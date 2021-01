VIDEO Cum era sarbatorita cu forta ziua de nastere a lui Nicolae Ceausescu. Sarcinile dure trasate de PCR si de fosta Securitate

Organizare pe plan intern si extern

Dosarul Partidul Comunist Roman si Securitatea

Sarbatorirea dictatorului, "rodul dorintei oamenilor muncii"

Decernarea titlurilor "Erou al RSR", "Victoria Socialismului" si Medalia jubiliara de aur

Oamenii muncii de la orase si sate, toata lumea la Adunarea Solemna!

Mesaje omagiale trebuiau sa fie strabatute de "fior" revolutionaro-religios

Sarcini pentru Academia RSR

La loc de cinste - monumentala opera a lui Ceausescu

Operele geniale ale Tovarsului si filme documentare-artistice dedicate

Presa si Radioteleviziunea sa reflecte activitatea eroica!

Spectacol de gala la TVR

Ministerul de Externe, sarcini de propaganda

In glorie si maretie spre comunism

Primele pagini ale ziarelor, programele TV si de radio ii dedicau spatii editoriale generoase. Poezii patriotice, texte in cel mai pur limbaj de lemn, ridicand osanele "Marelui Conducator" al natiunii, "Erou intre eroii neamului" si alte expresii ramase in memoria colectiva. Institutiile de stat, scolile, gradinitele, universitatile, fabricile si uzinele Patriei se intreceau in a-i trimite Conducatorului Suprem mesaje de felicitare si cadouri, sau realizand spectacole omagiale. Editura Politica publica cu aceasta ocazie, volumele "Omagiu" de sute de pagini de texte omagiale si poezii patriotice. Corneliu Vadim Tudor recitand o poezie dedicata lui Nicoale Ceausescu)Profund disonant-cognitiv, limbajul oficial si comportamentul festivist era intr-un contrast total intre realitatea anilor 80 in care romanii duceau un trai de subzistenta - magazine goale, frig in case, rationalizarea consumului de energie electrica si gaze naturale, teroarea, restrangerea sau chiar anularea drepturilor civile fundamentale, si manifestarile "faraonice" cu ocazia zilei de nastere a dictatorului. Megalomania festivista era totala.Organizarea zilei de nastere a lui Nicolae Ceausescu insemna un efort national de organizare. Partidul Comunist Roman impreuna cu Securitatea se pregateau din timp pentru ca ziua sa fie sa fie un eveniment national in care sa participe obligatoriu toti romani, dar si extern, prin Ministerul de Externe si misiunile diplomatice. Aceasta presupunea organizarea "pe plan intern" si pe "plan extern", trasarea directiilor de actiune tuturor institutiilor, fabrici si uzine, scoli, universitati. Nimeni nu scapa de aceasta "corvoada" care trebuia sa aiba aparenta unui eveniment dorit si fericit. Cultul personalitatii trebuia servit cu zambetul pe buze.Intr-un dosar CNSAS nr. 8087 - "Partidul Comunist Roman si Securitatea" , vol. 3, se afla un document, ff 111 - 115, datat 30 decembrie 1987, in care sunt trasate "Propunerile cu privire la manifestarile omagiale prilejuite de sarbatorirea a peste 55 de ani de eroica activitate revolutionara, patriotica si a celei de-a 70-a aniversari a zilei de nastere a tovarasului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, presedintele Republicii Socialiste Romania".Intreg documentul foloseste limbajul de lemn propagandistic, pompos, slugarnic si "revolutionar" tipic "Epocii de Aur". Documentul porneste de la falsa dorinta nationala a tuturor romanilor de a se organiza ziua de nastere a Dictatorului, si anume "rodul dorintei organelor si organizatiilor de partid , de masa si obstesti, ministerelor, institutiilor centrale, comunistilor, tuturor oamenilor muncii, intregului nostru popor de a exprima, cu prilejul sarbatoririi a peste 55 de ani de eroica activitate revolutionara, patriotica si omagierii celei de-a 70-a aniversari a zilei de nastere a tovarasului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, presedintele Republicii Socialiste Romania, cele mai ales sentimente de inalta pretuire, dragoste si profunda recunostiinta, de a aduce si la acest inaltator eveniment, stralucitului conducator al partidului si tarii omagiul lor suprem, odata cu angajamentul unanim de a indeplini in mod exemplar planul pe anu 1988 si pe intregul cincinal".Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/in-decembrie-1989-complicatele-lupte-de-putere-aveau-nevoie-de-un-teatru-de-razboi-lupta-a-fost-cinica-cu-pretul-vietilor-romanilor-ucisi-1653511 In 1988, Ceausescu implinea 70 de ani, astfel ca PCR decide sa ii decerneze cu prilejul zilei de nastere si a "55 de ani de activitate revolutionara, patriotica, inaltele titluri de "Erou al Republicii Socialiste Romania", "Victoria Socialismului" si Medalia jubiliara de aur, in semn de aleasa pretuire si nemarginita recunostiinta pentru prodigioasa activitate desfasurata in slujba partidului, patriei si poporului roman, pentru rolul hotarator, determinant in elaborarea si infapturiea politicii interne si externe a partidului si statului, pentru grandioasele realizari obtinute in epoca inaugurata de Congresul al IX-lea si edificarea Romaniei socialiste moderne si afirmarea ei libera si demna in randul statelor lumii".Documentul propune ca, in aceea zi, "reprezentantii ai tuturor organismelor democratiei muncitoresti revolutionare de conducere a societatii, ai organizatiilor de masa si obstesti, delegatii ale tuturor judetelor si municipiului Bucuresti, reprezentand toate categoriile de oameni ai muncii de la orase si sate" sa participe la Adunarea Solemna omagiala a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, Consiliului de Stat, Guvernului si Marii Adunari Nationale".Prezenta delegatiilor nu era insa indeajuns. In cel mai veritabil stil nord-coreean al cultului personalitatii, la respectiva Adunare solemna, PCR si Securitatea, bratul sau de fier al partidului, "propun" ca sa fie "inmanate tovarasului Nicolae Ceausescu mesaje omagiale din partea organismelor democratiei revolutionare de conducere a societatii, organizatiile de masa obstesti centrale, comitetelor judetene de partid". Rolul mesajelor era de exprimare a "inaltei gratitudini fata de conducatorul incercat si clarvazator al partidului si statului, angajamentul ferm de a actiona cu darurire patriotica, in spirit muncitoresc, revolutionar pentru infaptuirea planului pe anul 1988 si pe intregul cincinal, a programelor de dezvoltare economico-sociala a patriei".Partidul Unic trasa sarcini Academiei RSR care trebuia sa organizeze "o sesiune solemna care va pune in evidenta contributia remarcabila a tovarasului Nicolae Ceausescu, (...), eminent om politic si de stat, umanist, erudit om de stiinta si cultura la imbogatirea teoriei si practicii constructiei socialiste si comuniste, stralucit model de analiza a fenomenelor si proceselor vietii interne si internationale, monumentala opera editata in tara si peste hotare".Citeste si https://ziare.com/politica/aur/in-opinia-lui-madalin-hodor-aur-este-un-rezultat-al-ideilor-legionare-care-au-germinat-in-societate-inca-din-anii-90-1649536 PCR si Securitatea traseaza directive si pentru Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste pentru organizarea "Expozitiei nationale omagiala ce va reflecta activitatea revolutionara eroica a 55 de ani desfasurata de tovarasul Nicolae Ceausescu, (...) maretele infapturi din epoca inaugurata de Congresul al IX-lea al partidului, luminoasele perspective economico-sociala a patriei". La nivel national, in fiecare judet si municipiu era sarcina obligatorie pentru "expozitii omagiale de carte". Mai mult, in aceste expozitii, "la loc de cinste situandu-se monumentala opera social-politica, economica si filosofica a tovarasului Nicolae Ceausescu".Editarea operei "geniale" a lui Nicolae Ceausescu era sarcina trasata de PCR si Securitate, astfel ca "Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste si Editura Politica vor asigura editarea operelor geniale ale tovarasului Nicolae Ceausescu, precum si alte lucrari omagiale consacrate personalitatii si eroicei activitati revolutionare a secretarului general al partidului, care vor reflecta transformarile epocale petrecute in Romania in ultimii 22 de ani, strategia economico-sociala in perspectiva a tarii". Mai mult, Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste "va realiza filme documentare-artistice dedicate vietii si activitatii prodigioase a tovarasului Nicolae Ceausescu".Sursa: comunismulinromania.roOmagiu; autor: Sabin Balasa; oferit de Comitetul municipal de partid Bucuresti; 1978; ulei pe panza; inv. S 6117, Muzeul National de IstoriePresa si Radioteleviziunea sunt si ele parte in enormul efort de cultivare a cultului personalitatii lui Nicolae Ceausescu si a sarbatorii zilei de nastere, astfel ca acestea "vor publica si transmite articole, pagini, rubrici, numere si emisiuni speciale" care sa reflecte "activitatea eroica, revolutionara si patriotica, contributia originala, de o inestimabila valoarea teoretica si practica".Incunuarea zilei de nastere era "spectacolul de gala, care va fi transmis pe posturile de teleziunea in seara zilei de 26 ianuarie 1988, ce va da expresia artistica maretiei epocii in care traim si muncim, "Epoca Nicolae Ceausescu", si va aduce un inaltator si vibrant omagiu eroiciei activitati revolutionare a tovarsaului Nicolae Ceausescu".Pe plan extern, Partidul si Securitatea trasa sarcini clare si stricte Ministerului de Externe , care "impreuna cu Consiliul Culturii si Edicatiei Socialiste, Radioteleviziunea Romana vor pregati lucrari din opera monumentala a tovarasului Nicolae Ceausescu si alte materiale care sa fie folosite pentru popularizarea in strainatate a marilor realizari obtinute de poporul nostru in ultimii 22 de ani". Accentul, pentru "extern", se punea pe "salvgardarea pacii, infaptuirea dezarmarii, excluderea razboaielor din viata popoarelor". De asemenea, "volumele consacrate personalitatii si activitatii tovarasului Nicolae Ceausescu" trebuiau traduse in limbi straine.Ministerul de Externe, impreuna cu Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, aveau sarcina sa organizeze expozitii omagiale "pentru a fi trimise misiunilor diplomatice, asociatiilor de prietenie, bibliotecilor romane din strainatate". Revistele romanesti din straintate trebuia sa participe si ele la acest "efort" cultural-propagandistic si sa publice "numere speciale omagiale consacrate vietii, activitatii si personalitatii tovarasului Nicolae Ceausescu". Misiunile diplomatice trebuia sa organizeze seri dedicate Romaniei si presedintelui Nicolae Ceausescu.Documentul se incheie in nota propagandistic-desantata, subliniind faptul ca sarbatorirea zilei de nastere a Conducatorului Suprem "constituie un minunat prilej de angajare plenara a comunistilor, a tuturor oamenilor muncii pentru infaptuirea exemplara a planului pe anul 1988 si pe intregul cincinal". Intr-un limbaj de lemn care a intrat in memoria colectiva cu expresii precum "traducerea neabatuta in viata a politicii interne si externe si statului, pentru faurirea societatii socialiste multilaterale dezvoltate in scumpa noastra patrie si inaintarea ei ferma, in glorie si maretie spre comunism".Omagiu, pe internet la preturi intre 150 lei si 399 leiPe site-ul olx, "celebrul si rarismul volum din perioada Epocii de Aur. Primul - si cel mai valoros - Omagiu din cele trei aparute (1973, 1978 si 1983)" poate fi gasit la preturi incepand de la 150 lei pana la 300 de lei. Volumul din 1973 are 530 de pagini, format mare 240x340, coperte cartonate si panzate. Pe un alt site, acelasi volum poate fi achizitionat cu 399 lei, pretul initial fiind de 966 de lei.Muzeul National de Istorie detine colectia de tablouri-omagialePictorii vremii ii dedicau lui Nicolae Ceausescu tablouri in care era personaj central, fie singur, sau alaturi de Elena Ceausescu , personaje istorice, de soimii patriei, pionieri, oameni ai muncii. Muzeul de National de Istorie al Romaniei pastreaza picturi si busturi ale lui Ceausescu realizate de artisti precum Ion Irimescu, Marius Butunoiu, Martin Iszak, Gheroghe Radulescu, Paul Erdos, Sabin Balasa, Dan Hatmanu. 