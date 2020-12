Ultima fotografie cu Ceausescu in Bucuresti. Dictatorul a incercat sa-i calmeze pe oamenii care aruncau cu lemne si pietre. Elena urla de frica: "Nicule, Nicule, hai!"

"Trebuie sa ne organizam tovarasi!"22 decembrie 1989, dimineata, Bucuresti.Nicolae Ceausescu a dormit putin si prost. Cum se trezeste ii cheama pe Milea, Vlad si Postelnicu.Cei trei raporteaza ca "au pus ordine". La Universitate se sterge sangele, se pun geamurile sparte si se sterg inscriptiile de pe ziduri.Ceausescu insa nu e multumit. Se intoarce spre Milea: "Unde sunt tancurile Milea?" Ii ceruse sa le aduca in fata CC-ului. Milea se balbaie. E obosit, la limita nervilor: "La Oltenita" (vrea sa spuna soseaua Oltenitei)Ceausescu izbucneste. Zbiara si il face in toate felurile. Apoi pleaca. A convocat sedinta CPEx. Milea pleaca si el. E sfarsitul. Stanculescu e pe drum adus cu o Dacie de doi ofiteri de la a-V-a. A incercat sa se fofileze din nou. Dar nu mai merge. Ceausescu are nevoie de omul lui de incredere si nu are timp de joaca. "Sa vina aici!" Stanculescu vine. Stie deja ca Ceausescu vrea sa ii dea comanda Armatei. Nu prea ar lua-o. Nu acum.In sedinta CPEx vine vestea: "Muncitorii vin spre centru! Nu i-am putut opri!" O incercare timida: "Ce facem? Nu putem trage in muncitori!" Elena are solutia: "Daca sunt muncitori cinstiti nu vin inarmati!" Ceausescu face turul mesei: "Luptam pana la capat?" "Luptam tovarase!"Unii dintre ei au spus ulterior ca s-au impotrivit. Sau ca au tacut. Dar e o minciuna. Stenogramele au fost refacute la MApN. Unele pasaje au fost scoase sau alocate intentionat altor personaje. De fapt nu s-a impotrivit nimeni. Toti au spus ca vor lupta. Dar cine a mai ramas? Milea s-a impuscat si agonizeaza in biroul Garzilor Patriotice. Nu e mort, dar toata lumea stie ca este. A anuntat Ceausescu la televizor.Vlad iese val vartej din sedinta si se repede la telefonul operativ. Ii cere lui Tencu (seful Directiei "T" Transmisiuni) sa trimita un ordin catre toate unitatile: "Ardeti dosarele!" Securitatea se pregateste sa dispara.Cordoanele de afara au luat-o la fuga. Stanculescu va spune ca el a ordonat. O alta minciuna. Au fugit fara ordin toti. Oamenii patrund in piata.Un secretar intra in cabinetul lui Ceausescu: "Tovarase Secretar General, au intrat oameni in piata!" Ceausescu se face alb la fata. A inteles ca e singur. Toti il abandoneaza. Se uita la Dascalescu "Iesi si vorbeste cu ei!" Dascalescu nu vrea: "Doar dumneavoastra tovarase secretar ii puteti opri!" Ceausescu se uita la el cu scarba si da din mana a lehamite. Insfaca portavocea si iese pe balcon. Incearca sa vorbeasca. De jos zboara lemne si pietre. Una ii trece pe langa ureche si aterizeaza pe telefoanele din spate.Elena tipa de frica: " Nicule, Nicule, hai!" Garzile il insfaca si il imping pe sus spre lift. Elicopterul ii asteapta pe acoperis. Incepe fuga.Ceausescu fuge urmarit de multime. Oamenii lui n-au decat sa se descurce.Fiecare pentru el. Stanculescu pune pistolul intr-un sertar si se strecoara afara. Merge tintit spre MApN. Acolo va fi puterea.Vlad s-a ascuns. Ii este frica de manifestantii care patrund in sediu. Desi, asa cum avea sa constate, nimeni nu stia cum arata efectiv seful Securitatii.Fiecare pentru el. Un grup de revolutionari dau nas in nas cu Dascalescu: "Tiranul a fugit! Trebuie sa ne organizam tovarasi!"Revolutia s-a incheiat chiar in momentul in care a invins.#22decembrie", a scris istoricul Madalin Hodor pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: