Cine au fost prietenii arabi ai lui Nicolae Ceaușescu? Cât de adevărat este că după 1990, un imens zăcământ de petrol primit de Nicolae Ceaușescu de la președintele libian Muammar Gadafi a fost vândut de conducerea României firmei spaniole Repsol?

Dosarele secrete cu privire la personalitatea lui Nicolae Ceauşescu obligă la interpretări longitudinale, diferenţiate. Analiza personalității lui Nicolae Ceaușescu implică o abordare complexă, având în vedere traseul său impresionant, dar controversat. De la un tânăr provenit dintr-o familie modestă, marcată de lipsuri, până la un lider cu o influență remarcabilă pe scena internațională, Ceaușescu rămâne o figură care stârnește atât admirație, cât și critici acerbe.

Pe lângă legăturile cu statele arabe, Ceaușescu a cultivat relații internaționale la cel mai înalt nivel. Vizitele sale în Statele Unite, inclusiv întâlnirile cu președintele Richard Nixon, au reprezentat un punct culminant al eforturilor sale diplomatice. Într-un discurs celebru, Nixon l-a descris drept „unul dintre cei mai importanți oameni de stat ai lumii”, recunoscând contribuția sa la deschiderea dialogurilor internaționale complexe.

Privind retrospectiv, este dificil de prevăzut cum un tânăr judecat în 1936 pentru activism politic ar fi putut deveni liderul unei națiuni. Însă această traiectorie atestă inteligența, ambiția și capacitatea sa de a modela istoria, chiar dacă, în cele din urmă, finalul său a fost unul tragic. Ce se mai poate spune despre Nicolae Ceaușescu?

Fără să reiterez biografia lui Nicolae Ceauşescu, greşea oare, în iunie 1936, gazetarul Eugen Jebeleanu când a scris în ziarul Cuvântul liber un reportaj din sala de judecată de la Brașov, acolo unde tânărul Ceaușescu era judecat, Ceaușescu este un copil. Dar un copil cu o inteligență de o maturitate surprinzătoare. E scund, slab, cu ochii mici și vioi, două boabe de piper. Vorbește limpede, puțin prea repede, parcă voind să spună deodată tot ce știe. Are nouăsprezece ani neîmpliniți, este cizmar, dar a văzut și a pățit ca pentru nouăzeci!

Ads

Cine gândea la acel moment, însă, că Nicolae Ceauşescu va ajunge preşedintele României? Lavinia Betea, istoric de renume, afirma că Nicolae Ceaușescu posedă o inteligență nativă, calități de lider și spirit antreprenorial. “Din tot ce am citit, putea fi un om de afaceri. Ceaușescu avea calități de antreprenor!”, susținea aceasta. Având în vedere aceste aprecieri, se ridică întrebarea: pe cine a deranjat atât de mult Nicolae Ceaușescu încât a fost executat în ziua de Crăciun, în urma unui proces grăbit și controversat?

Planul unei bănci internaționale alternative

În 1989, Ceaușescu era implicat în discuții avansate cu țări producătoare de petrol din lumea arabă pentru a înființa o bancă internațională cu sediul în Casa Poporului din București. Proiectul urmărea să creeze o alternativă la FMI și Banca Mondială, oferind credite cu dobânzi mici țărilor în curs de dezvoltare din Africa și Orientul Mijlociu. Această inițiativă ar fi putut transforma România într-un centru financiar regional și l-ar fi plasat pe Ceaușescu într-o poziție de influență globală.

Ads

Potrivit unor surse deschise, acest proiect ar fi zguduit ordinea financiară mondială, iar eliminarea liderului român ar fi fost o măsură pentru a stopa realizarea acestei idei. Curios, o inițiativă similară a fost implementată ulterior de grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), care a înființat o bancă de dezvoltare cu sediul la Shanghai și un capital inițial de 100 de miliarde de dolari.

Un lider controversat

Nicolae Ceaușescu a rămas o figură complexă a istoriei moderne. Inițiativele sale economice și politice, precum și relațiile sale internaționale, au fost atât admirate, cât și criticate. Rămâne întrebarea: a fost sfârșitul său rezultatul unui complot global sau doar al nemulțumirii populare interne? Poate istoria va oferi într-o zi un răspuns mai clar. Se poate spune in aceste conditii ca Nicolae Ceausescu a fost un lider cu viziuni globale?

Ceaușescu și liderii arabi

În timpul regimului său, Nicolae Ceaușescu a dezvoltat relații strânse cu mai mulți lideri din lumea arabă: Gamal Abdel Nasser (Egipt), Muammar Gaddafi (Libia), Hafez al-Assad (Şiria), Yasser Arafat (Palestina).

Ads

Nicolae Ceaușescu a fost un susținător al cauzei palestiniene și al naționalismului arab. Gamal Abdel Nasser, președintele Egiptului, a fost unul dintre cei mai importanți aliați ai săi în anii 1960, când ambele state împărtășeau viziuni comune asupra naționalismului și independenței față de influențele externe. Ceaușescu a sprijinit politica de nesupunere față de Uniunea Sovietică, iar relația sa cu Nasser, care promova unitatea arabă, a fost una de colaborare și respect reciproc. După moartea lui Nasser în 1970, Ceaușescu a menținut relațiile apropiate cu succesorul acestuia, Anwar Sadat.

În anii 1970-1980, Ceaușescu și Sadat au dezvoltat colaborări economice și politice semnificative. România a devenit un partener important pentru Egipt în comerț și industrie. De asemenea, Ceaușescu a susținut demersurile lui Sadat pentru pace cu Israelul, o inițiativă apreciată pe plan internațional. Relația lor a consolidat poziția României ca partener neutru și independent în Orientul Mijlociu.

Un exemplu al relațiilor economice dintre România și Egipt este construirea, de către compania românească Uzinexport, a celei mai mari fabrici de ciment din nord-estul Africii, situată la Assiut, în anii 1980. Aceasta era considerată, la acea vreme, cea mai mare din regiune și un simbol al cooperării economice bilaterale.

Ads

Acordul cu Gaddafi privind petrolul

Muammar Gaddafi, liderul Libiei, a fost unul dintre cei mai apropiați parteneri arabi ai lui Ceaușescu în anii 1970-1980. Cei doi împărtășeau interese comune, precum suveranitatea națională și anti-imperialismul. România și Libia au avut relații foarte bune pe plan economic, Libia oferind României sprijin financiar și comercial. Muammar Gaddafi a apreciat poziția lui Ceaușescu privind independența față de Moscova și a sprijinit, de asemenea, politica românească de neintervenție în afacerile altor state.

În perioada anilor 1970-1980, România a desfășurat activități economice semnificative în Libia, concentrându-se în principal pe construcții civile și industriale. Specialiștii români au fost implicați în proiectarea și construirea de blocuri de locuințe și instalații petroliere, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii libiene. Potrivit Open Sources, un exemplu notabil al colaborării economice dintre cele două țări este înființarea, în 1976, a companiei mixte româno-libiene „ROLISHIP”. Această companie de shipping a început cu două nave și a ajuns să opereze cinci nave cargo până la sfârșitul anului 1997. Partea română era responsabilă de asigurarea navlului, iar personalul navigant și administrativ era majoritar român.

Ads

De asemenea, România a exportat armament către Libia în perioada respectivă, contribuind la consolidarea relațiilor economice bilaterale. Aceste exporturi au fost realizate prin intermediul companiilor de comerț exterior și au jucat un rol important în economia românească a vremii.

Cât de adevărat este că după Revoluția Islamică, Nicolae Ceauşescu a obţinut de la liderul libian Muammar Gaddafi un imens zăcământ de petrol, exploatat între 1988-1992, acesta fiind vândut vândut de guvernul aflat la putere la acel moment, grupului spaniol Repsol?

Hafez al-Assad și relațiile cu Siria

Nicolae Ceaușescu a avut o relație cordială cu Hafez al-Assad, președintele Siriei, bazată pe susținerea naționalismului arab și a cauzei palestiniene.

Ads

Hafez al-Assad, președintele Siriei, a avut o relație destul de cordială cu Ceaușescu, în special în contextul naționalismului arab și al sprijinului pentru cauza palestiniană. Şiria și România au avut relații diplomatice bune și au colaborat pe plan economic, în special în domeniul industriei și comerțului. În ciuda diferențelor ideologice, deoarece Ceaușescu promova un regim comunist, iar Assad unul baathist, ambele țări aveau un interes comun în independența față de influența sovietică și americană. Potrivit Open Sources/ libertatea.ro, în timpul lui Nicolae Ceauşescu, România a construit în Siria rafinăria de la Banias, a făcut fabrica de ciment de la Sheikh Said, a realizat îmbunătățiri funciare pe 27.000 de hectare în bazinul Eufratului, a construit stații de spălare, uscare și transport fosfați, a realizat stații de înaltă tensiune și a extins complexul de tratare și transport al gazelor la Jobissa. Nu mai puţin de 35.000 de de sirieni au făcut facultate în România, în special medicină și inginerie. Potrivit aceeaşi surse, concomitent, peste 15.000 de românce s-au căsătorit cu sirieni, creând legături culturale și sociale de lungă durată.

Ads

Sprijinul pentru cauza palestiniană

Nicolae Ceaușescu a fost un susținător constant al drepturilor palestinienilor la autodeterminare. România a menținut relații oficiale cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), condusă de Yasser Arafat.

Nicolae Ceaușescu a fost un susținător constant al cauzei palestiniene și l-a întâlnit de mai multe ori pe Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP). România a fost una dintre puținele țări socialiste care a menținut relații diplomatice oficiale cu OEP, și a sprijinit în mod public dreptul palestinienilor la autodeterminare. Acest sprijin a fost una dintre trăsăturile cheie ale politicii externe a României sub Ceaușescu, iar România a fost adesea văzută ca un mediator neutral între Israel și statele arabe.

România a jucat un rol semnificativ în pregătirea studenților palestinieni, în special în perioada regimului lui Nicolae Ceaușescu. Această colaborare s-a înscris în contextul relațiilor strânse dintre România și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), recunoscută oficial de România în 1974.. România este apreciată drept o ţară de suflet de către foarte mulţi palestinieni, beneficiari de burse în România, în special în domenii precum medicină, inginerie, economie, și științe politice. Pe lângă studiile universitare, mulți palestinieni au fost instruiți în domenii tehnice și profesionale, inclusiv în industrii precum construcțiile și energia. România a avut un rol activ în pregătirea cadrelor OEP, inclusiv a celor implicați în structuri administrative și militare. De reţinut este şi faptul că mulţi dintre studenții palestinieni au rămas în România după terminarea studiilor, contribuind la comunitatea palestiniană locală din ţara noastră. Relația strânsă dintre România și Palestina a generat un impact durabil, mulți dintre palestinienii care au studiat în România devenind ulterior lideri în regiune.

România și Irak

În perioada în care Saddam Hussein a fost președinte al Irakului (1979-2003), România a menținut relații de colaborare cu regimul irakian, în special în domeniul comerțului și industriei. Relațiile dintre România și Irak sub conducerea lui Saddam Hussein au fost marcate de proiecte economice importante, susținute de veniturile Irakului din petrol. Irak și România au avut proiecte comune de infrastructură, în special în domeniul petrolului și energiei. De asemenea, România a furnizat Irakului tehnologie industrială și echipamente militare, în timp ce Nicolae Ceaușescu a continuat să sprijine politica naționalistă a lui Saddam Hussein.

În perioada regimului lui Nicolae Ceaușescu, România a fost implicată activ în construirea de fabrici și alte proiecte industriale în Irak. Relațiile economice dintre cele două țări au fost strânse, România profitând de oportunitățile economice oferite de dezvoltarea accelerată a Irakului în anii 1970 și 1980, susținută de veniturile din petrol. România a construit mai multe fabrici de ciment în Irak. Aceste proiecte au fost realizate în principal prin companii de stat românești precum Uzinexport, Romenergo și Dunărea Export-Import. Fabrica de ciment de la Al-Qaim este unul dintre exemplele notabile. România a participat la construirea unor instalații de procesare și rafinare a petrolului, esențiale pentru industria energetică a Irakului, dar România a furnizat tehnologie și a participat la construirea şi a unor unități de producție în domeniul textil, bazându-se pe expertiza acumulată în propria industrie. Pe lângă fabrici, România a construit blocuri de locuințe, drumuri și alte infrastructuri necesare pentru susținerea activităților industriale. Potrivit Open Sources/ libertatea.ro, România a montat sonde de petrol în Irak, a construit șosele, căi ferate, fabrici de ciment și de armament, dar și lucrări de irigații, datorită relațiilor bune dintre Nicolae Ceaușescu și Saddam Hussein. În total, România a investit peste 2,5 miliarde de dolari în Irak, bani pe care, official, nu i-a mai recuperat.

Relațiile cu Algeria

România și Algeria au avut colaborări economice și o politică fructuoasă, în special în timpul mandatelor lui Ahmed Ben Bella, primul președinte al Algeriei și Houari Boumédiène, președintele Algeriei în anii 1970-1980. Aceste colaborări au fost bazate pe interese comune în ceea ce privește dezvoltarea economică și suveranitatea națională. De asemenea, Ceaușescu și Algeria au împărtășit un angajament față de politica de neutralitate și independență față de marile puteri.

În perioada lui Nicolae Ceaușescu, România a dezvoltat relații economice și politice strânse cu Algeria, implicându-se în diverse proiecte industriale și de infrastructură în această țară nord-africană. România a exportat în Algeria autoturisme “Dacia”, vehicule de teren “ARO” și tractoare, contribuind la dezvoltarea sectorului agricol și al transporturilor din Algeria. Într-unul dintre contracte, România a livrat 200 de tractoare, obținând în schimb 30 de milioane de lei valută. În cadrul vizitei oficiale din martie 1972, Nicolae Ceaușescu a urmărit consolidarea relațiilor economice, propunând schimburi comerciale avantajoase, precum importul de petrol algerian în schimbul produselor industriale românești. România a fost implicată în proiecte de construcție în Algeria, inclusiv în realizarea de blocuri de locuințe și alte infrastructuri necesare pentru susținerea activităților industriale și sociale. Transferul de know-how prin specialiști români care a asigurat asistență tehnică și formarea personalului local pentru operarea și întreținerea instalațiilor industriale și a infrastructurii construite a fost un mijloc prin care Romania a contribuit la dezvoltarea Algeriei, fapt ce a facut ca specialistii romani sa fie apreciati in toate tarile din Nordul Africii si din Orientul Mijlociu.

România, promovarea internațională și soarta liderilor autoritari

În ciuda regimului autoritar, Nicolae Ceaușescu a reușit să poziționeze România ca un actor important în relațiile internaționale, mai ales în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Inainte de 1989, România nu a încurajat niciodată plecarea romanilor din tara pentru a merge la cules de sparanghel in tarile occidentale. In pofida tuturor greutăţilor, romanii nu au fost apreciati niciodată sclavii Europei, aşa cum presa occidentala s-a grăbit sa ii caracterizeze după 1990. Cu toate acestea, sfârșitul lui Nicolae Ceauşescu seamănă izbitor cu cel al altor lideri autoritari precum Muammar Gaddafi și Saddam Hussein. Ceaușescu a fost executat în urma unui proces sumar, Muammar Gaddafi a fost sfartecat de mulţimea incitata la ura, iar preşedintele irakian Saddam Hussein a fost spânzurat după o condamnare internațională controversata?

Această paralelă ridică întrebări despre viitorul și direcția României. Într-o lume în continuă schimbare, este crucial ca România să-și regândească poziționarea pe scena internațională, păstrându-și independenta si suveranitatea, dar adaptându-se noilor realități globale, in condiţiile schimbării Noii Ordini Mondiale. Ultimele evenimente petrecute in România obliga la reflecţii, dar si la masuri urgente. Ce mai înseamnă, după 35 de ani, democraţia in România, in condiţiile in care votul a peste 9 milioane de romani, din tara si din afara tarii, este anulat prin decizii care pot fi apreciate arbitrare? Cat de mult influenţează aceasta stare de fapt credibilitatea României in întreaga lume?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads