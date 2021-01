Cum au devenit savarinele subiect de nota informativa in Romania comunista: "Exista riscul de a-l supara pe seful de unitate"

Note informative de la SANEPID

Viata sociala si particulara, supravegheata strict de Securitate

Frica de a amenda sefii de unitati alimentare cu "relatii suspuse"

Seful de la Igiena si alti functionari consuma fara sa plateasca

Problema de Securitate cu savarinele din vitrina

Afemeiat notoriu, coafeze, ospatare, gestionare

Salam cu resturi de intestine si focare de infectii

Flori, hartie igienica si tigari

Sub denumirea "starea de spirit", Securitatea urmarea si aduna note informative despre "starea de spirit" a populatiei, in fapt, despre orice detaliu al vietii sociale. Orice detaliu al vietii personale sau sociale a cetatenilor era o pista de cercetat, de exploatat. O nota informativa putea deveni un dosar de urmarire. Notele informative stocau o cantitate uriasa de informatii cu potential de santaj, de constrangere pentru a deveni informatori ori chiar de compromitere. Fie ca erau intocmite de securisti, fie prin intermediul retelelor informative, aceste note erau adunate in dosarele Securitatii. Controlul astfel devenea total. Printre kilometri de dosare aflate la CNSAS, se afla si Dosarul nr.9684, vol. 2, cu note informative din Timisoara si judetul Timis privitoare la aspecte legate de mediul medical. Intr-o nota informativa, ff 94-95, datata 7 mai 1983, este aratat ca "in cadrul SANEPID exista o stare de spirit negativa avand loc comentarii si discutii intre cei care sunt preocupati de buna desfasurare si prevenire antiepidemica si de sanatate publica in general si cei obisnuti cu activitatea si cu preocupari de rezolvare a problemelor personale prin tolerarea unor fapte grave din partea sefilor de unitati de alimentatie publica".Din nota informativa reiese faptul ca problemele "de serviciu" din cadrul institutiilor, relatiile de munca, abaterile de la regulamentul de functionare al institutiei deveneau probleme de Securitate, desi in sine faptele si situatiile nu reprezentau probleme de Securitate. Insa institutiile si cetatenii erau in atentia Securitatii ca sursa de informatii, dar si "obiective" de supraveghere. Totul si toti erau supravegheati. In aceasta consta perversitatea regimului comunist care, cu ajutorul Securitatii, controla si supraveghea toate aspectele vietii sociale si private ale cetatenilor Republicii Socialiste Romania.Nota informativa se refera la conducatorul institutiei, mai precis inspectorul-sef care "desi este un om cinstit si corect, foarte bun specialist, nefiind membru de partid, nu are curajul sa ia masuri categorice impuse de legea de sanctionare a sefilor de unitati din oras pe motiv ca "au relatii suspuse si are avea neplaceri"... In acest mod persista o serie de aspecte negative legate de poluarea mediului ori de igiena alimentara ce poate declansa toxiinfectii chiar in masa".Citeste siIn cadrul aceleiasi institutii, nota informativa arata si ca seful compartimentului de igiena alimentatiei, care era si seful organizatiei de partid si a Centrului de sange din cadrul Directiei de Santate, ca "acesta fiind de multi ani o problema, si-a creat relatii neprincipiale cu responsabili de unitati carora le accepta sa puna in consum alimente alterate sau necorespunzatoare. In acest context se iau masuri formale, fiind amendati cu sume mici (50 - 100 lei) oameni fara functii, vanzatori, ospatari etc, cu sefi de unitate cultivandu-se relatii neprincipiale de la care cei din igiena alimantatiei in frunte cu Dr.... fac aprovizionarea cu diferite produse alimentare sau consuma fara sa plateasca contravaloare la unitatile respective".Problema principala a notei informative la care ne referim pare a fi "savarinele" de la Crama Bastion din Timisoara. Astfel ca savarinele devin o problema de Securitate. "Un caz semnificativ s-a petrecut la 29 aprilie 1983 cand doi asistenti de igiena, in postura de cumparatori, au constatat ca la "Crama Bastion" se vand savarine puternic alterate, aspect confirmat si de buletinele de analiza efectuate. Fiind sesizat Dr.... (seful laboratorului), acesta a luat buletinele si s-a rezumat la adresarea unei rugaminti telefonice sefului de unitate RASCA sa nu mai vanda savarinele.Savarinele nu au fost scoase din vitrina pentru a nu il supara pe seful de la Bastion.Cand peste doua ore cei doi asistenti au constatat ca produsele alterate sunt in continuare in vanzare si inspectorul-sef Dr... a aprobat amendarea sefului de unitate, Dr... (seful laboratorului) a recurs la amenintari si injurii, deoarece "... la unitatea respectvia urma sa se organizeze o petrecere pentru un medic, in conditii convenabile, si exista riscul de a-l supara pe seful de unitate..."".In nota informativa se mai arata ca seful de laborator era si un afemeiat notoriu care profita de functia sa. "Relatiile neprincipiale ale Dr... in sectoarele la care efectueaza "controale" sunt ironizate si de subalterni care comenteaza ca este un afemeiat notoriu si are favorite de toate categoriile (coafeze, ospatare, gestionare etc), facand mereu interventii in favoarea acestora, iar altele mai serioase il detesta si il discuta ca face presiuni asupra lor pentru a accepta relatii extraconjugale cu el. Asa s-a intamplat cu numita ..... de la Bufetul din incinta Bazei de agrement Tehnometal care l-a refuzat, ca peste cateva zile sa fie amendata".(Cofetarie in anii '80/Arhive)Potrivit notei informative, seful de laborator musamaliza si buletinele de analiza. "Se mai afirma ca Dr... a avut conflicte cu Dr... (seful de laborator) care a refuzat sa nu evidentieze realitatea in unele buletine de analiza, iar cu Dr... (conducatorul insitutiei) atunci cand acesta a avut o sesizare ca in salam se baga tot felul de resturi de instestine si focare de infectii, lucru pe care Dr... (seful de laborator) a cautat sa il musamalizeze.Manifesta dezinteres chiar in situatii mai grave care apartin de sectorul condus de el, eschivandu-se si sub aspectul sarcinilor de partid. Asa s-a intamplat recent si la I.C.I.L. cand au fost gasita salmonela la unt si smantana, ceea ce l-a determinat pe dr. Bozoc sa mearga la ora 4 dimineata sa supravegheze personalul pentru respectarea conditiilor la aceasta unitate".Nota informativa semnaleaza si cazul unui alt doctor din cadrul SANEPID "care tolereaza nerespectarea masurilor igienice la WC-urile publice si alte locuri, deoarece sefa acestui sector ii aduce flori, hartie igienica, tigari etc.". Un alt doctor este mentionat ca nu isi indeplineste atributiile de serviciu, dar si fiind bolnav de "tromboflebita cu supurari, care il face necorespunzator cu ocazia prezentei inaltelor personalitati romane si straine in Timisoara care are acces la controlul alimentelor si in locurile cu specific de securitate si garda". 