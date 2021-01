Mostenirea tulbure lasata de Ceausescu Romaniei: mutatiile de mentalitate, "omul nou" si traume nevindecate pana in prezent

Ceausismul, amplu proiect de inginerie social si antropologica

Viziunea ceausista a celor care au intemeiat Romania post-comunista

Cum a modificat Nicolae Ceausescu Romania

Ceausescu, "ultimul stalinist"

De 31 de ani, fosti securisti mistifica istoria

Miza dezinformarii practicata de fosta Securitate: acoperirea crimelor din anii '80

Cultul personalitatii si iluzia de grandoare

Ceausescu si Securitatea au folosit propaganda nationalista si a "pericolelor externe"

Ceausescu si mitul "agenturilor straine"

Impactul cultului lui Nicolae Ceausescu asupra mentalului colectiv

Mostenirea lui Ceausescu si a Securitatii

Presa, plina de fosti informatori si discipoli ai acestora

Rechizitoriul dosarului Revolutiei a adoptat naratiunea fostei Securitati

Politica romaneasca si mostenirea lui Ceausescu

Miza istorica a dosarului Revolutiei: tragedia uitarii si a contorsionarii momentului fondator

Implicarea directa a lui Nicolae Ceausescu in uciderea lui Gheorghe Ursu

Infractiunea de "propaganda impotriva oranduirii socialiste"

a furnizat postului de radio "Europa libera" materiale dusmanoase fata de masurile luate de partid, care au facut obiectul mai multor emisiuni;

a afisat citate despre necesitatea luptei impotriva statului;

intretine legaturi cu elemente din emigratia reactionara romana de la Paris, comentatori ai postului de radio autointitulat "Europa libera", de la care a primit si introdus in tara tiparituri cu continut anticomunist;

tine in vederea publicarii un jurnal in care denigreaza politica interna si externa a statului roman si grave manifestari de calomniere si defaimare a conducerii de partid si de stat;

intrucat a desfasurat o intensa activitate de propaganda dusmanoasa prin actiuni directe sau prin intermediul unor oficine de propaganda reactionara din strainatate, impotriva acestuia urmeaza a se incepe urmarirea penala, continuarea cercetarilor sub stare de arest si trimiterea in judecata pentru savirsirea infractiunilor prevazute de art. 166 al. 2 Cod penal, intrucit intretine legaturi apropiate cu unii scriitori care se afla in atentia organelor de securitate pentru conceptiile lor dusmanoase, urmeaza ca in cercetari sa se clarifice si natura relatiilor cu acestia.

Cutremurul din 4 martie 1977: acuzatia impotriva lui Nicolae Ceausescu

Fonduri pentru Casa Poporului, nu pentru consolidari dupa cutremur

Blocarea informatiilor despre gradul de periculozitate in care au ramas cladirile

Scrisoarea catre Radio Europa Libera

Presiuni in timpul anchetei

In acest fel, ar fi putut discredita insasi acuzatia de crima impotriva lui Ceausescu. Acuzatia ar fi fost pusa in seama interesului material al autorului scrisorii, si pe cale de consecinta, deciziile Secretarului General legate de blocurile avariate ar fi fost astfel reabilitate.

Gheorghe Ursu ar fi fost discreditat si in "anturajul" sau, care ar fi putut fi astfel mai usor destramat.

Securitatea s-ar fi putut mandri ca a "depistat" un "agent" platit al serviciilor Occidentale (stiut fiind ca Europa Libera era subventionata de guvernul american).

Jurnalul si problema de lez-majestate in dictatura

Deghizarea dizidentei in dosar de drept comun: detinerea de valuta, 17 dolari

Legaturile cu Radio Europa Libera

Gheorghe Ursu, "element profund dusmanos"

"Atentatul"

"Problema scriitorilor" si planul unei interventii la Congresul PCR

Implicarea directa a lui Nicolae Ceausescu si factorul extern

Romania si Clauza natiunii celei mai favorizate

Acoperirea Militiei si falsificarea cauzei mortii