Noi detalii despre fuga generalului Pacepa si distrugerea cvasi-completa a retelei DIE. Planul Z-Z al Securitatii in 1989

Defectarea generalului, distrugerea retelei de spioni

CIA l-a chestionat timp de trei ani pe Pacepa

Dezvaluirile au facut public nivelul represiunii din Romania ceausista

Pozitia oscilanta fata de Revolutie si teroristii din decembrie 1989

Planul M prevedea ca fortele Securitatii sa se "retraga in bunkere ascunse si sa lanseze razboiul de gherila"

Declaratii directe despre Planul Z-Z

6 februarie 1990

Ofiter DIE informa presa occidentala despre planurile luptei de guerilla inca inainte de punerea in practica

Este cel mai grav incident de securitate pe care il cunoaste Romania comunista. Presedintele Jimmy Carter aproba cererea, iar un avion militar american il va transporta in secret pe Pacepa in SUA.Regimul comunist il condamna la moarte, in lipsa, pentru crima de inalta tradare si pune un premiu de doua milioane de dolari pe numele generalului. In prezent, generalul traieste in SUA, avand cetatenie americana. In 2006, raportul Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania evidentia "rolul exceptional jucat in demascarea naturii criminale a regimului si a Securitatii".Potrivit acestui raport, el "a contribuit la degradarea dramatica a imaginii lui Ceausescu". In 1987, Pacepa avea sa publice in SUA cartea "Orizonturi rosii. Cronicile unui spion comunist". La aceea vreme, volumul a ajuns ilegal si in Romania.De la fuga generalului Pacepa pana la Revolutia din decembrie 1989 au trecut mai bine de zece ani. Desi nu exista o legatura directa intre aceste evenimente, totusi fuga acestuia a avut un impact puternic in ceea ce priveste organizarea Securitatii, retele si legaturile, toate efectele in lant cauzate de fuga generalului. Bresa facuta de generalul fugar era una uriasa, nu doar in costuri de imagine, ci a afectat intreaga retea a Directiei de Informatii Externe."E un fapt notoriu ca defectarea generalului in 1978 a dus la distrugerea cvasi-completa a retelei DIE si la schimbari masive de personal (inclusiv disparitii in conditii tulburi)", precizeaza Andrei Ursu, cercetator-asociat CNSAS.Pe de alta parte, ajuns in SUA, serviciile secrete americane, in speta CIA (agentia de spionaj americana), la randul ei l-a chestionat pe general. O asemenea defectare nu putea fi tratata ca una obisnuita. Astfel ca, potrivit lui Andrei Ursu, "CIA l-a chestionat pe defector, continuu, timp de trei ani, intr-atat de vasta si importanta era cantitatea de informatii adunata de acesta.""Poate la fel de importante au fost dezvaluirileale lui Ion Mihai Pacepa, care desi condamnat la moarte in absentia, a demascat in(aparuta in 1987) natura criminala a regimului si crasa incompetenta a clanului Ceausescu. Aceste dezvaluiri au dus la erodarea mitului lui Ceausescu in Occident"."Dezvaluirile sale legate de dictator si reteaua DIE au avut, evident, un efect benefic pentru intelegerea pe plan extern si intern (prin Europa Libera) a nivelului represiunii din Romania acelor ani. Poate chiar a salvat unele vieti de opozanti, atat din afara cat si din tara.Toate aceste beneficii insa nu-l fac pe fostul general de Securitate un erou (cum a fost numit de unii), asa cum nici defectarea sa nu-l face(cum a fost calificat de tabara opusa). Miscarile lui Pacepa au fost desigur calculate, iar pozitiile de dupa 90 au demonstrat duplicitatea fostului securist favorit al dictatorului", a mai spus Ursu.Cat priveste maniera in care generalul Pacepa s-a raportat la Revolutia din decembrie 1989, Andrei Ursu arata ca "In zilele urmatoare Revolutiei, deci, Pacepa a sustinut existenta teroristilor, despre care stia ca sunt din reteaua de lupta de rezistenta pregatita de Ceausescu si de fostii colegi din Securitate.Curand insa, odata cu restauratia puterii fostelor cadre DSS in noile structuri de forta ale regimului Iliescu (dar si in cele ulterioare), naratiunea fostului general s-a reorientat dramatic. Poate din oportunism, sau poate de frica (traise probabil destul incognito, sub protectia CIA) a inceput curand sa sustina fabulatiile fostilor securisti.Spre exemplu, in 1993 Pacepa pretindea ca teroristii nici nu ar fi existat. Ca ar fi fost un mit create decare preluasera puterea de la Ceausescu (Iliescu, Militaru, Brucan, etc.) pentru a justifica o interventie militara sovietica (a se vedea, spre exemplu, comentariile lui din, 10 si 29 Aprilie 1993). Mai mult, ca Ceausestii ar fi fost impuscati in stil KGB pentru a nu dezvalui lumii ca(planuita inca din 1969!) ar fi fost agenti KGB.Or, se pune intrebarea evidenta: daca Pacepa ar fi avut intr-adevar astfel de informatii fulminante inainte de decembrie 1989, de ce n-a spus-o, sus si tare, inainte, in timpul, si imediat dupa Revolutie? De ce in acele zile a sustinut ca teroristii au existat in carne si oase, si mai mult, ca erau oamenii lui Ceausescu si ai Securitatii?".Aceasta sectiune este bazata in cea mai mare parte pe datele si analiza cercetatorului american Richard Andrew Hall, PhD, https://romanianrevolutionofdecember1989.com/tag/ion-mihai-pacepa/ In aceste conditii, Andrei Ursu considera ca argumentele lui Pacepa despre Revolutie "au ajuns sa se suprapuna perfect cu cele ale fostilor colegi. Conform fostului ofiter din directia a IV-a a Securitatii (contrainformatii militare) Pavel Corut: "Lovitura de stat care a...a adus la putere echipa FSN... Care a initiat scenariul criminal cu teroristii-securisti, pentru a face varsare de sange si a justifica preluarea puterii de niste oameni care nu aveau de ce sa se numeasca revolutionari. A fost o diversiune a FSN-ului ca sa escaladeze teroarea, suspiciunea, varsarea de sange si haosul necesare pentru ca prelua puterea in stat si pentru a-i chema pe sovietici"".Ursu a mai precizat in legatura cu Corut ca "De amintit este si faptul ca acelasi Pavel Corut fusese CI-istul care i-a urmarit, la Buzau, pe sefii Directiei de Informatii a Armatei (DIA), directie asupra careia a aruncat ulterior, printr-una din multipleleauto-disculpatoare ale Securitatii, vina pentru mortii de dupa 22 decembrie."Intr-un interviu din august 2000 la postul maghiar Duna TV, Pacepa sustine exact teza lui Corut.Care a fost esenta planului Dniestr?Trebuia gasit un pretext pentru interventia Sovietica, pentru ca lovitura de stat sa reuseasca etc.Mai mult, declara Andrei Ursu, generalul Pacepa "pretindea ca evenimentele din decembrie 1989 ar fi facut parte dintr-un plan bine pus la punct de Moscova dupa vizita lui Nixon la Bucuresti in 1969 (Planul Dniestr) pentru a-l inlocui pe Ceausescu, si ca Iliescu ar fi fost succesorul desemnat inca din 1971(!).Mai multi autori au remarcat absurditatea acestei teorii, care insa a fost "luata de buna" de multi opozanti ai lui Iliescu din anii '90. Deci, Pacepa "dezvaluie" aceste detalii abia in 1993 . Insa in "Orizonturi rosii" (cartea sa din 1987 in care "demascase totul" despre Ceausescu si Securitate, si in care mentioneaza cazuri de pretinsi agenti sovietici, inclusiv generalul Nicolae Militaru), nu spune nimic despre asa zisa "Operatiune Dnestr".In ceea ce priveste teoria agentilor rusi, considera Andrei Ursu, "In, Pacepa n-a avut nici o retinere sa mentioneze pretinsi agenti sovietici din Romania. Nici sa demaste faptul ca pretinsaa lui Ceausescu nu a fost decat o inscenare pusa la cale chiar de Moscova.Si totusi, n-a gasit necesar sa prezinte pretinsul plan al Moscovei de a-si extinde controlul asupra Romaniei prinAnalistii americani au gasit aceasta "scapare" greu de crezut.Cum au reusit, atat Pacepa cat si ceilalti fosti securisti, sa denatureze intr-atat naratiunea Revolutiei, incat pana si Rechizitoriul aflat astazi la ICCJ pretinde aceleasi fabulatii despre lovitura de stat si inexistenta teroristilor?"Raspunsul are probabil legatura cu "predispozitia conspirationista", dar si cu rusofobia comuna in mentalul colectiv si politic al Romaniei acelor ani".In ceea ce priveste teoria "teroristilor" din 1989 si reteaua de lupta pregatita de Ceausescu, Andrei Ursu precizeaza ca Pacepa accepta acest "scenariu" ca real: "Si totusi, o analiza atenta a presei si declaratiilor din decembrie 1989 si ianuarie 1990, atat Ion Mihai Pacepa, cat si alti securisti acceptau existenta teroristilor, si apartenenta lor la reteaua de lupta pregatita de Ceausescu si Securitate ca pe un fapt indiscutabil.Pacepa vorbea de "Planul M" drept sursa a "teroristilor". Conform naratiunii sale din acele zile in care "nu se stia inca dincotro bata vantul", "Planul M" prevedea ca fortele Securitatii sa se "retraga in bunkere ascunse si sa lanseze razboiul de gherila". Vorbea de folosirea caselor conspirative si de o retea de tuneluri. Fapte care se coroboreaza cu ceea ce se stia in timpul si imediat dupa Revolutie.Mai mult, aceste detalii oglindesc o mare parte din elementele "Planului Z", respectiv "Z-Z", pentru eventualitatea unei incercari de inlaturare a lui Ceausescu. O copie probabila, din 1987, a acestui plan a fost de altfel publicata in "Evenimentul Zilei" in iulie 1993; aparent, planul era in vigoare in decembrie 1989.Planul luptei de rezistenta, asa cum reiese direct din documentele gasite recent la CNSAS, este discutat pe larg atat in cartea "Tragatori si mistificatori" si in studiul "Lupta de rezistenta a Securitatii. Planul si implementarea sa la Revolutie" despre care am vorbit".Andrei Ursu aduce in sprijinul acestor elemente declaratiile procurorului militar sef Gheorghe Diaconescu si ofiterii de Securitate Gianu Bucurescu si Virgil Ionescu, in legatura cu afirmatiile lui Pacepa despre planul Z-Z . "Toti acestia se refera la declaratiile lui Pacepa la Radio Europa Libera in zilele de 24-26 decembrie 1989.Declaratie. Subsemnatul Bucurescu Gianu, general-maior [D.S.S.]La data de 28 sau 29 decembrie 1989, col. Ionescu Virgil seful U.M. 0650 mi-a raportat ca... avea un subordonat a carui sotie-medic a participat la acordarea ajutorului ranitilor in luptele de la Aeroport Otopeni si la transportarea cadavrelor la I.M.L.Aceastea ii relatase sotului ca in buzunarul unui terorist ucis la Otopeni, care era imbracat in trei costume de haine, unul peste altul, s-au gasit cartile de vizita ale lui Emil Bobu si Ion Dinca.Col. Ionescu Virgil mi-a spus ca l-a frapat aceasta informatie si legat de faptul ca la postul de Radio Europa Libera se facuse afirmatia ca Pacepa ar fi precizat ca Ion Dinca se ocupase de pregatirea unor grupuri de teroristi. Alte date nu pot da intrucit informatia era in curs de clarificare ori la Col. Ratiu [DSS Dir I] ori la Col. Goran [SMB]...Cunosc faptul ca col. Ardeleanu [sef USLA] era in relatii apropriate cu familia lui Ion Dinca... Din conducerea USLA atit col. Ardeleanu cit si col Blortz [Bleort] erau apropriatii lui T. Postelnicu".Aceasta declaratie e confirmata de Ion Dinca la procesul din februarie 1990:"In noaptea de 27-28 la 12:30 A.M., am fost chemat de mai multi procurori sa le spun ce stiam de planul Z-Z intre Romania si alte cinci state, care prevedea trimiterea de forte teroriste in Romania pentru a interveni in cazul unui puci militar. Aceasta intelegere Z-Z se numeste 'sfarsitul sfarsitului'. ... Mi s-a spus "Doar tu si alte doua persoane stiu de acest plan".Andrei Ursu precizeaza ca declaratiile despre planul Z-Z sunt identice cu ale altui "defector" in anul 1989, si anume ofiterul Liviu Turcu."Daca Pacepa a fost sau nu primul care a expus acel plan nu e relevant. Detalii aproape identice au fost dezvaluite de Liviu Turcu, un ofiter DIE care defectase in 1989 (deci care era mult mai bun cunoscator al planurilor curente ale Securitatii in acel moment). Pe 23 decembrie 1989, la 24 de ore de la declansarea ostilitatilor teroriste in Romania, Turcu a informat mass-media occidentala asupra existentei acestui plan. Declaratiile lui Liviu Turcu nu au fost preluate insa nici de presa romana si nici de Europa Libera."The well-equipped and dreaded security forces appear to number about 45,000 to 50,000 men, including 25,000 troops who live in barracks on the outskirts of major cities and 20,000 officers, technical personnel, and specialists, he said... The officers and specialists were drawn from universities until several years ago. But in the 1980s, Turcu said, Ceausescu's wife, Elena, ordered that recruitment of university students be stopped and that less-educated factory personnel be selected instead.The uniformed force of fighters includes many young men who were taken from orphanages at an early age. These security soldiers, educated and trained at special schools, have no family loyalties and were indoctrinated to view Ceausescu as a father figure, Turcu said.As Ceausescu's fear of an internal threat to his security grew, he reportedly turned to a new "Directorate 5" in the Securitate that had the responsibility for "defense of the leadership of the party." The former intelligence official said he was aware of a secret agreement between Ceausescu and Palestine Liberation Organization chairman Yasser Arafat that allowed PLO groups to use Romanian territory for "logistical support." He said Interior Minister Tudor Postelnicu, who oversaw the security forces, was present at a recent meeting between Ceausescu and Arafat[...]One job of the Securitate was to ensure that the PLO factions were obeying the agreement, Turcu said. In addition to the PLO factions, he said, Syrian, Libyan, Iraqi and Iranian military or special operations units have been trained at a camp near Buzau, in the Carpathian foothills".