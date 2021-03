De ce mai tine Jandarmeria dosarele fostei Securitati. Explicatiile absurde ale institutiei in privinta documentelor care ar trebui predate la CNSAS

Fluxul continuu de informatii, planuri de actiune comune

Istoria ultimilor 31 de ani se poate caracteriza printr-o sistematica ascundere a adevarului, in speta a dosarelor fostei Securitati . Motivul pentru care dosarele fostei Securitati continua sa fie tinute ilegal de catre insitutii este cel relevat de jurnalisti, istorici si cercetatori, si anume: fostii executanti continua sa se afle in structurile actuale ale institutiilor de stat, ori sa aiba legaturi cu sistemul de putere. Tergiversarea aflarii adevarului si a vinovatiilor este politica ultimilor 31 de ani. Complicitatile sunt extinse si puternice.Sistemul opresiv de dinainte de 1989 era construit pentru o supraveghere totala a populatiei. Toate structurile institutiilor de forta lucrau intr-o stransa colaborare, totul pentru "prevenirea" oricarei forme de protest, iar vigilenta era maxima. Supravegherea "starii de spirit" a populatiei era in fisa postului tuturor celor care lucrau in sistemul de Securitate. Toate institutiile de forta aveau departamente de Securitate, toate rapoartele privind munca de Securitate ajungeau la Departamentul de Securitate al Statului (DSS).Institutiile de forta nu erau autonome, ele facand parte din sistemul de Securitate, o laborioasa arhitectura a unuia dintre cele mai dure sisteme de represiune din fostul Bloc Comunist. Desi in cei 31 de ani, CNSAS nu a primit inca toate dosarele fostei Securitati, din studierea celor aflate in custodia consiliului reiese tocmai acest mecanism de functionare cu legaturi catre si intre toate nivelele de decizie si intre toate institutiile sistemului, un flux continuu de informatii intre institutiile sistemului, o subordonare care functiona ca unceas, iar modul de lucru erau planuri de masuri si de actiune comune.Strategia fostei Securitatii dupa 1989 , care a preluat institutional si economic Romania, a fost aceea de a propaga in spatiul public naratiunile potrivit carora fosta Securitate - toate institutiile din sistem, conlucrau pentru "securitatea nationala", pentru contracararea amenintarilor externe. Realitatea documentelor fostei Securitatii care pot fi consultate la CNSAS arata tocmai contrariul. Sistemul de Securitate lupta impotriva propriilor cetateni.Intr-un raspuns oficial al Jandarmeriei Romane, ca urmare a unei solicitari din partea Ziare.com, in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, institutia precizeaza ca "in urma verificarilor efectuate a reiesit ca in depozitele de Arhiva ale Jandarmerie Romane nu a fost arhivat niciun fond apartinand fostei Securitati". Mai mult, desi potrivit legii toate documentele fostei Securitati se predau CNSAS, exceptie facand cele de siguranta nationala, cu toate acestea Jandarmeria precizeaza in raspunsul oficial ca "totodata, din depozitul de arhiva al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane nu au fost predate documente catre C.N.S.A.S.".Cat priveste dosarele pe care totusi institutia le are in custodia sa, din raspunsul oficial aflam ca "documentele create de Comandamentul Trupelor de Securitate pana in anul 1989 au fost studiate de catre o comisie din partea C.N.S.A.S. la sediul arhivei din incinta U.M. 0865 Campina, in perioada 18.06.2001 - 30.10.2001. Dosarele au fost studiate in baza adresei Ministerului de Interne - Secretariatul General nr. 5329 din 11.06.2001.".Ziare.com a considerat ca raspunsul instituiei nu a clarificat situatia dosarelor pe care Jandarmeria le detine, astfel ca la intrebarea noastra legata de dosarele pe care totusi le detin, in raspunsul oficial se precizeaza ca institutia a "preluat arhiva Trupelor de securitate, componenta a Departamentului Securitatii Statului din perioada regimului comunist. Aceasta arhiva contine, in exclusivitate, documentele referitoare la organizarea si desfasurarea misiunilor (e.g. de paza si protectie obiective, ordine publica si asigurarea securitatii traseelor de deplasare a demnitarilor, etc.), precum si cele de recrutare a militarilor in termen si cele de asigurare logistica".Potrivit adevarului istoric, a documentelor publice aflate la CNSAS, misiunile pe care Jandarmeria le invoca erau misiuni care se desfasurau sub atenta supraveghere a Securitatii, folosind mijloacele de Securitate care excedau cadrul activitatilor simple de "paza si protectie". Trupele de Securitate nu faceau exceptie, foloseau acelasi metode securiste.Istoricul Madalin Hodor, cercetator in cadrul CNSAS , a declarat pentru Ziare.com ca legea in baza caruia functioneaza CNSAS si care stabileste regimul dosarelor fostei Securitati nu face distinctia intre institutiile fostului regim, intre dosare de "politie politica" sau dosare "simple" detinute de institutiile de forta ale fostului regim." In primul rand, legiuitorul nu stabileste in OUG 24/2008 nicio diferentiere intre documente "de politie politica" si documente de "nepolitie politica" care sa fie predate catre CNSAS. Articolul 24, alin a) vorbeste despre "toate documentele referitoare la exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor care privesc securitatea nationala".Madalin Hodor precizeaza ca, in aceste conditii, Jandarmeria nu poate stabili de la sine putere ce este dosar de "politie politica" si ce nu este: "Cu alte cuvinte, toate documentele, produse de fosta Securitate, singura exceptie facand-o cele de siguranta nationala. Isi asuma Jandarmeria Romana stabilirea aspectelor de "politie politica" continute de un document sau altul din arhiva pe care o detine? Conform carei legi? Caci singura lege a statului roman in vigoare este cea care spune ca toate arhivele Securitatii trebuie sa fie aduse la CNSAS.".Institutia Jandarmeriei arata in document ca, in pofida istoriei de dinainte de 1989, Trupele de Securitatea nu ar fi desfasurat "politie politica", ci Jandarmeria arata cu degetul spre Directia a V-a. "CNSAS studiaza dosarele produse de Departamentul Securitatii Statului ca politie politica, iar acest tip de activitate nu a fost desfasurata de Trupele de securitate, ci de alta directie a Departamentului Securitatii Statului, respectiv Directia a V-A, a carei arhiva nu a fost si nici nu este in posesia Jandarmeriei".Mai mult, desi nu exista o concluzie stabilita de CNSAS, Jandarmeria precizeaza in finalul raspunsului ca "CNSAS a verificat arhiva detinuta de Jandarmeria Romana si nu a constatat existenta vreunor documente de interes pentru stabilirea adevarului in ceea ce priveste activitatea de politie politica a regimului comunist".Din perspectiva istoricului Madalin Hodor, raspunsul Jandarmeriei ar contine mai multe erori grosolane, care "demonstreaza in cel mai bun caz necunoasterea legilor si a atributiilor unor institutii ale statului roman, iar in cel mai rau caz, rea credinta. Oricare ar fi motivatia, nestiinta sau rea vointa, pozitia oficiala a Jandarmeriei in legatura cu acest subiect subiect este regretabila.As observa, pentru inceput, ca domnii de la Jandarmerie sunt usor nesiguri in legatura cu istoria propriei institutii. Amintesc ca anul trecut, cu ocazia unei expozitii organizate pentru a marca 170 de ani de la infiintare, reprezentantii unui ONG au observat ca organizatorii au trecut "elegant" sub tacere faptul ca Trupele de Securitate au facut parte din Departamentul Securitatii Statului si pe cale de consecinta ar trebui sa isi asume acest trecut".Hodor a mai declarat pentru Ziare.com ca "raspunsul institutiei, la aceasta intrebare pe care am preluat-o si eu si am lansat-o public, a fost ca au fost consultati cei mai buni experti si folosite cele mai bune surse documentare, rezultatul acestor "cercetari" fiind ca Trupele de Scuritate nu au facut niciodata parte din DSS. Constat ca intre timp parerea "expertilor" s-a schimbat si au aparut surse noi documentare, deoarece in raspunsul inaintat dumneavoastra se spune negru pe alb ca " Jandarmeria Romana a preluat arhiva Trupelor de securitate, componenta a Departamentului Securitatii Statului din perioada regimului comunist." Personal, as fi salutat aceasta revizuire a raportarii la istoria institutionala, daca nu as fi citit si restul raspunsului.Ce ne spune el? Urmatoarea fraza: "CNSAS studiaza dosarele produse de Departamentul Securitatii Statului ca politie politica, iar acest tip de activitate nu a fost desfasurata de Trupele de securitate, ci de alta directie a Departamentului Securitatii Statului, respectiv Directia a V-A, a carei arhiva nu a fost si nici nu este in posesia Jandarmeriei." Cu alte cuvinte, in opinia Jandarmeriei, opinie care nu inteleg in ce calitate este formulata, CNSAS se ocupa doar cu studierea acelei parti din arhiva Securitatii care priveste "politie politica", a mai spus Hodor In ceea ce priveste regimul de dosar de "politie politica" stabilit de lege, Hodor a precizat ca "In primul rand, legiuitorul nu stabileste in OUG 24/2008 nicio diferentiere intre documente "de politie politica" si documente de "nepolitie politica" care sa fie predate catre CNSAS. Articolul 24, alin a) vorbeste despre "toate documentele referitoare la exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia celor care privesc securitatea nationala". Cu alte cuvinte, toate documentele, produse de fosta Securitate, singura exceptie facand-o cele de siguranta nationala. Isi asuma Jandarmeria Romana stabilirea aspectelor de "politie politica" continute de un document sau altul din arhiva pe care o detine? Conform carei legi? Caci singura lege a statului roman in vigoare este cea care spune ca toate arhivele Securitatii trebuie sa fie aduse la CNSAS".Istoricul Madalin Hodor a mai spus ca folosirea expresiei de "Securitatea ca politie politica" nu mai figureaza in legea de functionare a CNSAS din anul 2008. "Se vorbeste despre Securitate si punct. Asa cum vorbim despre Arhivele Securitatii si punct. "Politia politica" sau mai precis stabilirea acelor fapte care privesc incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului este decisa de instantele de judecata in urma unui proces demarat conform procedurilor legale. De asemenea, gasesc hazardata sugestia ca activitatile de "politie politica" ar trebui cautate in alta parte, recte la Directia a V-a (Securitate si Garda), probabil in ideea ca fostele Trupe de Securitate executau misiuni comune cu aceasta structura, iar "curiosii" confunda din nestiinta cele doua structuri. Ii asigur pe reprezentantii Jandarmeriei ca aceste detalii subtile sunt cunoscute, cum cunoscut este si rolul fostelor Trupe de Securitate in arhitectura represiva a fostul regim comunist", a declarat Hodor.In cele din urma, considera Hodor, "rolul Jandarmeriei este pur si simplu de a preda arhivele ramase in custodia ei de la fosta Securitate, nu de a gasi scuze penibile sau de a emite judecati neconforme cu realitate. Nu este opinia mea personala, ci o lege a statului roman".