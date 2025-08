Într-o Românie în care inundațiile au făcut prăpăd în zona Broșteni, județul Suceava, și în județul Neamț, iar sărăcia, deziluzia și neîncrederea în clasa politică sunt la cote alarmante,

"INSCOP Research" a realizat recent, în parteneriat cu "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc" (IICCMER), „cea mai amplă cercetare sociologică dedicată nostalgiei după comunism”!

Secretele sunt deja la vedere!

România se confruntă cu o criză economică, identitară și politică! Reforma sistemului de pensii, măsurile anunțate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, jaful asupra fondurilor publice, împrumuturile externe fără acoperire, dispariția industriilor strategice – toate conduc către o întrebare dureroasă: cine a condus și cine conduce, de fapt, România?

"INSCOP Research" deschide drumul spre cunoaștere!

Clarificările sunt esențiale!

Într-o țară în care jumătate dintre români trăiesc în sărăcie, iar votul a 2 milioane de alegători a fost anulat fără dovezi concrete,

cât de periculos este să te declari patriot?

În urma cercetării inițiate de "INSCOP Research", întrebările nu întârzie să apară!

Cine are interesul să șteargă Istoria României? Cine are dreptul să împartă lumea între buni și răi, în condițiile în care Bunul Dumnezeu îndeamnă la iertare și la bunătate?

Cine promovează manipularea și frica de a mai gândi liber? De ce curajul românilor de a vorbi liber despre alegeri anulate, despre sărăcie, despre regimul politic condus de președintele Nicolae Ceaușescu înseamnă „apologia comunismului” sau întoarcerea în comunism?

Răspunsul la întrebarea „De ce îl regretă românii pe Nicolae Ceaușescu?” nu își propune să șteargă memoria închisorilor în care au murit mii de români vinovați pentru curajul de a fi „români înainte de a fi comuniști”! Răspunsul așteptat nu are intenția să acopere miile de femei care au murit în urma avorturilor interzise de regimul comunist!

Toți cei care se fac vinovați de orori, vreau să cred că au plătit cumva!

INSCOP Research îndeamnă la reflecție!

Pe cine sperie Nicolae Ceaușescu?

Cine trage clopotul?

Trăim în țara orbilor și a surzilor?

Ne războim cu morții, dar uităm că ne aflăm pe marginea prăpastiei!

România are nevoie de echilibru și de viitor! România are nevoie de lideri vizionari, și nu de „păpuși” învârtite din spate de interese obscure! Țara noastră are nevoie de politicieni care să gândească și să muncească pentru România, și nu pentru propriile partide sau pentru averi uriașe adunate în conturi externe.

Istoria nu uită!

Istoria se rescrie în funcție de interesele de partid?

Cercetarea "INSCOP Research" oferă prilejul reiterării unor fapte împinse după ușă!

De ce îl regretă românii pe Nicolae Ceaușescu?

Răspunsul vine de la sine! Potrivit cercetării amintite, „63,5% dintre români sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită”!

Memoria colectivă nu minte!

Ce se mai poate spune despre conducătorii de ieri și de azi, în condițiile în care „peste 66% dintre români declară că îl regretă pe Nicolae Ceaușescu”?

Potrivit cercetării INSCOP Research, „66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun pentru România”!

Departe de orice speculații sau împotriviri în fața adevărului istoric, rezultatele prezentate de "INSCOP Research" nu cumva reflectă, mai degrabă, o condamnare indirectă a eșecurilor guvernelor postdecembrie 1989?

Tinerii învață „Istoria Holocaustului” și „Istoria comunismului din România”!

Dar ce știu acești tineri despre ocupația sovietică timp de mai bine de 20 de ani asupra României, după cel de-Al Doilea Război Mondial? Ce învață tinerii de azi despre „Planul Valev” și despre Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu?

Cine a scos trupele sovietice din România?

Cine a gândit și gândește la problemele reale ale românilor?

Provenit dintr-o familie de țărani, așa cum provine majoritatea românilor, Nicolae Ceaușescu, președintele României timp de 25 de ani, și-a iubit țara, fără nicio îndoială!

Mărturiile lui Petru Țuțea, disident politic, condamnat 13 ani pentru declarații împotriva comunismului, zguduie sufletul: „Să dăm Cezarului ce este al Cezarului! Nu știu cât de comunist a fost Nicolae Ceaușescu, dar știu că a ținut cu țara asta! (...) Ăsta o fost român adevărat! Ceaușescu a scos România din Evul Mediu, de la lumina lumânării la lumina electrică, de la carul cu boi la întreprinderi producătoare de automobile, camioane, tractoare, locomotive și avioane!”

În acest sens, achitarea datoriei externe, în martie 1989, ambiția de a construi, cu parteneri arabi, o bancă cu dobânzi mici pentru țările sărace, consolidau România drept o țară cel puțin independentă economic!

Conform cercetării amintite, „77,2% dintre români sunt de părere că România era mai bogată în comunism decât este în prezent”!

Părerea că România era mai bogată este susținută majoritar (peste 58%) de toate categoriile de vârstă.

Pe timpul lui Nicolae Ceaușescu, România avea o industrie proprie, o agricultură performantă, iar marile proiecte de infrastructură – baraje, hidrocentrale, uzine, combinate, școli, spitale – ofereau locuri de muncă pentru milioane de români.

În 25 de ani de regim, România a devenit a patra forță militar-industrială din Europa, furniza armament în întreaga lume și avea relații diplomatice independente, chiar și față de URSS.

Cât de adevărat este că prosperitatea și succesul atrag crocodilii interesați de preluarea controlului asupra bogățiilor unei țări?

Resursele naturale deținute de România, timp de zeci de ani, au fost râvnite de mulți dintre cei care se prezentau „prieteni”!

Pe cine supără independența și suveranitatea României, cu atât mai mult cu cât, potrivit unui oficial american, „țara noastră a fost și este singura din lume care a reușit să își plătească datoria externă”?

Sacrificiile au fost imense, cu atât mai mult cu cât în România se desfășura un amplu și costisitor plan de construcții: metrou, spitale, școli, fabrici, locuințe, dar și Casa Poporului, apreciată drept „a doua clădire din lume, după Pentagonul americanilor”!

După 36 de ani de speranțe spulberate, de manipulare, de minciună și umilințe, pe cine supără faptul că „48,4% dintre români sunt de părere că, în comparație cu prezentul, în perioada comunistă «se trăia mai bine»”?

De ce, oare, „75,1% dintre români consideră că perioada comunistă aducea mai multă siguranță publică”?

Realitatea în care trăim obligă la reflecții, dar și la măsuri urgente!

România mai este un „stat sigur” în fața crimei organizate și a traficului și consumului de droguri?

Cum este posibil ca, în urmă cu câteva zile, în localitatea Mehadia, județul Caraș-Severin,

„Un polițist a fost atacat de mai mulți oameni după ce a oprit un bărbat beat care conducea un ATV”, potrivit Open Sources/antena3.ro?

„Agentul a fost nevoit să scoată din teacă pistolul din dotare ca să se apere de furia localnicilor.”

De când sunt lupii stăpâni la stâna cu mioare?

Cum poate fi explicat faptul că politicienii nu răspund pentru distrugerea României, după cum îmi scria recent un distins profesor cu experiență guvernamentală?

Interesant este și faptul că „65,1% dintre români cred că în comunism era mai puțină corupție”, în timp ce „58,7% sunt de părere că instituțiile statului erau mai eficiente”!

Cine mai are grijă de români astăzi?

Cine răspunde pentru rușinea și umilințele îndurate de părinții și bunicii uitați în azilele de bătrâni, numite „căminele groazei”, administrate de interpușii unor „reabilitați politic”?

Întrebările nu sunt întâmplătoare!

După tragedia de la „Colectiv”, în care zeci de tineri au murit arși de vii, sub ochii adormiți ai autorităților care aveau obligația să respecte legea, dar și după tragedia de la „Matei Balș”, în care 10 părinți au ars de vii în spital, ce mai înseamnă viața unui om pentru decidenții politici?

Cum este posibil ca un „mathusalemic” demnitar să își exprime, în public, bucuria că „din fericire au murit doar 10 oameni”?

Ce ar fi spus dacă, între cei 10 oameni chinuiți în mod nedrept, s-ar fi aflat și părinții domniei sale?

Cine răspunde pentru rușinea „înmormântărilor în saci de plastic a părinților și bunicilor” în timpul pandemiei Covid-19?

Tot mai mulți români se simt abandonați în propria țară!

Scapă cine poate?

Să fie un răspuns plecarea din țară a milioane de români?

Potrivit "Open Sources", la data prezentă, circa 6 milioane de români au plecat definitiv din țară, în timp ce alți aproape 4 milioane de români se află plecați în întreaga lume fără acte sau în situația de a-și legaliza statutul în țările de „adopție”!

Câți români mai trăiesc permanent în România?

În aceste condiții, pe cine supără faptul că „66,4% spun că în comunism statul avea mai multă grijă de oameni decât are acum”?

În anul 2023, în România a fost înregistrat cel mai mare val migrator! Nu mai puțin de

„50.000 de români au plecat definitiv din țară”!

Urmare a lozincilor folosite în campaniile electorale, precum „să aducem românii acasă”, „să ne luăm țara înapoi”, cum poate fi schimbat destinul celor nevoiți să plece, în condiții de provizorat intern, instabilitate economică și în absența locurilor de muncă?

Cine se mai întoarce în România?

Să fie neglijență sau o simplă întâmplare faptul că peste 300.000 de copii din familiile românilor plecați din țară nu vorbesc limba română?

Dacă înainte de 1989, în urma efortului depus pentru achitarea datoriei externe, în magazine se aflau „gheare de pui” și „copite de purcel”, cu ce s-a schimbat situația românilor, dacă astăzi mulți privesc neputincioși la prețurile care au explodat în magazine la produsele de bază, precum cartofi, varză, fasole, zahăr și ulei?

Câți părinți și bunici nu mai pot să își cumpere medicamentele pentru încă o zi de viață?

Cine rescrie istoria?

În decembrie 1989, mulți dintre români aveau bani, dar nu aveau ce să cumpere, „galantarele” fiind de cele mai multe ori goale!

Azi, magazinele sunt pline cu tot felul de produse, multe cu aditivi dăunători sănătății, dar românii trăiesc în sărăcie, cu salarii și pensii care nu le mai dau nicio speranță!

Deși în decembrie 1989 se scandau nenumărate lozinci cu impact emoțional de tipul „nu mai vrem să mâncăm salam cu soia”, potrivit cercetării amintite,

„85% dintre români consideră că mâncarea era mai sănătoasă înainte de 1989.”

Cine își permite să mai mănânce astăzi „salam cu soia”, considerat produs bio?

Așa cum am mai scris, fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, adevărul nu trebuie ascuns din nou după ușă!

În anul 1989, România nu avea datorii externe, achitând integral 20 de miliarde de dolari către FMI și Banca Mondială.

Această reușită a venit însă cu prețul unor sacrificii uriașe pentru populație, inclusiv raționalizarea alimentelor, frigul din apartamente și lipsa libertății de exprimare.

Rezultatul?

Astăzi, după 36 de ani, România are o datorie externă față de băncile străine de peste 210 miliarde de euro, unele împrumuturi fiind făcute cu scadență peste 30 de ani!

Cât de mult contează nevoia românilor în fața interesului de gașcă sau de partid, indiferent de culoarea politică?

Stabilitatea economică și suveranitatea națională cântăresc mai greu decât democrația fără rezultate?

Imediat după „Revoluția” din decembrie 1989, România a fost cuprinsă de un haos economic și politic.

În ultimii ani, aproximativ 1.890 de fabrici au fost închise, multe vândute pe nimic în procese de privatizare controversate.

Agricultura a fost distrusă, iar pădurile – defrișate în mod ilegal.

Statul, cândva suveran, este acum îndatorat cu peste 210 miliarde de euro, iar Guvernul României continuă să se împrumute masiv – 10 miliarde în primele luni ale anului 2025.

Să fie dovada performanței faptul că au fost dați afară „șoferi și ospătari”, în timp ce împrumuturile cu miliarde de euro continuă pentru „supraviețuirea” unui sistem aflat în colaps?

România este membră a Uniunii Europene și ocupă un loc important în Alianța NATO!

Cum a devenit România un stat vulnerabil, cu aproape 10 milioane de români plecați în străinătate în căutarea unui trai decent?

De ce, în țară, românii mor în spitale nerenovate, educația este în colaps – aproape 50% sunt analfabeți funcțional –, iar pensionarii sunt umiliți, după ce au muncit o viață întreagă pentru un sistem care îi pune să plătească din puținul pensiei primite, pentru a acoperi „jaful” conducerilor anterioare?

Declarația președintelui Nicușor Dan, în urma publicării cercetării INSCOP Research, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, poate să deschidă orice Școală de vară pentru politicienii din România:

„Avem datoria de a învăța din trecut, nu de a-l reînvia”!

Această declarație a stârnit, în mod justificat sau nu, controverse.

Cu respectul cuvenit, președintele Nicușor Dan cunoaște și Istoria contemporană a României?

Ce înseamnă „să înveți din trecut, dar nu pentru a-l reînvia”?

În istorie, regimurile politice au fost multiple, iar viața românilor a fost marcată de „dictatura regelui Carol al II-lea”, de abdicarea regelui Mihai, de ororile celui de-Al Doilea Război Mondial, când românii din localitățile Ip, Moisei și Treznea au fost spintecați cu baioneta sau arși de vii de forțele militare de ocupație hortystă!

Cine își mai aduce aminte de „marea foamete din anii 1946–1947”, când oamenii mâncau pământ și coji de copac pentru a supraviețui?

Cine înțelege astăzi durerea unei mame care își urca în vagoane copiii cu o tăbliță legată de gât, prin care implorau pe oamenii buni să îi salveze de la moarte în absența hranei?

Cu toate acestea, fiecare regim a avut și lucruri oarecum pozitive!

Fără să îmi doresc polemică, cum poate să explice domnul președinte Nicușor Dan că „a câștigat recunoaștere internațională în tinerețe ca matematician, obținând medalii de aur la Olimpiadele Internaționale de Matematică din 1987 și 1988”, în plin regim comunist condus de Nicolae Ceaușescu?

Anulează contextul politic meritul și efortul președintelui Nicușor Dan?

În mod sigur, nu! Inteligența și munca nu pot fi atribuite unui regim politic!

Pe cine deranjează atât de mult Istoria României încât încearcă să se războiască cu morții?!

Dacă despre personaje controversate, trădători de țară, vectorii de opinie aduc elogii, de ce puterea politică reacționează agresiv la orice tentativă de a discuta despre Nicolae Ceaușescu?

Nu este acesta un prim semnal de alarmă că exprimarea liberă este interzisă?

De ce acest subiect este interzis?

Să fie un posibil răspuns faptul că adevărul este incomod, iar amintirea unui lider puternic și patriot pune în umbră decenii de conducere slabă, coruptă și dezastruoasă?

Potrivit cercetării INSCOP Research, „68,5% dintre români sunt de părere că se produceau mai multe înainte de 1989 decât în prezent”!

Cine poate să explice cum a ajuns România, dintr-o țară independentă, producătoare de bunuri căutate pe piețele externe, într-o țară consumatoare de produse „second-hand”, cu o datorie de peste 210 miliarde de euro?

Din datele desprinse din raportul INSCOP Research, „73,2% dintre români apreciază că, pe timpul regimului politic condus de Nicolae Ceaușescu, România era mai respectată la nivel internațional”!

În acest sens, să nu uităm că, în anul 1978, Nicolae Ceaușescu a fost primit cu onoruri regale de Regina Elisabeta a II-a la Londra, un semn al respectului internațional de care se bucura România.

Nicolae Ceaușescu a fost primit de președintele francez Charles de Gaulle, dar și de președinții americani Richard Nixon, Jimmy Carter, și a avut relații de încredere cu distinsa doamnă Golda Meir, fondatoarea statului Israel, și cu liderii din lumea arabă.

Ce a însemnat, cu adevărat, Nicolae Ceaușescu?

A fost Nicolae Ceaușescu un dictator? Ultimele sale cuvinte, rostite în Sfânta Zi de Crăciun, la 25 decembrie 1989, înainte de a fi lovit de gloanțe, au fost: „Trăiască Republica Socialistă România, liberă și independentă!”

Cât de adevărat este că aceste cuvinte sunt astăzi resimțite ca o ironie amară?

România este o țară liberă? România este o țară independentă?

Cât de uniți mai sunt românii?

Potrivit cercetării INSCOP Research, „80,4% dintre români cred că oamenii se ajutau mai mult unii pe alții înainte de 1989, decât se ajută în prezent”!

Să fie indiferența și egoismul reper pentru „identitatea culturală”?

Ce înseamnă „identitate culturală”, în condițiile în care, potrivit cercetării INSCOP Research,

„71,3% dintre români au sentimentul că România și-a pierdut identitatea culturală în ultimele decenii”?

Cât de adevărat este că nu „apologia” comunismului reprezintă amenințarea pentru viitorul României?

Cercetarea desfășurată de „INSCOP Research”, în parteneriat cu „Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc”, deschide drumul spre viitoare teme de reflecție!

Istoria este plină de trădători!

Greșea Marcus Tullius Cicero, gânditor antic, când atrăgea atenția: „Corabia statului are nevoie de un căpitan capabil să țină cursul și să o ducă fără incidente la destinație”?

Câți „căpitani”, aflați la „cârmă”, au naufragiat voit sau nevoit, până în prezent?

Potrivit lui Marcus Tullius Cicero: „O națiune nu poate supraviețui trădării din interior! Un inamic în fața porților este mai puțin înspăimântător, deoarece își arborează stindardul pe față. Însă trădătorul se plimbă liber printre cei din interior”!

Nicolae Ceaușescu a fost un trădător sau un lider bun, iubitor de țară?

Realitatea nu ține de „apologia comunismului”!

Unitatea românilor în fața durerii și a neputinței ține de carnetul de partid? Vreau să cred că nu!

Cine gândește astăzi la oamenii aflați sub ape în zona localității Broșteni, județul Suceava, și în județul Neamț?

La această oră, o persoană a decedat, iar sute de persoane sunt evacuate!

România, încotro?

Nicolae Radu

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

