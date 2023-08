Plesu, despre cazul tortionarului Visinescu: Cu securitatea pe securitate calcand!

Andrei Plesu comenteaza dezbaterea incisa in ultimele pe tema privilegiilor de care se bucura fostii tortionari comunisti. Filosoful spune ca "Visinescu a devenit o scula electorala" si e declara perplex in fata atitudinii adoptate in acest caz de postul Antena3, patronata de un turnator al Securitatii.

"Ne-am resemnat cu totii, pana la urma, sa traim umar la umar cu fosti ofiteri si turnatori, ba chiar sa-i descoperim bine situati in politica sau in afaceri. Aparitia dezlantuita a fostului tortionar Visinescu pe scena publica a radicalizat, intrucatva, judecata oamenilor. (...)

Aflam - ca si cum n-am fi stiut - ca mai sunt si altii, nu putini, asemenea lui Visinescu: liberi, fara regrete, daca nu chiar multumiti de 'cariera' lor, recompensati de statul nostru sarac, dar democratic, cu pensii grase, incomparabil mai generoase decat acelea de care beneficiaza eventualii supravietuitori ai 'profesionalismului' lor. Si-au pastrat intacte privilegiile si sub Iliescu, si sub Constantinescu si sub Basescu. Toti au avut alte prioritati decit 'revansa'. Sau 'au fost invinsi de sistem', sau au condamnat comunismul din vorbe, fara nici o consecinta institutionala sau legislativa", comenteaza Andrei Plesu pentru Adevarul.

Acesta spune ca Visinescu a devenit "o scula electorala".

"Bestialitatea lui nu e interesanta in sine, iar problema pedepsei se reduce, in fond, la o belicoasa coreografie politica", adauga Andrei Plesu, facand trimitere la paralelele ridicole care s-au facut de catre unii jurnalisti.

"Zic si eu, parafrazand un vechi slogan: 'mai bine basist decat maniac', mai bine 'basist' decat doborat de idei fixe, intr-un razboi incapatanat si ridicol cu bunul simt. Mai bine 'basist' decat sa amestec intr-atat borcanele, incat sa-l pun pe Adrian Nastase langa Maniu si pe madam Kovesi langa Alexandru Draghici", scrie Andrei Plesu.

In plus, se declara perplex vazand ca tocmai Antena3 a preluat imediat subiectul, manifestand o vehementa greu de inteles.

"Recad in perplexitate cind ma gandesc la patronul postului cu pricina. N-a decis, irevocabil, Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 10 martie 2011, ca dumnealui a facut politie politica? N-a fost el, deci, de aceeasi parte a baricadei cu Visinescu? Desigur: intre a tortura oameni si a-i turna (chiar cand iti sunt rude) exista o diferenta de grad. Dar nu neaparat una de natura.

Oricum, in locul celor din studiourile 'indignate', mi-as fi aparat seful cu ceva mai multa subtilitate: de pilda, as fi lasat-o mai moale cu 'dreptatea' si cu securistii. Prea sare in ochi! Desi, poate ma insel. Poate ca in loc sa fiu perplex, ar trebui sa ma induiosez in fata modului paradoxal in care se face, in patria noastra, dreptate: cu securitatea pe securitate calcand!", conchide Andrei Plesu.

Alexandru Visinescu, fostul comandant al inchisorii Ramnicu Sarat, a intrat in atentia publica dupa ce jurnalistii de la Gandul si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc au publicat, marti, biografia completa a tortionarului, iar la Parchetul General a fost depusa o plangere penala pe numele acestuia, plangere in care este acuzat de omor deosebit de grav.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, presedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Andrei Muraru, a declarat ca Visinescu va scapa cel mai probabil de inchisoare, daca va fi condamnat, din cauza varstei inaintate.

