VIDEO Ultimul discurs al lui Ceausescu de Anul Nou - obsesia pentru "visul de aur al omenirii pana in 2000". In ce consta Revelionul la romani inainte de '89

Majoritatea romanilor isi petreceau noaptea de Anul Nou in fata televizorului. Printre cele mai speciale momente cu mare priza la publicul romanesc erau scheciurile interpretate de Nea Marin/actorul Amza Pellea sau cele interpretate de Toma Caragiu, Dem Radulescu si altii. Se strecurau "soparle", dar cu foarte multa atentie. Programele inregistrate pentru Anul Nou era cenzurate cu mare atentie.Programele de Anul Nou incepeau la ora 21,00. Nu erau mari diferente intre programele de Anul Nou de la un an la altul, unele fiind redifuzate. Pentru inceput, romanii erau serviti cu poezii patriotice si cantece patriotice inregistrare in studiourile TVR. Scenariul presupunea o multime de oameni - unii imbracati in costume populare, altii, oameni ai muncii. Copiii erau nelipsiti - soimi ai patriei, elevi, UTC-isti.Apoi incepeau programele "umoristice". Erau nelipsite "farsele TV" cu Florin Piersic , Nea Marin sau Toma Caragiu, "Parada slagarelor", "Tele-ravase", Corul Madrigal si altele. Programul se incheia dimineata la ora 05,00, cu dansul Perinita. In prima zi din an, programul de Revelion era reluat aproape in integralitate sub genericul "Daca doriti sa revedeti". Din 2 ianuarie, frigul si economia la curentul electric reveneau in casele romanilor.Romanii se pregateau pentru masa de Revelion stand la cozi cu luni inainte, facand provizii. Uleiul si untul erau rationalizate, se dadeau pe cartela. La Timisoara, in ultimii ani, in pietele din oras veneau autocare cu cetateni din Iugoslavia, acestia aducand produse precum cacao, plicuri de budinca, cafea, ciocolata, crema de alune Eurocrem.Cat priveste carnea, se procura greu stand la cozi, dar, la Timisoara, functiona si reteua clandestina a comertului cu carne provenita de la Comtim. Astfel ca pe masa de Anul Nou nu lipseau sarmalele, care se faceau si cu ciuperci sau salam, daca nu era carne indeajuns, dar se punea si carne la cuptor si se pregatea salata de beuof. Muraturile erau nelipsite. In 31 decembrie nu se lua curentul electric, iar caloriferele erau calde. Porgramul TV putea incepe, familiile se adunau in fata televizorului.Mesajul presedintelui Republicii Socialiste Romania se difuza, ca de fiecare data, la ora 00,00. Mesajul era inregistrat. In ultima zi din anul 1988, la intrarea in anul care va fi ultimul sau an la conducerea tarii, dar si ultimul din viata sa, Nicolae Ceausescu s-a adresat poporul incepandu-si mesajul cu "Dragi tovarasi si pretini, cetateni ai Republicii Socialiste Romania".Felul in care Ceausescu pronunta cuvantul "pretini" era motiv de glume si imitatie in mai toate familiile care se uitau la televizor de Revelion. Ultimul mesaj al presedintelui in care lauda "realizarile" regimului sau, in conditiile in care romanii traiau prost, la limita subzistentei, cu alimentele de baza rationalizate, cu frig si intuneric in case, cu apa calda cu portia, cu spalat la lighean si caloriferele reci bocna, este cu atat mai cinic evidentiind falsitatea regimului."Incheiem anul 1988 cu importante realizari in dezvoltarea fortelor de productie si ridicarea gradului general al nivelului de civilizatie a patriei noastre socialiste. Ne pronuntam in marea dezbatere in partid si in intreaga societate, pe baza Tezelor din aprilie, cu privire la probleme fundamentale si la stadiul constructiei socialiste in patria noastra. S-au evidentiat cu putere marile realizari obtinute ale poporului roman in constructia socialismului spre visul de aur al omenirii pana in anul 2000.Fie ca anul 1989 sa aduca poporul nostru cuceririi pe calea dezarmarii. Din inregistrarea de pe Youtube, care pastreaza si momentele dintre ceea ce s-a dat spre difuzare pe TVR, remarcandu-se efortul lui Ceausescu de a se concentra asupra textului, greutatea citirii si felul in care isi sterge fruntea de transpiratia cauzata, spune chiar Ceausescu dupa finalul citirii textului, adresandu-se celor care il filmeaza si echipei sale, de luminile de studio care il deranjau, fiind prea puternice. TVR a inregistrat programele care urmau sa fie difuzate de Revelionul 1989, insa aceste programe nu au mai fost difuzate. Din inregistrarea unor programe s-au pastrat repetitiile pentru, spre exemplu, poeziile care erau recitate de diversi actori si oameni ai muncii, poezii adresate "Fiului Patriei", "Celui Mai Bun Conducator", "Fauritorul Epocii de Aur", "Partidul si Poporul".De altfel, programele de Anul Nou aveau un format anume, recitalurile de poezii patriotice si cantecele patriotice erau printre primele difuzate, urmate de momentele "comice" interpretate de actori, "slagare" ale artistilor romani . Muzica straina se difuza spre dimineata. Momentul trecerii in noul an era marcat ca intotdeauna de presedintele RSR, Nicolae Ceausescu. Imaginile care nu au mai fost difuzate sunt si cele cu "Hora Unirii". In locul acestor inregistrari, Revelionul va avea loc in studioul 4 al TVR. La un moment dat, un grup de cantaresti impreuna cu Florin Piersic in lacrimi, vor canta un colind.