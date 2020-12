Ordinul dat de Ceausescu pe 17 decembrie 1989 si transmis la Timisoara de seful Securitatii: "Sa se lichideze radical!"

"Bucuresti, 17.12.1989Nicolae Ceausescu organizeaza o sedinta a Comitetului Politic Executiv. Ii solicita lui Silviu Curticeanu sa il cheme si pe seful Securitatii, Iulian Vlad.Imediat dupa sedinta Iulian Vlad transmite subordonatilor sai ordinele pentru inceperea represiunii. Generalul-maior Stefan Alexie le noteaza:"Tov. Gl. Vlad de la CPEx1. Stare de alarma de lupta si pentru MI si MApN2. Se lichideaza radical!3. Se atrage atentia (neinteligibil) si activului de partid sa adopte o atitudine ferma4. De ce nu s-au aplicat legile tarii5. Nici (neinteligibil) al Militiei, al Securitatii, al MApN nu au folosit armamentul - critici deosebite6. Sa se intrerupa orice activitate de turism. Sa nu mai vina nimic- La toate judetele stare de alarma- Sa se inteleaga ca orice incercare trebuie lovita fara crutare- Trebuie aparata integritatea tarii si socialismul- Toti suntem in ("situatie" probabil n.n.) de front- Tot ce s-a intamplat in tarile vecine a fost organizat de U.S. (Uniunea Sovietica n.n.) si USA cu ajutorul serviciilor de spionaj- Tot ce s-a facut in tarile socialiste s-a facut in acest felIn acest fel trebuie intelese problemele, nu se poate altfel."La Timisoara incepe sa se traga", a scris acesta pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: