Revolutionarii, dupa condamnarea istorica a lui Visinescu: Nu ne trebuie si noua o justitie tardiva!

Asociatia "21 decembrie 1989", prin intermediul presedintelui sau Teodor Maries, a transmis o scrisoare deschisa ministrului Justitiei, Raluca Pruna, si procurorului general al Romaniei, functie detinuta interimar de Bogdan Licu.

Astfel, potrivit scrisorii remise Ziare.com, dupa condamnarea tortinarului Alexandru Visinescu, participantii la Revolutia din decembrie 1989 cer sa se infaptuiasca justitia si in cazul evenimentelor din urma cu 26 de ani.

Acestia amintesc ca "au calitatea de persoana vatamata in urma represiunii si interes pentru aflarea adevarului si stabilirea vinovatiei".

"Nu trebuie asteptata o justitie tardiva ca in cazul Visinescu! Nu are nimeni nevoie de o justitie infaptuita prin invoiala cu gruparile de crima organizata si represiune care au re-capturat Romania incepand cu seara de 22 Decembrie 1989!", atrag atentia revolutionarii, in scrisoarea semnata de Maries.

Condamnare istorica: Tortionarul Visinescu, 20 de ani de inchisoare (Video)

Participantii la evenimentele din decembrie 1989 amintesc ca au suferit "vatamari dintre cele mai diverse, atat fizice cat si morale sau psihice", iar "cei care au participat, sunt martori directi".

Ads

"Calitatea de martori directi, in timpul unei represiuni de asemenea anvergura, evenimente insurectionale sau de razboi, soldat cu o multitudine de victime - prezuma si calitatea de persoana vatamata.

Numeroase persoane au fost impuscate, ranite, torturate, lipsite de libertate, lovite grav, molestate, supuse la presiuni psihice, amenintari directe pentru ei sau pentru familiile lor", se arata in scrisoare, adaugandu-se ca viata si libertatea revolutionarilor "le-au fost puse intr-un permanent pericol".

In continuare, se subliniaza faptul ca au fost tergiversate cercetarile in cazul Revolutiei din decembrie 1989.

"Potrivit legii romane, toti cei vatamati, se puteau constitui si parte civila, pana la citirea actului de sesizare a instantei. Dar Justitia a fost blocata, dosarele nu au mai ajuns in instanta prin rusinoasa invocare a prescriptiei.

Procurorii militari, cu mici si notabile exceptii, fiind si ofiteri activi ai Ministerului Apararii, avand deci o legatura ierarhica cu Ministerul Apararii care este si parte responsabila civilmente au incalcat Constitutia, au tergiversat cercetarile si dispretuiesc hotararile CEDO care le-au recunoscut unor asemenea participanti si militanti activi inclusiv calitatea de victima, nu doar de parte interesata in aflarea adevarului despre momentele importante ale tranzitiei de la sistemul totalitare-represiv la democratie.

Ads

(...) Nimeni nu se gandea atunci ca Statul va fi re-capturat de structurile securisto-comuniste cosmetizate si ca anchetarea crimelor si pedepsirea vinovatilor ar putea fi intarziate timp de 26 de ani... asteptand disparitia faptuitorilor dar si a martorilor si partilor vatamate intervenirea prescriptiei in plan judiciar.

(...) Este impardonabila si lipsita de temei legal si factual opinia impusa in practica de Sectia parchetelor militare ca participantii la evenimentele revolutionare impotriva carora s-a indreptat o represiune armata, cu tactici, tehnica si armament de razboi, nu ar avea nici calitatea de persoana vatamata si nici de persoana interesata in a face plangeri sau contestatii fata de tergiversarea fara precedent a solutionarii juste a dosarelor, cu incadrarea juridica la tratamente neomenoase", acuza revolutionarii.

Ministrul Justitiei, despre dosarul Revolutiei: Am cerut o lista cu perioadele de lucrare si de nelucrare

Ads

De asemenea, acestia invoca statul de drept si cer sa li se prezinte scuze oficiale "din partea ministrului Justitiei, procurorului general, ministrului Apararii Nationale si de ce nu, presedintelui Romaniei, in calitatea de comandant al fortelor armate - in raport de raul pricinuit acestei tari, cetatenilor ei, nu doar prin represiune ci si prin lipsa unei anchete efective constatata de CEDO, fata de asasinatele si tratamentele inumane care s-au produs in decembrie 1989, cand aparatul regimului comunist a declansat un nou razboi impotriva cetatenilor tarii".

Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, a fost condamnat miercuri definitiv la 20 de ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in legatura cu abuzurile exercitate asupra detinutilor incarcerati pe motive politice.

Este o condamnare istorica, fiind primul tortionar din inchisorile comuniste condamnat la puscarie, insa este si una mai mult simbolica, avand in vedere ca Visinescu are deja 90 de ani.

F.N.