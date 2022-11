La Vanguardia: Saracia din Romania trezeste nostalgia pentru dictatura comunista

In urma cu doi ani, un sondaj al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului arata ca 60 la suta dintre romani era de parere ca economia functiona mai bine in perioada comunismului, aminteste un prestigios cotidian spaniol, care titreaza "Saracia din Romania trezeste nostalgia pentru dictatura comunista".

Sirul aproape fara de sfarsit al crizei politice si economice, din 1990, a inmuiat amintirile pe care multi romani le au in legatura cu regimul comunist, pana la punctul in care au afirmat ca viata era mai buna in perioada dictaturii lui Nicolae Ceausescu, noteaza ziarul spaniol La Vanguardia.

Dezbaterea pe marginea ideii daca trecutul eram mai bun a reaparut saptamana trecuta, cu ocazia premierei filmului "Sunt o baba comunista", o tragicomedie despre o mama care tanjeste dupa Geniul Carpatilor, asa cum ii placea dictatorului sa fie numit.

Regizorul Stere Gulea aminteste, in acest film, ca, in mijlocul unei societati cufundate intr-un capitalism feroce, inca exista un segment al populatiei care isi aminteste cu nostalgie de satrar, in timp ce se confrunta cu o viata cu pensii minime, venituri mici si somaj.

"Fara indoiala, protagonista evoca o nostalgie generala si imprecisa a unei vieti trecute. Un loc de munca asigurat, o locuinta sociala si mancarea sunt elementele de baza la care face referire personajul principal, interpretat de Luminita Gheorghiu, pentru a diferentia situatia care exista in prezent" de viata din Romania comunista, spune specialistul in cinematografie Iulia Blaga.

In anul 2010, la 21 de ani dupa ce Nicolae Ceausescu a fost impuscat in timpul revolutiei populare care a rasturnat regimul, 47 la suta dintre romani s-au declarat sustinatori ai revenirii regimului comunist.

"Daca Nicolae Ceausescu ar fi fost inca in viata si ar fi candidat la functia de presedinte al Romaniei, ar fi avut mari sanse de a castiga", a spus istoricul Mihai Burcea.

Acesta precizeaza ca nostalgicii nu sunt doar un grup minoritar, ci saracia ii face pe multi sa duca lipsa fostei dictaturi: "Nostalgia vine din faptul ca existau locuri de munca, locuintele se puteau cumpara usor, iar un numar mare de oameni isi permiteau o vacanta la mare, mai multi decat in prezent".

Mai mult, saracia si lipsa de perspective din cauza crizei face ca perioada comunista sa fie idealizata inclusiv de tinerii care nici macar nu au trait in epoca respectiva.

"Aceasta melancolie apartine unor grupuri sociale care nu au beneficiat de piata libera si acum sufera din cauza somajului, saraciei si a marginalizarii economice", a spus si Ana Popa, o romanca in varsta de 63 de ani, care si-a trait copilara si tineretea sub dictatura comunista.

"Nu sunt nostalgici dupa sistemul comunist ca atare, ci mai bine dupa o era in care populatia era saraca, dar egalitara si exista o anume siguranta a locului de munca", a mai afirmat aceasta.

In plus, in perioada regimului comunist, tinerii aveau mai multe sanse de a merge la scoala, in timp ce astazi inchiderea scolilor a facut ca multi copii din mediul rural sa calatoreasca multi kilometri pentru a ajunge la ore. Ana Popa aminteste insa si de aspectele negative, printre acestea numarandu-se lipsa de libertate.

