unor medici in diferite secte si interesul altora, in special psihiatrii, fata de unele curente oculte la moda ("Relaxarea spirituala", "sofrologie" etc). In cazul acestora rezultand impletirea preocuparilor oculte cu atitudini si intentii ostile;

Comportament nedemn, imoral, compromitator din parte unor cadre medicale tinere, inclusiv in timpul unor deplasari in strainatate."

"Patrunderile informative" si fuga peste hotare

Reteaua de informatori - insuficienti informatori

"Cunoasterea si prevenirea ramanerilor ilegale in strainatate si prevernirea trecerilor ilegale frauduloase peste frontiere a unor persoane din sectorul medical;

Nu s-a elucidat in suficenta masura natura si caracterul relatiilor cultivate cu cetateni straini de catre unele cadre medicale care trimit lucrari stiitifice in strainitate, primesc invitatii la manifestarile stiintifice internationale si burse pentru specilizare;

Identificarea si cunoasterea descedentilor unor legionari care sunt semnalati deja cu unele atitudini politice neavenite".

Obiectiv: recrutari de surse din caminele de nefamilisti si persoane de incredere

"Crearea de rezidenta pentru numarul relativ mare de colaboratari, recrutati cu scop de cunoastere si prevenire;

Recrutarea de surse in concentrari insuficient incadrate informativ si unde avem semnalate aspecte concrete de persoane cu preocupari de natura sa intereseze organele de securitate (cele doua camine de nefamilisti din Timisoara, Spitalul 4 si spitalele din Lugoj, Jumbolia si Sinnicolaul Mare, in total 9 surse);

Pe langa reteaua informativa vor fi antrenate si o serie de persoane de incredere, inclusiv factori de raspundere din unitatile santiare in combaterea extinderii prozelilistmului religios si a altor preocuroari oculte".

Pentru Securitate , reteaua de informatori nu era indeajuns de mare, trebuiau facute mai multe racolari. Obiectivul "Sanatate" beneficia de un plan de masuri care trebuiau indeplinite. Raportul, aflat intr-un fond documentar al CNSAS , dosar nr. 9684, vol. 1, ff 270 -273, arata ca, la aceea vreme, judetul Timis avea in evidente 668.067 de persoane, iar Directia sanitara a judetului dispunea "de 9630 de oameni ai muncii din care 1044 medicii, 223 farmacisti si 4893 personal de pregatire medie, restul fiind personal auxiliar dispersati in 13 spitale, cu sanatoriu balnear, doua leagane de copii, 57 crese, doua stationare de sanatate mintala si 12 policlinici".(Sursa CNSAS)Scopul Securitatii era ca persoanele din sistemul sanitar sa fie supravegheate informativ cat mai eficient. In raport se arata ca supravegherea informativa de securitate se realiza cu "un numar de 26 de informatori, 29 de colaboratori, 14 surse, un rezident si 6 gazde case de intalniri. De asemenea, sunt in legatura altor compartimente un numar de 17 surse care isi desfasoara activitatea profesionala in unitati sanitare si sunt dirijate si spre problemele specifice din acest sector". De asemenena, in raport se mai arata ca reteaua urma sa fie completata "prin recrutarea a 4 informatori, 3 colaboratori si 2 rezidenti. Pana in prezent au fost recrutati 2 informatori si 2 colaboratori".In baza planului de masuri al Directiei I pe anul 1982, se arata in raport, reteaua informativa era orientata spre "clarificarea aspectelor semnalate in cele cinci dosare de urmarire informativa (din care doua deschise in acest an), 12 persoane in dosarul de obiectiv (doua luate in cursul anului), precum si celelalte probleme sperifice obiectivului in scopul prevenirii unor situatii si fenomene negative".Problemele cu care Securitatea se confrunta in cadrul "problema Sanatate", se arata in raport, erau:(Sursa CNSAS)Metodele de rezolvare ale unor probleme - precum fuga din Republica Socialista Romania, pe care erau "patrunderile informative", asa cum se arata in raport. "Executandu-se analizarea fenomenelor si faptelor negative a rezultat necesitatea efectuarii unor verificari si patrunderi informative mai eficiente in medii de unde au avut loc cele mai multe plecari definitive, ramaneri sau evaziuni in strainatate si in concentrarile de la caminele de nefamilisti". Securitatea avea situatia exacta a trecerilor frauduloase, precum se arata in raport "Dintr-o analiza informativ-operativa rezulta ca pe Directia sanitara (respectiv in ultimii 5 ani) au plecat difinitiv din tara un numar de 419 persoane, dintre care 59 in mod legal. Dintre acestea un numar de 21 de medici, in special stomatologi, care fac propaganda asupra modului cum s-au realizat material in Occident, determinandu-i si pe alti fosti colegi sa le urmeze exemplul".Raportul mai arata si "neajunsurile" care trebuiesc inlaturate, referindu-se la faptul ca "in unele locuri si medii care intereseaza securitatea statului nu dispunem de retea suficienta sau chiar deloc, cum sunt caminele de nefamilisti, unele spitale si policlinici din judet". Cat priveste supravegherea informativa si problemele pe care le intampinau in ceea ce priveste trecerile ilegale ale granitei, in raport enumera cateva, si anume:Securitatea din Timisoara isi propunea sa imbunatateasca activitatea cu reteteaua informativa luand masuri precum: