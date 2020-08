Primarul pesedist din Iasi, admirator al lui Nicolae Ceausescu, a trecut la PNL si candideaza din partea liberalilor pentru un nou mandat

Primarul Mihai Balan apare pe bannerele electorale alaturi de seful PNL Iasi, Costel Alexe , care este si ministrul Mediului in Guvernul Orban, si alaturi de primarul Iasilor, Mihai Chirica, fost, si el, membru PSD.Mihai Balan este cunoscut pentru afinitatile sale pentru dictatorul Nicolae Ceausescu. In 17 iulie, acesta a postat pe grupul de Facebook al comunei, un mesaj in care il elogiaza pe dictatorul comunist. Mihai Balan a scis ca liderul comunist a fost asasinat "de catre straini" si ca odata cu moartea lui "a fost impuscat intregul popor"."100 de ani de cand s-a nascut, si 29 de ani de cand v-ati bucurat ca a fost, de catre straini asasinat! Odata cu el, in Zi Sfanta de Craciun a anului 1989, a fost impuscat intregul popor roman, (numa' ca acesta nici acum nu intelege!). Aprindeti-i o lumanare, macar! V-a facut scoli, spitale , sosele, metrou , locuinte, uzine, universitati, teatre, centre de cultura, hidrocentrale, gari, aeroporturi etc.! ACESTA ESTE CEL CARE... V-A FACUT OAMENI MARI", se arata in postarea primarului din Barnova.Mihai Balan este cunoscut pentru postarile sau actiunile sale controversate. In luna aprilie a facut un anunt "preventiv" prin care le atragea atentia localnicilor sa nu primeasca masti de la persoane pe care nu le cunosc, pentru ca acestea ar fi otravite."Sunt persoane care merg din usa pentru a imparti masti de protectie. Aceste persoane vor afirma ca este o initiativa noua din partea administratiilor locale, insa nu este adevarat. Va rog sa aveti mare grija, deoarece modul in care actioneaza este de a va ruga sa va puneti masca pentru a vedea daca vi se potriveste, iar aceste masti sunt stropite cu chimicale care induc lesinul. Daca veti cadea prada acestor manevre oribile, aceste persoane va vor jefui. Va rog sa nu acceptati masti de la straini. Este un moment critic si oamenii sunt disperati, rata criminalitatii probabil va creste in urmatoarea perioada", a scris pe contul sau de Facebook Mihai Balan, primarul comunei Barnova.La scurt timp, mesajul a fost preluat si de alte primarii din judetul Iasi. Tot in luna aprilie, primarul Mihai Balan s-a luat la bataie cu viceprimarul, dupa cum se arata in plangerea depusa la sectia de politie din comuna. Acesta a ordonat sefului de post din localitate sa-i amendeze pe toti "voluntarii" care in noaptea de Inviere ar "duce lumina din poarta in poarta". Viceprimarul a contramandat ordinul pe motiv ca ordonantele militare permit mersul "din poarta-n poarta". Drept raspuns primarul l-a imbrancit pe viceprimar si i-a dat cativa pumni de fata cu politistul sef. Viceprimarul nu i-a facut plangere primarului, ci sefului politiei locale.