Criza medicamentelor din Romania comunista in rapoartele fostei Securitati

Plata datoriilor externe si programul de alimentatie stiintifica

Lipsa medicamentelor si "starea de spirit a populatiei"

Oficul Farmaceutic Timisoara a actionat in judecata Uzina de Medicamnte Bucuresti

Criza de Moldamin, Diazepam, Triferment, Calciu Eferfescent sau Vitamina C

Criza medicamentelor din 1989

Criza de truse de perfuzii, vata medicinala, medicamentele de urgenta

Odata cu "Proiectul planului de dezvoltare a economiei nationale in perioada 1966-1970 . Fondul de acumulare si investitiile" - document pe care l-a aprobat la 22 aprilie 1965, si sedinta din 4 februarie 1969 a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R, Nicolae Ceausescu decide o politica noua pentru a inlocui in intregime tipurile si cantitatile de medicamente straine.Mai mult, secretarul general al PCR va decide interzicerea achizitionarii prin intermediul Ministerului Sanatatii a medicamentelor straine. In 1968, la o sedinta a Comitetului Executiv al PCR , ce are loc dupa o vizita a liderului iugoslav Iosif Broz Tito, Nicolae Ceausescu se va dezlantui si impotriva medicilor romani care prescriau medicamente straine pentru pacientii lor. Aceasta politica va crea mari disfunctionalitati in productia de medicamente, in aprovizionare, in fluxul necesar pentru o buna functionare a lanturilor farmacii-spitale-pacienti.In decembrie 1982, dictatorul decide ca Romania va plati toate datoriile externe. Regimul de economii drastice incepuse inca din 1981. In acelasi an, Consiliul de Stat va emite un decret pentru prevenirea si combaterea speculei, pedepsele fiind cuprinse intre sase luni si cinci ani pentru procurarea de produse alimentare. Un decret din 18 octombire 1981 interzicea cetatenilor sa-si procure alimente din alte zone decat cele in care locuiau. In casele romanilor era frig, se facea economie la gazele naturale.Regimul le transmite cetatenilor sloganuri de tipul "Puneti-va o haina in plus!". Economie la curentul electric la apa calda, la alimente. CPEx va adopta la 14 iulie 1982 Programul de alimentatie stiintifica a populatiei, elaborat de Iulian Mincu, specialist al maladiilor aparatului digestiv. Rolul programului era acela de lupta impotriva obezitatii si a incurajarii unui stil de viata "rational si stiintific". Decretul 770/1967 care interzicea avortul la cerere va face pana in 1989 peste 10.000 de victime.In farmaciile si spitalele din Romania, este criza de medicamente. In documentele aflate la CNSAS, exista doua raporte ale Serviciului 1A din cadrul Inspectoratului Judetean Timis - Securitate trimise catre Departamentul Securitatii Statului - Directia I, din 1988 si din 1989.Documentul "Strict Secret" din 6 februarie 1988 este semnat de seful Securitatii Timis, colonelul Sima Traian, si seful Serviciului 1 A, Pele Petru, aratandu-se ca "din informatiile obtinute in ultima perioada de timp, precum si din documentarea facuta la Oficiul Farmaceutic Timisoara, rezulta lipsa unor medicamente, precum cantitati insuficiente la unele categorii de medicamente, ceea ce creeaza o stare de spirit negativa in randul populatiei".(Sursa CNSAS)In document se arata ca principala cauza a lipsei de medicamente "faptul ca intreprinderile de medicamente din tara nu au livrat cantitatile de medicamente prevazute in contractele incheiate, ajungandu-se la sfarsitului anului 1987 valoarea medicamentelor nelivrate sa reprezinte 42.339.207 lei, din care Antibiotica - 4.738.262 lei, Biofarma - 7.321.207 lei, Sintofarm - 1.517.000 lei, Terapia - 9.480.445 lei, UMB - 16.590.351 lei. Mentionam faptul ca situatia nelivrarilor de medicamente de catre industria de profil persista de mai mult ani. Astfel, Oficiul Farmaceutica Timisoara in anul 1986 a actionat in judecata Uzina de Medicamente Bucuresti pentru faptul ca nu a livrat diverse produse farmaceutice in valoare de 15.142.385 lei, in baza legii contractelor nr. 71/1969 trebuind sa plateasca penalizari in valoare de 989.283 de lei".Cat priveste categoriile de medicamente care lipseau din farmacii, Securitatea exemplifica, dand si "proportia nelivrarilor pe anul 1987: Antibiotice: Molodamin, Penicilina, Tetraciclina; Biofarm: Colebil, Triferment, Anghirol, Carbicol, Stomacaina; Sintofarm: Phenylbutazonum; Terapia: Carbocromen, Diazepam, Faringosept, Hipazemin, Indometacin; Uzina de Medicamente Bucuresti: Aminopenazona, Aminopenazoma, Calciu Efervescent, Vitamina C, Bicarbonat de Sodiu, Parafina, Cloroform. Continuam masurile informativ-operative pentru cunoasterea situatiei operative in acest domeniu si vom reporta de urmarea informatiilor obtinute".(Sursa CNSAS)Situatia persista si in anul urmator, 1989. Acelasi sef al Securitatii Timis, colonelul Sima Traian, va trimite catre DSS, Directia I, Serviciul VI, o informare folosind aceeasi fraza de inceput din raportul din 1988, si anume ca "rezulta lipsa unor medicamente, precum si cantitati insuficiente la unele medicamente, ceea ce creeaza stari de spirit negative in randul populatiei". Securitatea Timis face o lista succinta a medicamentelor care lipsesc, si anume: "astfel, din categoria antibioticelor mentionam: Ampicilina, Oxacilina, Eritromicina s.a, la antidiabetice: Insulina si fermentii gastricii, Colebil, Triferment s.a, medicamente de urgenta: Hidrocortizon, precum si truse pentru perfuzii, vata medicianla, alcooli, Cloramina. Situatia necorespunzatoare este determinata de faptul ca intreprinderile de medicamente furnizoare din 600 de milioane de lei, valoarea contractelor pe anul 1988, au livrat produse farmaceutice in valoare de 510 milioane de lei, rezultand un deficit de circa 90 de milioane.(Sursa CNSAS)Exemplificam principalii furnizori si valoarea produselor farmaceutice neonorate: Antibiotice Iasi - 14.717.000 lei, Biofarm Bucuresti 13.253.000 lei; Terapia Cluj Napoca 6.428.000 lei, UMB 37.097.000 LEI, Sinterom Bucuresti 1.022.000 lei, diversi furnizori - 16.629.000 lei. Raportam ca prin Oficiul Farmaceutic se distribuie produse farmaceutice pentru judetele Timis, Caras Severin si Arad. Continuam masurile informativ-operative pentru cunoasterea situatiei in acest domeniu si vom raporta prin urmare informatiile obisnuite.