Elevul Nicolae Ceaușescu nu "le avea" cu muzica, nici cu religia. Cum arată catalogul fostului dictator comunist

Dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost un elev cu media 8 la română, dar stătea mai prost la istorie, geografie și religie, unde avea note de 7 pe linie, reiese din catalogul Școlii din Scornicești din anul școlar 1926-1927, publicat de Arhivele Naționale.

Instituția Arhivele Naționale a dat publicității file din catalogul Școlii Primare din Scornicești, cu rezultatele la învățătură ale lui Nicolae Ceaușescu, elev în clasa a II-a în 1926-1927.

Nicolae Ceaușescu studia discipline precum „Scrirea și exerciții gramaticale” (media anuală: 8), „Cetirea” (9), „Exerciții de memorie și liberă reproducere” (9) „Exerciții de compunere” (7), „Exerciții de intuiție” (7).

La aritmetică și geometrie, Nicolae Ceaușescu avea media anuală 9. În schimb, la „Religie”, „Istorie” și „Geografia” fostul dictator avea 7 pe linie.

Tot 7 – deci mediocru – stătea Nicolae Ceaușescu la disciplinele „Caligrafia”, „Desenul” și „Cântul”.

În schimb, la „Exerciții corporale și joc gimnastic”, precum și la „Lucrul manual”, fostul lider comunist obținuse medii anuale de 8.

Cât de agramat scria Nicolae Ceaușescu după terminarea școlii

Arhivele Naționale au reprodus în facsimil și autobiografia scrisă de Nicolae Ceaușescu în 1945, document care face parte din fondul CC al PCR. Scrisul lui Nicolae Ceaușescu pare mult mai neîngrijit în 1945, față de cel care i-a adus media 8 în 1926, iar acesta face greșeli gramaticale.

Ads

„Mam născut în 1918 Ianuarie 26 în Comuna Scornicești jud.Olt. Părinții sunt agricultori și se ocupă cu plugăritul, au cam 10 hect. pământ, pot fi socotiți (…). Tata a fost liberal. La vârsta de 11 ani am venit la București și am intrat ucenic la cismărie. Ca ucenic am intrat în legătură cu tineretul sindical de pe lângă sindicatul Ciocanul. În 1933 am devenit membru. În 1934 am fost atras în Comitetul rational din Negru unde am lucrat până în august când am fost dat să muncesc în mișcarea Antifascistă”, scria Nicolae Ceaușescu.

Pe 26 ianuarie 2022 s-au împlinit 104 ani de la nașterea dictatorului Nicolae Ceaușescu, la Scornicești, și 33 de ani de la execuția lui la Târgoviște, în urma unui proces ad-hoc după fuga acestuia cu elicopterul urmare a Revoluției din Decembrie 1989.

Ads