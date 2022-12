Lista altor 35 de tortionari din lotul Visinescu si Ficior

O lista cu 35 de persoane care au avut functii de conducere in aparatul de represiune din perioada comunista a fost publicata pe blogul organizatiei non-guvernamentale Militia Spirituala, dupa aparitia primilor doi tortionari - Alexandru Visinescu si Ion Ficior.

Pe 11 aprilie 2013, conducerea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, anunta identificarea a 35 de tortionari, fara insa a preciza numele acestora, noteaza fostul cercetator al IICCMER, Mihai Burcea, care semneaza articolul pentru Militia Spirituala.

Primul nume dezvaluit a fost cel al tortionarului Alexandru Visinescu, la sfarsitul lunii iulie, urmat de Ion Ficior, la jumatatea lunii septembrie. Primul, in varsta de 88 de ani, a condus penitenciarul de la Ramnicu Sarat, in perioada 1956-1963. Al doilea, in varsta de 86 de ani, a condus lagarul de detinuti politici de la Periprava, din Delta Dunarii, in perioada 1960-1963.

"In urmatoarele zile, Visinescu a tinut capul de afis al tuturor ziarelor si televiziunilor. Mediatizarea biografiei fostului ofiter de penitenciare a scos la iveala o serie de marturii cutremuratoare ale fostilor detinuti politici care au avut de-a face cu el.

(...) Daca in ceea ce ii priveste pe cei din categoria parerologilor/moderatorilor nu putem avea prea multe asteptari (...), este absolut regretabil ca reprezentantii IICCMER s-au lansat intr-o serie de afirmatii halucinante in ceea ce priveste istoria represiunii comuniste", se arata in articolul publicat de Militia Spirituala.

Cei 35 de tortionati identificati, cu varste cuprinse intre 65 si 90 de ani, sunt:

Gheorghe Ioan Alexoaie, 87 de ani; Tudor Dumitru Andrei, 86 de ani; Anton Babicsak (Bobiciak), 87 de ani; Gheorghe Ilie Barbu, 85 de ani; Vasilica Nicolae Banuta, 83 de ani; Vasile Anton Basescu, 89 de ani; Aurel Fotache Borcan, 72 de ani; Dumitru Gheorghe Bostina, 83 de ani; Andrei Gheorghe Cazanescu, 87 de ani; Constantin Octavian Cuciureanu, 87 de ani; Constantin Alexandru Danescu, 86 de ani; Stan Gheorghe Danescu, 85 de ani; Ion Gheorghe Diaconeasa, 84 de ani; Ioan Emilian Duma, 85 de ani; Marin Constantin Ene, 87 de ani; Telep Refic Fizula, 88 de ani; Florea Frederich, 85 de ani; Dumitru Ion Gafiuc, 85 de ani; Vasile Costica Galavan, 89 de ani; Max Gheorghe Ghita, 81 de ani; Ioan Dumitru Iordache, 86 de ani; George Lavrov, 84 de ani; Dumitru Virgil Liciu, 84 de ani; Vasile Margarit, 86 de ani; Ion Stefan Petrica, 86 de ani; Aurel Vasile Rus, 77 de ani; Marin Gheorghe Scarlet, 86 de ani; Constantin Nicolae Sidea, 90 de ani; Marin Nicolae Stan, 85 de ani; Gheorghe Stoichescu, 86 de ani; Nicolae Ion Suceava; Nicolae Ion Serbanoiu, 80 de ani; Mihai Haralambie Tarnauceanu; Augustin Vasile Tartan, 65 de ani; Gheorghe Vergiliu Tobosi, 83 de ani.

"In urma refuzului IICCMER de a ne comunica niste informatii (...), am hotorat sa elaboram noi o lista cu fostii militari care au detinut functii de comanda in aparatul de represiune comunist si care traiesc in Romania.

Pe lista prezentata se regasesc ofiteri si generali provenind din cele 4 arme care constituiau osatura sistemului represiv comunist (Securitate, Militie si Penitenciare - Ministerul de Interne si Justitie - judecatori militari si procurori militari din cadrul Ministerului Apararii Nationale).

Potrivit Codului de Procedura Penala, calvarul prin care trecea un condamnat pentru infractiuni 'politice'/ 'contra securitatii statului' incepea odata cu arestarea sa de catre Securitate sau Militie, urmata de faza anchetei, procesul si executarea pedepsei intr-una din unitatile exterioare ale Directiei Generale a Penitenciarelor.

Acesti militari nu au fost niste simpli 'pioni' pe functii de executie, ci au pronuntat ani grei de inchisoare (uneori condamnari la moarte) impotriva unor oponenti ai regimului, au ocupat posturi de comanda/ operative in mari unitati militare in care s-au practicat pe larg tortura, infometarea, politia politica, teroarea sau santajul.

Prin acest demers. ne propunem sa popularizam numele prezentate in aceasta lista pentru ca putinii supravietuitori ai 'Gulagului' romanesc sa-i recunoasca si sa-si povesteasca propriile experiente. Informatiile prezente in acest material documentar provin din Arhivele Nationale Istorice Centrale din Bucuresti, Arhiva Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Arhiva CNSAS, lucrari de specialitate, memorialistica si presa", se mai arata in articolul ONG-ului Militia Spirituala.

