"Ne-au facut de ras". Cum a vrut Nicolae Ceausescu sa desfiinteze echipele Steaua si Dinamo dupa o infrangere a Romaniei

Totul s-a intamplat cu 1989, cu putin timp inaintea Revolutiei. Infrangerea Romaniei in fata Danemarcei, in deplasare, 0-3, l-a suparat asa de tare pe Nicolae Ceasescu incat a convocat o sedinta a Partidului Comunist.El a propus desfiintarea echipelor care au dat jucatori la nationala pentru meciul cu nordicii. Asta doar daca Romania nu s-ar fi calificat la Campionatul Mondial de fotbal din 1990, din Italia.Romania a invins in retur Danemarca, la Bucuresti, cu 3-1 si a obtinut biletele pentru Coppa del Mondo din Italia si le-a salvat pe Dinamo si Steaua de la desfiintare. Nicolae Ceausescu : Ati vazut, aseara, ce s-a intamplat cu meciul de fotbal!? Mi se pare ca se ocupa un membru al guvernului de sport.Constantin Dascalescu: Pur si simplu lipsa de organizare. Elena Ceausescu : Dar nici nu este nevoie sa se ocupe un membru al guvernului. Au jucat foarte prost.Nicolae Ceausescu: Are si guvernul o raspundere. Guvernul raspunde si de sport, si de cultura. Asta este legea! Trebuia sa mergem si sa mancam "bataie" cu 3-0?!Elena Ceausescu: In orice caz ne-au facut de ras.Nicolae Ceausescu: I-am spus si lui Bobu ca daca aici nu castiga cele doua puncte, pur si simplu desfiintam cluburile care au dat jucatorii in echipa nationala. Sa le comunicati si celor de la Interne - le-am spus si eu la telefon -, armata este si ea aici?, au avut si ei jucatori.Silviu Curticeanu: Tovarasul Milea nu este prezent la sedinta, fiind la Buzau, la alegeri.Nicolae Ceausescu: O sa auda. Repet, desfiintam toate cluburile care au dat jucatori, daca aici nu castiga.Elena Ceausescu: Armata a dat numai doi jucatori, unul este de la "Universitatea", iar restul, toti, de la Dinamo...