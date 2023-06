Propaganda in viziunea lui Ceausescu - Documentar

In ultimii ani, subiectul nostalgiei Epocii de aur revine recurent pe agenda publica, din cauza avatarurilor perioadei postdecembriste. De asemenea, problematicele politizarii societatii, propagandei si manipularii politice au invadat spatiul public.

De aceea, consideram ca este mai bine sa lasam documentul istoric "sa vorbeasca", iar cititorii "sa judece" si sa traga concluziile.

Va prezentam un document de arhiva elocvent pentru viziunea lui Nicolae Ceausescu fata de specialisti, in general si fata de cei din domeniul disciplinelor umaniste, in special.

In discutia redata mai jos este vorba de participarea unei delegatii romanesti la cel de-al VIII-lea Congres international de estetica, care va avea loc in R. F. Germania, 30 august - 3 septembrie 1976).

Tov. Emil Bobu: As vrea sa intreb daca trebuie noua persoane sa participe la acest congres?

Tov. Cornel Burtica: In general, trebuie. As vrea sa informez ca in alte delegatii sunt 15-16, noi am restrans foarte mult, tocmai pentru ca am mers pe linia economiei.

Tov. Nicolae Ceausescu: Sigur, si problema asta este. Eu insa, tot o intrebare am, de calitate ca sa zic asa, a participantilor. La toate aceste actiuni se propun asa, niste oameni! Aici rolul mai activ al propagandei, al organismelor de partid, in general, este mai putin aici.

Tov. Leonte Rautu: Ca sa faca parte din delegatie?

Tov. Nicolae Ceausescu: Desigur.

Tov. Leonte Rautu: Trebuie sa mearga niste oameni mai specializati; altfel este la noi in tara.

Tov. Nicolae Ceusescu: Specializati si specialisti?! Avem si noi motiv sa ne specializam, pentru ca altfel o sa trimitem totdeauna numai asa. Ce specializare este "experienta estetica in perspectiva umanismului socialist?!" sau "preocupari romanesti actuale in estetica industriala"?. Adica, tovarasi, trebuie sa imbinam.

Noi am inceput sa indepartam unele preocupari si organele de partid tocmai de problemele teoretice si nu sunt de acord cu aceasta conceptie.

Sigur sunt specialisti, dar si aici trebuie sa incercam o imbinare si sa mearga cu activisti de partid.

In general, tovarasi, de aceea alunecam si in domeniul activitatii ideologice spre asa-zisa specializare si, de fapt, indepartam propaganda de conceptia revolutionara, si punem pe specialitati inguste, punem profesori de arta plastica.

Problemele acestea sunt probleme teoretice, nu sunt probleme de pictura si de arta plastica in sine, ci probleme de teorie, probleme ale teoriei.

Tov. Cornel Burtica: Ma surprinde aprecierea dumneavoastra, ca propaganda a fost indepartata; propaganda este asa cum a fost stabilita la congresul partidului.

Tov. Nicolae Ceausescu: Pardon! Congresul partidului n-a spus sa puneti aici niste oameni ingusti! (din pacate nu am gasit numele persoanelor propuse pentru participare la congres -n.r.)

Tov. Leonte Rautu: Putem sa punem si altii.

Tov. Cornel Burtica: Poate sa mearga altii, dar acestia, tovarase Ceausescu, sunt cei mai buni esteticieni ai nostri, si nu trebuie sa judecam dupa acesta propaganda.

Tov. Nicolae Ceausescu: Trebuie sa angajam intotdeauna o serie de oameni dintre cei mai buni propagandisti ai nostri in toate activitatile acestea generale; sigur, eu nu spun sa-i excludem pe acestia, dar sa combinam, asa cum se mai facea pe timpuri.

Tov. Leonte Rautu: Asa am facut, insa la congresele internationale este de dorit sa mearga acestia. Trebuie sa prezinte si ce carti au scris in aceste domenii. In ceea ce priveste orientarea generala, eu sunt de acord cu absolut tot ce ati spus, si asa vom face. De altfel, noi am mai facut asa.

Tov. Cornel Burtica: Atunci sa trimitem cinci dintre acestia, care sa cuprinda cele 5 sectiuni, si 4 activisti.

Tov. Nicolae Ceausescu: Sa mai revedeti si sa mai vedem oamenii.

Tov. Cornel Burtica: Noi avem aici cinci sectiuni, deci sa acoperim cele cinci sectiuni.

Tov. Nicolae Ceausescu: Sa mai revedem si sa mai completam, si sa mai imbunatatim putin. De aceea, la unii incepe sa se creeze niste conceptii ca problemele acestea sunt in afara preocuparilor partidului, sunt preocupari, chipurile, deosebite. Nu este bine acest lucru. Nu este vorba de incalcare, dar putem sa facem acestea prin masuri organizatorice. Deci sa revedem.

(A.N.R, sediul central, fond C.C. al P.C.R. - Sectia Cancelarie, nr. 16/1976. Protocolul nr. 2 al sedintei Secretariatului C.C. al P.C.R. din ziua de 8 martie 1976, f. 32-33)

