Pe cine a suparat Nicolae Ceausescu? Dupa 35 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, cine umileste Romania?

Recent, un sicofant, un clevetitor al puterii mondizle incerca sa promoveze la rang de adevar o minciuna care dezonoreaza Romania! "Nicolae Ceausescu, presedintele Romaniei timp de 25 de ani, intre 1966-1989, "ar fi furat numeroase obiecte din Palatul Elysee in timpul unei vizite oficiale in Franta"!

Potrivit aceluiasi sicofant, "presedintele francez Giscarg d Estaign ar fi avertizat-o pe regina Marii Britanii in acest sens, recmandandu-i sa ascunda toate obiectele de valoare din apartamentul unde urma sa fie cazati sotii Ceausescu deoarece acestia furasera din apartamentul unde fusesera cazati la Paris absolut tot ce se putea desuruba"!

La nivelul simtului comun, al omului cu experienta de viata, cine poate sa creada o asemenea bazaconie?

De fapt, cine are interesul sa promoveze Romania drept o tara condusa de hoti, iar pe romani, dupa 35 de ani de minciuni si de sperante spulberate, drept "sclavii Europei"?

Adevarul nu poate fi ascuns din nou dupa usa!

Romania merita onoare si respect!

Analizand istoria recenta a romanilor, Nicolae Ceausescu nu era un sustinator al vizitelor VIP Dubai specifice guvernantilor Romaniei de azi!

https://youtu.be/3IhjJuOrf5c?si=SgmVFKTd7daq2AxN

De ce nu se mai vorbeste de faptul ca Nicolae Ceausescu este singurul sef de stat din lume care, la data de 13-16 iunie 1978, a fost primit cu cele mai inalte onoruri de catre regina Elisabeta a II -a la Londra, care l -a intampinat la gara Victoria si l-a insotit in caleasca pana la Palatul Buckingham?

De ce nu se vorbeste despre faptul ca in timpul acestei vizite Nicolae Ceausescu a primit de la regina Elisabeta a II-a, "Ordinul jartierei", "ordin cavaleresc de mare prestigiu"?

Desi sunt o multime de troli informationali care au incercat si incearca sa submineze imaginea Romaniei si in mod implicit sa ne prezinte drept o tara de mana a treia, lipsita de onoare si respect, vizita lui Nicolae Ceausescu a fost prilejul semnarii unor contracte cu firmele Britsh Aerospace si Rolls Royce pentru construirea de avioane BAC-1-11 si motoare pentru avioane". Acest fapt nu dovedeste potentialul Romaniei pentru dezvoltarea "unor domenii de varf ale tehnicii moderne"?

Nicolae Ceausescu a fost un om simplu, provenit dintr-o familie numeroasa marcata de saracie! Sa fie acest adevar motivatia care l-a determinat sa aseze Romania cu drepturi egale la masa celor puternici?

Copilăria săracă și experiențele din tinerețe l-au marcat profund, influențându-i atât viziunea politică, cât și dorința de a-și depăși originile modeste.

Cine a fost Nicolae Ceausescu?

Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918 în satul Scornicești, județul Olt, într-o familie modestă de țărani. A fost al treilea din cei zece copii ai lui Andruță și Alexandrina Ceaușescu. Familia sa a fost săracă, iar copilăria lui a fost marcată de condiții grele de trai. In timp ce tatăl sau, Andruță Ceaușescu era agricultor și avea un temperament sever, mama, Alexandrina (Lixandra) Ceaușescu era o femeie religioasă și grijulie, care încerca să-și protejeze copiii de greutățile vieții.

Nicolae Ceaușescu a urmat doar câteva clase primare în satul natal. Sistemul de educație din perioada respectivă era slab dezvoltat în zonele rurale, iar mulți copii din familii sărace erau nevoiți să renunțe devreme la școală pentru a ajuta în gospodărie. Nicolae Ceausescu a fost obișnuit de mic cu munca fizică și cu sacrificiile. La vârsta de 11 ani, a plecat la București pentru a lucra ca ucenic cizmar în atelierul lui Alexandru Săndulescu, un cunoscut activist comunist. Aici, Nicolae Ceausescu a intrat în contact cu ideile comuniste și s-a alăturat organizației de tineret a Partidului Comunist Român, ilegal la acea vreme.

În timpul lucrului ca ucenic, Nicolae Ceaușescu a început să participe la activități politice subversive, precum distribuirea de manifeste și organizarea de greve. Aceasta i-a adus mai multe arestări de-a lungul anilor ’30. Prima sa arestare a avut loc în 1933, la vârsta de 15 ani, pentru activități comuniste.

Ulterior, cariera de ucenic cizmar a fost folosită de propaganda comunistă pentru a sublinia originile sale modeste și legătura cu „clasa muncitoare.” Aceasta era o parte esențială a imaginii construite de regim, care îl prezenta pe Ceaușescu drept un „om al poporului.” Deși nu a excelat în meseria de cizmar, această etapă a vieții lui a fost fundamentală pentru transformarea sa dintr-un tânăr sărac din mediul rural într-un lider al Partidului Comunist Român.

Deși provenea dintr-o familie săracă, ambițiile sale politice l-au determinat să se implice activ în viața politică din România, să își facă o carieră în PCR și să ajungă treptat la putere. Formarea sa ca lider a fost, de fapt, un amestec de educație autodidactă, de implicare în mișcările comuniste și de un pragmatism dur, care l-a ajutat să supraviețuiască în condițiile dificile ale regimului autoritar din perioada interbelică și războiului.

După al Doilea Război Mondial, când România a intrat sub influența Uniunii Sovietice, Ceaușescu a devenit un membru activ al Partidului Comunist Român, ajungând rapid la o poziție importantă în cadrul partidului. În 1965, după moartea liderului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ceaușescu a fost ales secretar general al PCR, urcând astfel pe culmile puterii. În timp ce Gheorghiu-Dej a fost un lider autoritar și pro-sovietic, Ceaușescu a fost mai independent în politica externă și a fost mult mai concentrat pe consolidarea propriei puteri.

In acest sens, personalitatea lui Nicolae Ceaușescu a fost complexă și, de multe ori, contradictorie, reflectând atât caracteristicile unui lider autoritar, dar și trăsături care, în anumite momente, puteau să fie percepute ca fiind charismatice sau calități de conducător cu viziune. Nicolae Ceaușescu a încercat să mențină o politică de echilibru între blocul socialist, condus de Uniunea Sovietică și lumea occidentală. Deși România era parte din Pactul de la Varșovia și încheiase acorduri economice cu țările socialiste, Ceaușescu a promovat contacte diplomatice și comerciale cu statele occidentale, în special cu țările din Europa de Vest și Statele Unite ale Americii.

Nicolae Ceaușescu a fost văzut inițial ca un lider independent și reformator, în special în perioada 1965-1970, când politica sa externă a refuzat să se alinieze la linia Moscovei. Unul dintre cele mai notabile momente din politica externă a lui Ceaușescu a fost condamnarea invaziei Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia, în 20-21 august 1968.

Nicolae Ceaușescu a fost singurul lider din blocul comunist care a refuzat să sprijine intervenția militară sovietică, argumentând că aceasta contravenea principiilor socialiste de autodeterminare și suveranitate. Acesta a fost un act de rmare curaj față de Moscova, care i-a adus o mare popularitate pe plan internațional, dar și o înrăutățire a relațiilor cu Uniunea Sovietică și alte state din blocul socialist.

In aceste conditii, pe ce s-a bazat Nicolae Ceausescu cand a condamnat public "Operațiunea Dunărea", resopectiv invadarea Cehoslovaciei de către Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria, Germania Democrata si Polonia, tari membre ale Pactului de la Varsovia?

Romania era considerata deja o "tara problema", urmand sa fie invadata de Uniunea Sovietica.

Cine a salvar Romania de acast atac?

Intr-un mod neasteptat, China a anuntat Moscova ca "daca Romania va fi invadata, arunci China va intra in Uniunea Sovietica"!

Istoria nu uita!

Ce am invatat din toate acestea?

Romania, incotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

