Sirenele au sunat din nou la Timisoara. In urma cu 26 de ani, orasul era declarat liber de comunism

Sirenele antiaeriene au sunat, duminica, timp de trei minute, la Timisoara, pentru a marca momentul din urma cu 26 de ani cand municipiul a fost declarat primul oras liber de comunism, iar mai multi revolutionari au urcat in balconul Operei pentru a rememora evenimentele din Decembrie 1989.

Duminica, de la ora 13.00, la Timisoara au sunat, timp de trei minute, sirenele antiaeriene pentru a marca momentul in care, in urma cu 26 de ani, municipiul devenea primul oras liber de comunism din Romania.

Momentul a devenit deja traditional la Timisoara, pentru data de 20 decembrie.

Duminica, la fel ca si in ceilalti ani, aproximativ 20 de revolutionari au urcat in balconul Operei Nationale Romane din municipiu si au rememorat momentele petrecute in urma cu 26 de ani. De asemenea, alti cativa revolutionari s-au aflat in Piata Victoriei, pe platoul din fata Operei, purtand drapele tricolore.

Mai multi trecatori din Piata Victoriei s-au oprit, in semn de respect fata de eroii Revolutiei de la Timisoara, in momentul in care sirenele au inceput sa sune, in timp ce altii mai tineri nu intelegeau ce se intampla.

Evenimentele dedicate Revolutiei de la Timisoara continua duminica, de la ora 17.00, cand in Piata Victoriei, pe scena amplasata in fata Operei, vor avea loc concerte rock in memoria eroilor Revolutiei.

Astfel, in cadrul evenimentului "Rock for Revolution" vor concerta trupele Mere, Sanctuar, Sonatic, The Weekend Band, Vest Phoenix Cover si Phoenix.

Manifestarile dedicate eroilor Revolutiei de la Timisoara se vor incheia luni, cand, intre orele 12.00 si 14.00, vor fi depuse coroane de flori in "punctele cheie" din oras in care s-au petrecut evenimentele din decembrie 1989.

In urma cu 26 de ani, in 20 decembrie 1989, timisorenii adunati in numar mare in fata Operei pentru a lupta impotriva regimului de la acea vreme au declarat Timisoara primul oras liber de comunism din tara. Astfel, ei nu l-au mai recunoscut pe Nicolae Ceausescu drept presedintele Romaniei.

