Cum aduna fosta Securitate informatii despre avorturile clandestine: "Noi, femeile, am ajuns fabrici de copii"

Note informative despre comentarii tendentioanse la adresa politicii demografice

Decretul 770/1966 si Decretul 441/1985

"Infaptuirea neabatuta a politicii Partidului"

Raport pe baza notelor informative

Rechizitoriului regimului intr-un raport al Securitatii si "iminenta catastrofa nucleara"

Lipsa sau insuficienta in reteaua comerciala de stat a unor produse de baza ca: orez, branzeturi, lactate, zahar, ulei, faina, oua, gris, dulciuri legume, fructe, precum si al unor bunuri de larg consum ca servetele, hartie igienica s.a.;

Calitatea necorespunzatoare a unor produse livrate populatiei ca paine, faina, paste fainoase, dulciurilor, siropurilor, lactatelor etc.;

Preturile ridicate care se percep la crese, camine, gradinite, in raport cu alocatia primita, precum si fel de fel de contributii si fonduri care se cer copiilor de varsta scolara;

Lipsa sau insuficienta in reteaua farmaceutica a unor medicamente precum si altor produse necesare, indeosebi pentru intretinerea copiilor sugari, ca lapte praf, fase, sticle gradate, calciu sandoz;

Temperatura scazuta existenta in imobilele cu incalzire centrala si furnizarea cu intermitenta a apei calde menajere si a energiei electrice;

Reduceri permanente de personal muncitor si primirea de contributii diminuate prin nerealizarea sarcinilor de plan ca urmare a lipsei de materii prime, de energie;

Situatia poltica incordata pe panul international si pericolul permanent al unei catastrofe nucleare.

Nemultumiri in randul familiilor cu probleme materiale

Denigrare si interpretari tendentioase la adresa politicii demografice a Partidului

"Noi, femeile, suntem fabrica de copii"

Decretul 770 din 1966, care interzicea avortul, lasase deja in urma mii de victime. In esenta, regimul comunist inainte de 1989 era dreptul total asupra persoanei. Romanii erau urmariti in tot ceea ce faceau, se exprimau, comentau. Urmariti in toate aspectele vietii sociale, profesionale, cat si cea personala. Securitatea realiza acest control nu doar prin cadrele de Securitate, ci si prin intermediul retelelor de informatori.Un raport al Securitatii, datat 23 martie 1984, aflat la CNSAS intr-un fond Documentar, dosar 9684, vol. 2, ff. 120 - 121, cu note informative, sintetiza, pe baza notelor informative, diverse comentarii si nemultumiri ale persoanelor care lucrau in sistemul de sanatate publica cu privire la calitatea vietii si politica demografica din Romania. Securitatea consemna faptul ca politica demografica a statului comunist era contestata de cetateni, sub forma de comentarii si interpretari tendentioase. Securitatea era stapana si pe ceea ce gandeau si exprimau cetatenii. Toate aceste informatii deveneau note informative Decretul 770 din 1966 fusese inasprit printr-o serie de alte hotarari, astfel ca Decretul 441 din 26 decembrie 1985 permitea avorturile doar in cazul femeilor care depaseau varsta de 42 de ani sau care dadusera nastere a cel putin 5 copii. Mai mult, mamele a 5 sau mai multi copii aveau drepturi in plus, iar mamele "eroine" a 10 sau mai multi copii primeau din partea statului un automobil ARO, gratuitati pe transportul pe tren, un concediu pe an intr-o statiune balneara.In acest context, al inaspririi legislatiei privitoare la politica demografica, Securitatea supraveghea atent "starea de spirit", metoda de lucru care presupunea strangerea de informatii legate de comentarii, de critici la adresa politicii statului, urmarirea femeilor prin controale ginecologice lunare si obligatorii, supravegherea personalului medical, orice informatie legata de "avorturile clandestine".Raportul precizeaza ca "se semnaleaza unele comentarii, aprecieri si interpretari cu referire la recenta Hotarare a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al PCR cat si al sedintei Consiliului Sanitar Superior pentru infaptuirea politicii demografice in tara noastra. Multi cetateni au inteles necesitatea masurilor ce trebuie luate in vederea infaptuirii neabatute a politicii partidului de crestere corespunzatoare a sporului natural al populatiei, de asigurare a vigorii si sanatatii natiunii socialiste".Raportul consemneaza la inceputul documentului comentarii "pozitive", pastrand spre sfarsit comentariile "negative". Din lectura documentului reiese faptul ca raportul foloseste notele informative intocmite de informatori fie "rezidenti" - informator angajat al Securitatii, fie informatori din retelele de colaboratori. Asa de pilda un medic stomatolog din Timisoara afirma "intr-adevar, o natiune trebuie intinerita. Nu trebuie sa ajungem ca francezii sau germanii la care natalitatea este redusa aproape la zero".Un profesor din Cluj-Napoca, aflat in vizita la Timisoara la randul lui afirma "intr-adevar era nevoie sa se intervina caci in ultimii 5-6 ani s-a constatat o scadere a natalitatii, ori la noi statul si conducerea se organizeaza dupa norme strict stiintifice, trebuie pastrat acest echilibru demografic. Sigur lumea comentaza in fel si chip pentru ca nu isi da seama de acest lucru.Alti cetateni, desi convinsi de necesitatea masurilor ce vor fi intreprinse, considera ca "scaderea natalitatii este consecinta fireasca a crizei economice mondiale de care nici tara noastra nu a fost ocolita" apreciindu-se ca "conditiile sociale economice si contextul politicii internationale nu sunt proprice pentru cresterea sporului de natalitate". Ca argumente ale opiniilor manifestate de multi oameni ai muncii, se face referire la urmatoarele aspecte.Raportul consemneaza comentariile negative din notele informative, aceaste fiind cele mai sensilbile informatii pentru ca putea deveni din informatii primare dosare de urmarire. "O profesoara din Timisoara, ca de altfel si alte persoane, sustinea ca "este imposibil ca, in asemenea conditi, o mama sa-si creasca copii multi, desi pentru fiecare mama adevarata copiii sunt fericirea, dar sa-i vada sanatosi, veseli, fericiti si sa nu duca lipsa de nimic". Nemultumiri au fost semnalate indeosebi in randul femeilor necasatorite, precum si a familiilor tinere cu posibilitati si conditii materiale mai reduse, antrenate in plata ratelor la bloc, mobila etc. Alte persoane afirma ca "in Banat, cu exceptia tiganilor, este o traditie istorica ca familiile bastinase sa aiba doar 1-2 copii". In randul unor diferite categorii de persoane se apreciaza ca "hotararea si masurile luate vor duce la cresterea fortata a natalitatii , dar si la cresterea numarului de decese ce se vor inregistra in randul mamelor tinere de o conditie mai moderata" ori ca "lipsa de alimente pe piata va da nastere la progenituri debile si cu malformatii congenitale".Se vechiculeaza zvonul ca "... pe viitor alocatia de copii va fi acordata doar familiilor care au patru sau mai multi copii, iar cele cu numai un copil vor plati taxa la fel cu cei care nu au deloc copii".Pe fondul acestor comentarii si stari de spirit, au fost semnalate si unele afirmatii denigratoare ori interpretari tendentioase cu referire la politica demografica a partidului si statului noastru.Asa de exemplu un fost membru al P.N.T ., si condamnat politic, dupa ce se intreaba ironc "ne inmultim, ne inmultim?!" considera ca "...solutia pentru reducerea avorturilor nu este numai inlaturarea medicilor de profesie, caci unii mai curajosi acum vor face averi, iar de frica vor lasa mame sa moara prin hemoragie decat sa intervina".O doctorita stagiara din Timisoara, al carui sot (asistent sanitar) este cercetat in stare de arest pentru intrerupre de sarcina, afirma: "...si altii vor ajunge acolo unde este sotul meu, deoarece femeile hotarate sa nu faca copii, in special, cele necasatorite, vor face si pe viitor tot ce le sta in putinta ca sa scape de sarcina"".Raportul se incheie cu comentariile unei inginere din Timisoara, citate in raport dintr-o nota informativa. Raportul semnaleaza "cinismul" din comentariul inginerei, desi aceasta invoca lipsa libertatii si a dreptului persoanei asupra propriei vieti, in fapt tragedia unui intreg popor captiv unui regim dictatorial."O inginera din Timisoara, casatorita, cu 2 copii, afirma cu cinism "noi femeile am ajuns fabrica de copii, ni se ordona prin lege sa facem copii, suntem constranse la aceasta", intrebandu-se in continuare "atunci unde este personalitatea noastra, unde este libertatea noastra?!" in timp ce un pensionar, fost administrator la Casa Universitara Timisoara, pe fondul unor comentarii denigratoare referitor la planificarea activitatii economice din tara noastra, afirma tendentios: "...acum se planifica si natalitatea obligatorie la 4 copii, cand de fapt nivelul de trai a scazut si nu a crescut cum se scrie".