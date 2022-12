Cea mai sângeroasă zi a Revoluției de la Timișoara. Cum a ordonat Ceaușescu măcelul: „Spor la muncă!” AUDIO

Timișoara își amintește, în fiecare an, în data de 17 decembrie, de cea mai sângeroasă zi a Revoluției anticomuniste de la Timișoara, când 65 de oameni au fost omorâți şi 268 de răniţi, dintre care 224 prin împuşcare. Măcelul a fost ordonat chiar de Nicolae Ceauşescu, care le-a reproşat forţelor de ordine că au procedat de „parcă ar fi fost Isus Hristos!”.

Manifestanţia de susţinere a lui Tőkés László, începută în 15 decembrie 1989 în Piaţa Maria, avea să se trasforme a doua zi, pe 16 decembrie, într-un protest anti-Ceauşescu şi anti-comunist.

După luptele cu forţele de ordine din Piaţa Maria, demonstranţii s-au deplasat în principalele cartiere ale oraşului şi la Comitetul Judeţean de Partid unde au revendicat drepturi economice şi politice.

La Timişoara au fost trimişi de urgenţă Secretarul Comitetului PCR Ion Coman şi generalii Ştefan Guşe, Mihai Chiţac şi Victor Atanasie Stănculescu, pentru a pune capăt revoltei.

Într-o teleconferinţă organizată în 17 decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu le-a dat ordin factorilor de decizie de la Timişoara să deschidă focul împotriva populaţiei. Stenograma teleconferinţei arată că Nicolae Ceauşescu era nemulţumit că în „restabilirea ordinii” de la Timişoara s-a procedat prea blând.

„În Timişoara a fost atacat şi sediul comitetului judeţean de partid şi nu s-a reacţionat cum trebuie, s-a întors şi obrazul celălalt, parcă ar fi fost Isus Hristos”, le-a spus Ceauşescu generalilor trimişi la Timişoara.

„Începând de astăzi, toate unităţile Ministerului de Interne, inclusiv Miliţa, trupele de securitate, unităţile de grăniceri vor purta armament de luptă, inclusiv gloanţe. Fără discuţie!”, a mai transmis Ceauşescu în teleconferinţa în urma căreia la Timişoara s-a dezlănţuit iadul.

Fragmente din stenograma teleconferinţei în care Nicolae Ceauşescu a ordonat măcelul de la Timişoara

Radu Bălan: Să trăiţi tovarăşe secretar general, Bălan la aparat. Sînt cu tovarăşul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziţiilor, ordinului pe care l-aţi dat dumneavoastră. Am terminat.

Nicolae Ceauşescu: Am întrebat dacă ofiţerii sunt în sală.

Ion Coman: Vă raportez tovarăşe Ceauşescu, Coman la aparat. Nu sînt în sală, sînt la divizie, şi organizăm ce aţi ordonat dumneavoastră. A început să se tragă deja!

Nicolae Ceauşescu: Şi într-o oră trebuie restabilită complet liniştea în Timişoara! Te rog chemaţi-i şi daţi-le ordin! Şi când sunt îmi daţi şi mei să vorbesc cu ei la telefon! Nu se poate una ca asta! S-a înţeles?

Ion Coman: Vă raportez, tovarăşu Ceauşescu, capul a trei coloane intră acum în Timişoara. Am trimes aceşti ofiţeri acolo pentru a le întîmpina şi dirija în centrul oraşului. Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc!

Nicolae Ceauşescu: Comandantul diviziei din Timişoara unde e? Tovarăşe Coman, comandantul diviziei din Timişoara unde-i?

Ion Coman: Raportez, comandantul diviziei este la divizie, tovarăşe Ceauşescu!

Nicolae Ceauşescu: Imediat să vină, împreună cu voi, să fie la locul de comandă. Şi locul de comandă este comitetul judeţean al partidului! Ăsta-i punctul de comandă!

Radu Bălan: Am înţeles, tovarăşe secretar general!

Nicolae Ceauşescu: Coman, generalii care-au venit din Bucureşti, şeful Statului Major, ministul adjunct şi ceilalţi, unde sunt?

Ion Coman: Vă raportez că acum am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe şeful securităţii, pe şeful miliţiei, care stă lîngă mine! Şi organizăm aşa cum aţi ordonat!

Nicolae Ceauşescu: Rog acţionezi în numele meu şi preiei comanda şi îmi raportezi din 15 în 15 minute cum se soluţionează problemele! Toţi îi chemi şi le dai ordin să execute!

Nicolae Ceauşescu: Este o adevărată lovitură de stat, aşa zis paşnică! Antisocialistă! Şi aşa trebuie privită ca atare! Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turişti străini şi să nu aibe loc nici aşa-zisul micul trafic de frontieră. Îl suspendăm! Vom reveni mai tîrziu, acuma nu avem timp de mic trafic de frontieră. Fiecare să se ocupe de problemele lor! Nu de micul trafic şi nu trebuie să admitem, oricine, şi străini dar şi din ţară care sunt prinşi. Trebuie loviţi fără cruţare! Nici un fel de justificare! Mai întreb odată tovarăşi dacă aveţi ceva întrebări sau chestiuni? Nu. Atunci tovarăşi, cu aceasta am încheiat teleconferinţa şi vă rog treceţi imediat la măsuri ferme în sensul celor ce am spus. Spor la muncă!

