FOTO La ce filme se uita cuplul Ceausescu si de unde obtinea casetele video

Ce muzica prefera fostul dictator

Detaliile apar intr-o postare a cineastului Chiriac Bogdan Stefan care lucreaza la un proiect privind arhiva video a lui Nicolae Ceausescu "De aproximativ 4 luni de zile studiez arhiva video a lui Nicolae Ceausescu . In tot acest timp am ajuns la unele concluzii. Nicu Ceausescu avea in colectia de casete (ce s-a mai pastrat) filme de foarte buna calitate pe care le-a si vazut: Atlantic City; Ben Hur; The third wave a lui Alvin Toffler (trimis personal de acesta lui Ceausescu cu o scrisoare corespunzatoare de lingusire); Mad MAX 1; Razboiul Anglo Argentinian din Falkland; filmul experimental Koyaanisqatasi a lui Godfrey Reggio, 1982 (extraordinar film pe care l-am descoperit cu acest prilej); Borsalino; filme cu mafia din seria cu Belmondo etcPe langa toate acestea, foarte multe casete cu cascadori auto si moto ("The cannonball run"de exemplu), majoritatea S.U.A., dublate in limba germana, semn ca erau aduse de acolo. Nu cred ca conta foarte mult ce spuneau aia, ci doar imaginile. "Daca nu are peisagii ma plecteseste."Casetele cu filmele de buna calitate erau vizionate. Se observa asta la o analiza fizica a lor, casetele sunt uzate pe carcase de la actiunile mecanice de introducere in player, iar banda este la fel, uzata.Casetele in care protagonistii sunt cuplul Ceausescu sunt nevizionate, virgine. Au mers foarte greu la mine, scartaiau ca dizelul lui Fesache pana "si-au mai dat drumul". Lingaii vremii se chinuiau sa-i faca carcase cu titluri scrise in litere de aur, carcase imbracate in plush; carcase de lemn cu stegulete tricolore pe margini, Etichete aurite lipite pe cutie, pe caseta, pe carcasa. Elemente grafice de folclor lipite pe etichete. Toate de "aur", etichetate si numerotate pe toate partile, la dunga, si astia nici macar nu se uitau la ele.Se uitau la cascadori americani motociclisti dublati in germana.De asemenea Ceausescu primea foarte multe casete prin intermediul ambasadelor tarilor straine care aveau reprezentare in Romania. Casete cu vizite oficiale in tarile respective. De obicei materiale difuzate de televiziunile nationale. Acestea erau vizionate. Totul era filtrat de securitate si aveau note explicative cu: tara de provenienta; durata; continut; ocazia cu care au fost realizate, starea tehnica a inregistrarii.Ca dotare tehnica videoteca lui Ceausescu era de top, high end pentru acea perioada, fie si dupa standarde occidentale:-Video Sony BetaMax, modelul mare, greu SL-5000 cu televizorul adiacent Sony KV-16-4E;-Video Umatic (nu cunosc modelul), dar pot banui ca avea early models cu carcasa de lemn;-playere Vhs.La capitolul televizoare, radiouri si magnetofoane, era fan marca Grundig. Tot in colectia Ceausescu exista si un videomagnetofon Akai, incredibil de rar, cu benzile aferente, aflat in patrimoniul Studiourilor Buftea.Revenind la casete, Ceausescu mai primea de asemenea de la diversi oameni de afaceri, oportunisti, "influenceri", lobisti etc casete care ii prezentau oportunitati de afaceri sau tehnologii pe care sa le includa in fabricile patriei. De exemplu "Atomic Energy of Canada LTD - Candu 600 o centrala de viitor" - "Videocaseta Candu 600 oferita de delegatia Candu, care a vizitat tara noastra", octombrie 1985.Tot in colectia de casete exista mult cabaret german, frantuzesc, muzica imperialista cu videoclipuri gen MTV, englezesti si americane, concursuri de dansuri sportive din Germania.Pe langa toate acestea exista un lot de casete cu vizitele lui Constantin Dascalescu in strainatate. Casetele sunt vizionate, semn ca pe Tovarasul il interesa cum e reprezentat in lipsa. Daca Ceausescu e anost in vizitele sale peste granita (exceptie facand poate S.U.A. si Anglia prin inedit (episodul deepthroat par exemplu), Dascalescu e talentat ca o cizma si mai plictisitor ca o zi de munca pe santier. De a doua doamna in stat nu mai pomenesc din bun simt. Un fel de gospodina plecata la piata cu halatul de bucatarie patat de sos dar cu pantofi cu toc in picioare.De filmarile private ale familiei se ocupa, pe langa oficialul Pantelie Tutuleasa, un anumit Stejarel Granea, "un pasionat constructor de amplificatoare audio, membru in colectivul de redactie al revistei Tehnium", profesor la facultatea de Cercetari Navale din Constanta, dupa cercetarile mele online. Granea asta se ocupa si cu "ingrijirea" videotecii personale a Ceausestilor. Filme straine, filme porno. Se pare ca era in relatii foarte bune cu Nicusor Ceausescu, fiind familiar in dialogurile cu acesta. Tot Stejarel Granea realiza si "montajele electronice" pentru Ceausesti. Anii '80 au lovit si Cabinetele, din lipsa de casete BetaMax Stejarel era nevoit sa stearga si sa inregistreze peste, filme noi. Ca nota anecdotica, una din casete debuteaza cu o domnisoara blonda care executa languros un deepthroat unui domn dotat, ca apoi brusc, peste imagine sa apara congresul al XII-le-a cu primul carmaci salutand multimea din sala si intonand Internationala.Daca la capitolul casete video colectia era destul de variata, la muzica gusturile Stegarului cu tampla mangaiata de flori de mar imbobocit sunt simple:-fratii Petreusii; romante triste; Ioana Radu si revenita obsesiv pe toate benzile: "Radu mamii Radule" si multa muzica populara obscura si de proasta calitate. Scurt si la obiect.Partea proasta pentru mine, este ca din lipsa de casete orice minut de banda era folosit la maxim. Daca de exemplu dupa un film mai ramaneau 30 de minute, Stejarel Granea mai inregistra in continuare chestii din actualitatea Epocii de Aur. Nu intotdeauna asta era etichetat pe caseta. Acolo-s septarii. Prin urmare trebuie vizionare cap coada, ca nu nu se stie nicioadata", a scris acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook