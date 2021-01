Cum ii supraveghea Securitatea pe preoti, aplicand "influentarea pozitiva" pentru a-i racola drept surse. Daca erau "ineficienti", urma compromiterea lor

Preotii tineri ascultau "sistematic" Radio Europa Libera

Consilierul Ilie Sirbu in vizorul Securitatii pentru "comentarii tendentioase"

Raport de masuri pentru subproblema "Elemente ostile din randul Cultului Ortodox"

Ascultarea Radio Europa Libera, "manifestare dusmanoasa"

Aflati in strainatate, sursele au obtinut informatii de "interes operativ"

Preotii care au refuzat sa revina in tara, "tradatori"

Intensificarea activitatii informativ-operative

Suspiciuni asupra unor preoti care au intrat in atentia serviciilor straine

Sursele existente sunt "fatarnice, nu dau informatii de securitate"

Sa se foloseasca TO si filajul

Preotii nu faceau exceptie. Instaurarea regimului comunist si-a avut inca de la bun inceput drept "tinte" fetele bisericesti. Importanta pe care Securitatea o acorda Bisericii Ortodoxe venea mai ales din legatura seculara puternica intre Biserica si romani . Din perspectiva Securitatii, aceasta legatura era importanta pentru ca se "traducea" in posibilitatea ca regimul comunist sa foloseasca si controleze aceasta legatura pentru a-si consolida puterea. "Vigilenta" pentru a preintampina orice incercare de atac la "oranduirea socialista".Supravegherea se realiza sub toate aspectele, urmarirea, "influentarea pozitiva" care presupunea de fapt atragerea in reteaua informativa. Racolarea putea fi de bunavoie sau prin santaj, amenintarea cu compromiterea. Securitatea era foarte persuasiva si isi urmarea scopurile cu foarte multa perseverenta, racolarea fiind importanta prin faptul ca astfel se obtinea un control in interiorul categoriei sociale. Fetele bisericesti erau un "mijloc" prin care Securitate obtinea nu doar informatii cu caracter operativ, dar si o forma control a populatiei pentru a urmari ce era denumit "starea de spirit". Aceast era importanta in munca de supraveghere pentru ca astfel se putea destructura orice incercare de organizare impotriva regimului.In documentele CNSAS se pastreaza un fond documentar in care, in dosarul nr. 8836, ff 10 -11, gasim o nota privind "aspectele negative" intalnite in randul clericilor ortodocsi. "Apectele negative" semnalate erau sprijinul acordat de unii preoti adeptilor gruparii "Oastea Domnului", dar si ascultarea si comentarea stirilor transmise de Radio Europa Libera, precum si relatiile cu strainatatea.Nota este din 1988 si se precizeaza ca "s-a reusit integrarea" in noua oranduire in baza "controlului pe care Securitatea il exercita asupra preotilor ortodocsi, majoritatea cunoscandu-si datoria si participand alaturi de ceilalti factori cu functii de raspundere in vederea influentarii pozitive ori a calmarii unor stari de spirit necorespunzatoare. Astfel, majoritatea preotilor ortodocsi, prin activitatea specifica ce o desfasoara, s-au integrat in viata social-politica a statului nostru, aducandu-si un aport sporit in indrumarea maselor spre cultul autohton, ortodox, si a nu adera la alte secte sau grupari religioase".Securitatea insa atragea atentia ca "in ultima perioada de timp s-a observat in randul unor preoti, in special al celor tineri ca inlesnesc desfasurarea unor activitati clandestine ale asociatiei Oastea Domnului, in parohia lor. Cu astfel de preocupari sunt cunoscuti preotii Pop Mihai, Stefanescu Marian si diaconul Borza Stelian. Un alt aspect intalnit in randul clericilor ortodocsi este preluarea unor emisiuni transmise de posturile de radio straine in special Europa Libera si comentarea acestora in mod nefavorabil. Cu astfel de preocupari au fost semnalati preotii Gaspar Ioan si Botau Ioan de la Catedrala Timisoara.Securitatea il luase in vizor pe atunci tanarul Ilie Sirbu. "Exista si pe raza noastra de competenta un numar insemnat de preoti cu rude sau relatii in strainatatea. Unii in cercuri mai restranse elogiaza modul de viata occidental, intretine relatii cu cetateni straini, cum este cazul consilierului Sirbu Ilie care are o sora si cumnat baptist stabiliti ilegal in SUA, intretinand relatii si cu un student strain, fiind semnalat in acelasi timp si cu comentarii tendentioase la adresa unor personalitati din conducerea partidului si statului noastru. In cursul anului 1987 un numar de 3 preoti s-au stabilit iliegal in strainatate prin trecerea ilegala a frontierei sau prin refuzul inapoierii in tara".Intr-un raport al Directiei I a Departamentului Securitatii "privind stadiul muncii de securitate in subproblema "Elemente ostile din randul Cultului ortodox si masurile ce se impun pentru imbunatatirea activitatii de cunoastere si prevenire a actiunilor dusamanoase desfasurate sub acoperire religioasa", semnat de cpt. Marin Nicolae, col. Huluta Gheorghe si lt.col. Zapodean Aurel, se arata ca "baza de lucru este formata din 1220 de persoane, din care 61 lucrate in Directia de Urmarire Informativa, si 1159 in supraveghere informativa. Totodata, un numar de 1073 de preoti cunoscuti cu antecendente penale si politice, sunt lucrati pe alte linii de lucru, in mod deosebit la problema legionara unde ponderea acestora este de 72% din totalul acelora cu antecedente.Informatiile obtinute in urma supravegherii informative atesta faptul ca unii preoti ortodocsi care au fost condamnati pentru infractiuni contra securitatii statului ori au activat in organizatia legionara continua sa adopte pozitie necorespunzatoare fata de poltiica partidului si statului nostru".In raport se mai arata ca unii preoti aveau drept "preocupare redactarea unor lucrari de sertar cu continut necorespunzator, iar altele aduc elogii fostului preot Claciu Gheorghe Dumitreasa, in prezent".Securitatea avea in vedere un numar de 231 de preoti de pe raza mai multor securitati judetene care avea rude in straintate, "unii fac comentarii negative privind libertatile religioase din tara noastra, in mod discret intretin relatii cu cetateni straini si chiar sunt semnalati cu intentii de ramanere in straintate. Edificator, in acest sens, sunt cazurile Consilierul, lucrat de Inspectoratul Judetean Sibiu, si Redactorul, lucrat de IJ Dolj - ambii preoti, ce detin functii in cadrul mitropoliilor respective".736 preoti au efectuat calatorii in strainatate, 115 dintre acestia, surse ale SecuritatiiPreotii care calatoreau in strainatate erau in supravegherea Securitatii, iar unii erau chiar "surse". "In ultimii ani au efectuat calatorii in straintate 736 de preoti, care s-au deplasat in vizita la rude, ca turisti ori ca participanti in diverse delegatii oficiale, pe linie de cult sau pentru a-si petrece concediul de odihna la Locarno, in Elvetia. Dintre acestia, 115 sunt surse ale organelor de securitate care, la inapoeierea in tara, au furnizat materiale cu aspect de interes operativ, exploatate atat in cadrul Directiei I, cat si la alte unitati centrale si teritoriale".Citeste si https://ziare.com/politica/aur/in-opinia-lui-madalin-hodor-aur-este-un-rezultat-al-ideilor-legionare-care-au-germinat-in-societate-inca-din-anii-90-1649536 Cat priveste restul "elementelor", asupra acestora s-au initiat de "masuri de supraveghere informativa, rezultand ca unii dintre acestia se manifesta nemultumiti de situatia lor si fac comentarii necorespunzatoare, iar altii ajungand in RP Ungara au incercat sa treaca in Austria cu intentia de a se stabilit in Republica Federala Germania".Raportul atrage atentia asupra faptului ca si ascultarea postulului Radio Europa Libera prezenta o problema prin faptul ca emisiunile erau discutate in cercurile preotesti, astfel ca "reteaua informativa din subproblema trebuie verificata profund si in mod permanent". Cat priveste "urmarirea informativa", raportul precizeaza aceasta se desfasoara "asupra a 76 elemente, din care 61 in subproblema Cultul ortodox, iar 15 la alte compartimente". Securitatea era preocupata de faptul ca sunt "preoti cu rude in strainatate, au efectuat calatorii in exterior, iar unii sunt descendenti ai caror parinti au activat in organziatia legionara sau in fostele partide burgheze PNT si PNL , ori condamnati pentru activitati indrpetate impotriva securitatii statului si care pot ridica probleme pe linia muncii de securitate".Ascultarea postului Radio Europa Libera era considerata drept o "manifestare dusmanoasa", post pe care cei vizati il ascultau in "mod sistematic". Raportul aduce in discutie faptul ca postul BBC ar fi facut publica, la data 1 mai 1988, o scrisoare trimisa "Colegiului Keston prin care un grup de credinciosi din satul Belint, judetul Timis, isi exprima nemultumirea pentru mutarea preotului Marian Stefanescu in alta parohie, transfer ce s-ar fi realizat din ordinul autoritatilor locale, al Securitiatii si al Mitropoliei Banatului".Activitatea informativ-operativa in subproblema Cultul Ortodox este asigurata cu 1.051 de surse, din care 46% se afla in legatura ofiterilor coordonatori ai problemei si 54% la alte compartimente de munca din cadrul inspectoratelor. Securitatea avea si situatia informatorilor din randul celor care calatorisera in strainatate cu un an in urma, in 1987, - erau 115 informatori, iar unii reusind sa obtina informatii de "interes operativ, care au fost exploatate de UM 0544". Mai mult, se arata in raport, unii dintre cei aflati in vizita in strainatate, surse ale Securtiatii, au "organizat expozitii cu vanzare de icoane pe sticla, cautate in Occident, transferand in tara sume valutare, cu asemenea preocupari remarcandu-se informatorul "TIMARU" de la Securitatea judeteana Brasov".O mare problema pentru Securitate era faptul ca locurile cu concentrare de oameni precum manastirile, scolile teologice, schiturile, tipografiile, casele de odihna ale clerului, erau "inca neasigurate informativ in mod corespunzator, ca urmare nu se executa un control infomrativ la nivelul cerintelor". Instruirea surselor era o preocupare a Securitatii, iar raportul preciza ca instruirea se face "superficial". "De asemenea, masurile de verificare a unor surse sunt sumare si de rutina, care nu asigura o buna cunoastere a loialitatii fata de organele de securitate, a sinceritatii lor si chiar a intentiilor si a conceptiilor politice. Datorita acestuia fapt, unele surse din legatura noastra ne-au tradat, refuzand in 4 cazuri sa revina in tara (Alba, Cluj, Bihor si Caras-Severin), iar altele ne-au ascuns contactele cu unii cetateni straini, asa cum a fost Consilierul de la IJ Sbiu, asupra caruia se ridica serioase semne de intrebare".Securitatea avea un plan de masuri pentru situatia operativa a "subproblemei Cultul ortodox", si anume: "intensificarea activitatii informativ-operativa" pentru, printre altele, "prevenirea si contracararea din faza incipienta a incercarilor de spionaj si cercurilor reactionare in strainatate, de a crea dizidente sau grupari de opozitie" in cadrul cultului; "exercitarea unui control asupra persoanelor din baza de lucru"; "imbunatariea controlului informativ in randul clerului, in randul seminaristilor si studentilor din institutiile de invatamant teologic". Se aveau in vedere mitropoliile Banatului, Otleniei, Moldovei si Sucevei.Securitatea impune un termen de 60 de zile pentru a se face analiza situatia tuturor ierarhiilor Bisericii Ortodoxe Romane "pentru a se stabili cei care in decursul timpului au existat suspiciuni asupra lor de a fi intrat in antentia serviciilor straine". O alta masura care se impune pe linia operativa era ca, pana la finalul anului 1988, sa se "asigure incadrarea informativa a seminariilor si institutelor teologice, atat a cadrelor didactice cat si a elevilor si stundentiior, pe ani de studii".Concluzile raportului la care ne referim erau ca "masurile de securitate ce se intreprind pe linia Cultului ortodox sunt anemice si nu cuprind masa de preooti si masa de credincisoi. Se cunoaste foarte putin despre munca de la om la om. Reteaua informativa este foarte putina, iar o parte din sursele existente sunt fatarnice, nu dau informatii de securitate, ne lasam prinsi in plasa lor si nu sesizam tendintele de dezinformare, fapt pentru care dam dovada de naivitate profesionala.Nu folosim in suficienta masura mijloacele de TO (Tehnica Operativa) si nu intelegem ca fara aceasta nu depistam nimic. Sa se foloseasca mai multe mijloace fixe si mobile, filajul, iar legaturile suspecte aparute prin masura "S" sa fie identificate si cunoscute.".Planul Securitatii: dezinformare, derutare, compromitere, izolare Securitatea propunea ca pana la 30 septembrie 1988 sa verifice toate sursele, mai ales sa fie "luati in lucru informatorii nesinceri, tradatori, ostili orice cei care au legaturi suspecte in tara si exterior. Asemenea surse vor fi excluse din retea, urmand ca pe baza de plan sa fie mentinute in contact, in scop de dezinformare, derutare, compromitere si izolare". Se are in vedere si revizuirea planului de recuratari prin prisma posibilitatilor si necesitatilor. "Se va actiona pentru pregatirea si trimiterea de informatori cu sarcini in alte judete, tinand cont de posibilitatile de care dispun. (...) Sa realizam contacte cu varfurile cultice pe baza de plan pentru mentinerea sub influenta si atragere, ori pentru dezinformare si derutare".