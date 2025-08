Obiectul foarte rar din vremea lui Ceaușescu ce poate aduce mii de euro pentru cine-l mai are FOTO

Perioada „Ceaușescu” a stârnit și continuă să provoace interesul tinerilor. Obiectele din respectiva perioadă mai pot fi admirate doar în muzee. Altele sunt păstrate de colecționari, care speră să obțină sume frumoase, în schimb.

Stickerele cu fotbaliști au fost la mare căutare în perioada comunistă, dar și după '90. Oricum, „surprizele” din vremea lui „Nea Nicu” erau mult mai dificil de achiziționat și implicit, sunt extrem de rare. Astfel, un album cu abțibilduri Panini din anii '70, cu jucătorii de la Cupa Mondială din Mexic, poate ajunge până la suma de 2.500 de euro, pe portalul de licitații Catwiki.

Un britanic speră să obțină pe albumul primit în copilărie, de la mătușă, între 1.200 și 1.800 de lire sterline. Albumul a fost adăpostit într-un garaj timp de zeci de ani și are abțibilduri lipsă, printre care cel cu trofeul Jules Rimet și insigna Federației Marocane de Fotbal.

„Acest album a fost un cadou pentru a 12-a mea aniversare. A fost uimitor să primesc albumul complet, deși pierdusem plăcerea de a face schimburi cu prietenii mei. Dar după ani de zile în care a stat în garaj fără să-i ofer atenție.

A sosit momentul să mă despart de el. Șoarecii au ros celelalte reviste și materiale despre fotbal, dar din fericire albumul Panini nu a fost în meniul lor”, a transmis britanicul, citat de Daily Mail.

FOTO: Album stickere Panini, jucători ai Braziliei (1970) / Daily Mail

În 2018, un exemplar care conținea abțibilduri cu legende ale fotbalului, precum Pele, Beckenbauer, Eusebio sau Bobby Charlton a fost vândut cu 1.550 de lire sterline.

De asemenea, și pe site-uri locale există anunțuri publicate de români, cu astfel de produse.

„Panini World Cup 1970 Mexico 70 diverse carduri în stare near mint/mint noi/unused versiunea internațională spate roșu/negru începând cu prețuri de la 150 lei. Carduri cu jucători ca: Garrincha, Didi, Fontaine, Stabile, Djalma Santos, Leonidas, Ademir, Meazza, Dino Zoff, Mazzola, Puia, Giani Rivera, Domenghini, Salvadore, Joel, Tostao, Rivelino, Gerson, Edu, Leao, Cubillas, Ivo Viktor, Kuna, Vesely, Migas, Adamec, Capkovic, Rica Răducanu, Sătmarianu, Dembrovschi, Deleanu, Domide, Dumitrache, Lucescu etc. Echipa Braziliei, Angliei, Italiei, României etc”, a notat un român pe site-ul OLX.

Cupa Mondială din 1970. Scurt istoric

Cupa Mondială de Fotbal din 1970, găzduită de Mexic, a fost un turneu legendar, considerat unul dintre cele mai spectaculoase din istorie. A fost primul Mondial organizat în afara Europei și Americii de Sud și primul transmis în culori la televizor, ceea ce a amplificat impactul global.

Brazilia, condusă de legendarul Pele, a dominat competiția. A câștigat turneul după 4-1 în finală, împotriva Italiei. Echipa Braziliei, cu jucători precum Jairzinho, Rivelino și Carlos Alberto, este considerată de unii analiști drept cea mai bună din istoria fotbalului, datorită jocului ofensiv uluitor.

România se calificase la Mondial după 32 de ani de absență. A aterizat într-o grupă infernală, cu Brazilia, Anglia (campioana en-titre) și Cehoslovacia. „Tricolorii” nu s-au făcut de râs. Au pierdut la limită cu Anglia (0-1), au învins Cehoslovacia (2-1), cu golurile lui Sandu Neagu și Florea Dumitrache și au oferit un meci memorabil contra Braziliei, pierdut cu 2-3, unde Dumitrache și Dembrovschi au marcat. Din păcate, legendarul Nicolae Dobrin nu a apucat să joace niciun minut. Motivele deciziei selecționerului Angelo Niculescu rămân un mister.

