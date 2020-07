Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului ii cere lui Ciolacu sa-l sanctioneze pe primarul PSD care l-a elogiat pe Ceausescu

Despre IICCMER

"Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) isi exprima dezaprobarea ferma fata de elogierea dictatorului Nicolae Ceausescu de catre primarul PSD , Mihai Balan. Astfel de reactii publice ale unor lideri politici sau formatori de opinie trebuie sanctionate de catre autoritatile competente.", se arata in comunicatul remis redactiei Ziare.comEste de nepermis ca la mai bine de 30 de ani de la prabusirea regimului comunist din Romania reprezentanti ai unor formatiuni politice sa incerce sa denatureze istoria, sa alimenteze falsuri istorice si sa pateze, prin afirmatiile facute in spatiul public, memoria celor care si-au pierdut viata sau au avut de suferit in perioada de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Astfel de reactii, precum cele ale reprezentantului PSD, sunt o ofensa adusa memoriei celor care au luptat, uneori cu pretul vietii, pentru apararea valorilor democratice si a statului de drept. De asemenea, astfel de atitudini sunt o piedica majora in fata progreselor facute de statul roman in ultimele decenii pentru ca acest capitol sumbru din istoria Romaniei sa nu se mai repete.Avand in vedere postarea primarului comunei Barnova, ii solicitam pe aceasta cale domnului Marcel Ciolacu , Presedinte interimar al PSD, sa ia masuri urgente si ferme in vederea sanctionarii domnului Mihai Balan.", se mai arata in comunicatInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) este o structura guvernamentala infiintata in 2009, avand ca scop principal investigarea si identificarea abuzurilor si incalcarilor drepturilor omului pe durata regimului comunist in Romania si sesizarea organelor indreptatite sa ia masuri in aceste cazuri.In acelasi timp, IICCMER sprijina constituirea unor mecanisme educationale si de informare destinate sa promoveze la nivel national si international memoria perioadei comuniste din istoria Romaniei si de incurajare a dezvoltarii unei culturi a libertatii, democratiei si a statului de drept.