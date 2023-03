Refuzul MAp de a spune unde sunt inhumati Ceausestii este ilegal

Tribunalul Bucuresti arata, in motivarea deciziei prin care a dispus ca Ministerul Apararii (MAp) sa dovedeasca, prin acte, daca Elena si Nicolae Ceausescu sunt inmormanatati in cimitirul Ghencea, ca organele MAp au savarsit o fapta ilicita prin neprecizarea locului inhumarii celor doi, informeaza NewsIn.

Magistratii au retinut ca "Ministerul Apararii a savarsit, prin organele sale de conducere, o fapta ilicita, care atrage raspunderea civila", fapta ilicita fiind "ascunderea si, ulterior, neaducerea la cunostinta reclamantei Ceausescu Zoia Elena (in prezent decedata) si, mai departe, succesorului sau sot supravietuitor, reclamantul Oprean Ioan Mircea, a locului in care au fost inmormantati parintii primei reclamante, Ceausescu Nicolae si Ceausescu Elena, dupa executarea pedepsei cu moartea, aplicata lor prin sentinta penala a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti", se arata in motivarea deciziei prin care instanta obliga Ministerul Apararii sa precizeze locul in care sunt inmormantati Nicolae si Elena Ceausescu.

Instanta a mai aratat ca abtinerea, de la orice precizare, a organelor MAp, reprezinta o imixtiune in viata familiei Ceausescu.

"Neaducerea, la cunostinta membrilor familiei, a locului inhumarii sotilor Ceausescu, se constituie intr-o ingerinta a autoritatii publice, care este Ministerul Apararii, in dreptul la viata de familie", se arata in motivarea Tribunalului Bucuresti.

Tribunalul Bucuresti a mai stabilit ca Ministerul Apararii, prin organele sale, s-a ocupat de inhumarea cadavrelor sotilor Ceausescu si ca, in lipsa unei confirmari a locului de inmormantare, doar s-a presupus ca cei doi ar fi inhumati in cimitirul Ghencea, unde exista doua morminte marcate cu cruci, pe care sunt inscrise numele celor doi defuncti.

In motivare se mai precizeaza faptul ca inmormantarea nu s-a facut cu respectarea normelor legale, in sensul ca nu au fost prezentate certificatele de deces si adeverintele de inhumare, inmormantarea avand loc fara instiintarea si acordul administratiei cimitirului. "Pentru cele doua morminte nu exista acte de concesiune si ele nu sunt marcate in planul cimititrului", mai arata magistratii.

Tribunalul retine, in motivarea deciziei civile, ca Zoia Ceausescu, in calitate de fiica a sotilor Ceausescu, nu a fost instiintata sa participe la inmormantarea parintilor sai, si nici nu i s-a spus, ulterior, unde ar fi acestia inhumati.

In consecinta, cand Zoia s-a adresat Administratiei cimitirului Ghencea, dupa 7 ani, in vederea deshumarii pentru efectuarea unor slujbe religioase, potrivit datinei crestin-ortodoxe, a fost refuzata pe motiv ca inmormantarea nu este mentionata in registrele cimitirului.

Magistratii au retinut, astfel, ca MAp a ingradit drepturile fundamentale ale unui membru al familiei, ca urmare a imposibilitatii de a prezenta dovezi cu privire la locul de inhumare al sotilor Ceausescu, si a incalcat, astfel, prevederi legale din Constitutie si Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Magistatii arata ca MAp a retinut, pana in 1998, registrele de stare civila ale Primariei Sectorului1 Bucuresti, in care erau inregistrate actele de deces ale lui Nicolae si Elenei Ceausescu, si a impiedicat-o pe Zoia Ceausescu sa obtina certificatele de deces ale parintilor sai.

In consecinta, Tribunalul Bucuresti a admis, in data de 5 februarie 2008, apelurile declarate de Mircea Oprean, sotul Zoiei Ceausescu, si fratele acesteia, Valentin, si a dispus ca Ministerul Apararii sa prezinte dovada certa ca Elena si Nicolae Ceausescu sunt sau nu inmormantati in cimitirul Ghencea, prin orice mijloace legale.

Decizia tribunalului poate fi atacata cu recurs in 15 zile de la comunicare.

In data de 28 ianuarie 2008, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale si ai Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane au sustinut in fata magistratilor ca nu detin niciun act prin care sa faca dovada faptului ca Elena si Nicolae Ceausescu sunt inmormantati in cimitirul Ghencea.

Mai mult, un reprezentant al MAp a afirmat ca e posibil ca cei doi sa nu se afle acolo, dat fiind ca nu exista niciun inscris doveditor al locului de inhumare.

Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au respins, in data de 11 aprilie 2007, cererea lui Valentin Ceausescu de a obliga Ministerului Apararii Nationale sa dovedeasca, prin expertiza medico-legala ADN, ca Nicolae si Elena Ceausescu sunt inhumati la Cimitirul Ghencea.

Procesul de identificare a locului unde sunt ingropati sotii Elena si Nicolae Ceausescu a fost deschis de Zoia Ceausescu, iar dupa decesul acesteia a fost continuat de sotul ei, Mircea Opran, si de Valentin Ceausescu.

