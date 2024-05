Nicolae Ciucă, despre cartea pe care o va lansa: ”Ca să nu mai fie niciun fel de enigmă legată de propria-mi persoană”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a dezvăluit joi, 23 mai, motivul pentru care va lansa o carte, explicând că a considerat că este bine să vină cu o descriere a tot ceea ce a însemnat viaţa sa profesională şi personală ”ca să nu mai existe niciun fel de enigmă”.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, la Euronews România, dacă această carte pe care intenţionează să o lanseze reprezintă o intenţie de a candida la alegerile prezidenţiale.

”Mi s-a spus de multe ori şi inclusiv cetăţenii, acum, când am discutat, dom'le, sunteţi altfel decât la televizor. Altfel decât acea figură formală, implicată în tot ceea ce înseamnă seriozitatea aceasta a faptelor la nivelul Guvernului, la nivelul Senatului şi atunci când interacţionezi cu oamenii au curiozitatea legată de o persoană anume, aici vorbim de persoana mea. Şi, dincolo de aceasta, a fost şi acel aspect în care mi s-a reproşat că nu sunt un politician sau că sunt un politician atipic. Şi atunci am considerat că este bine să vin cu o descriere a tot ceea ce a însemnat viaţa mea profesională, viaţa mea personală, ca să nu mai existe niciun fel de enigmă legată de propria-mi persoană. Este un demers pe care mai mulţi oameni l-au făcut şi consider că este un gest de respect faţă de oamenii care mi-au cerut mai multe date şi care vor să mă cunoască”, a afirmat preşedintele PNL.

El a fost întrebat dacă acest lucru nu înseamnă şi o intenţie de a candida la alegerile prezidenţiale.

”Una e una, alta e alta. Candidatura la preşedinţie în Partidul Naţional Liberal se decide în interiorul forurilor partidului”, a explicat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă şi-ar dori funcţia de preşedinte al României, liderul PNL a răspuns: ”În acest moment, nu este vorba de ce-mi doresc eu. (...) Chestiunile sunt dependente de mai mulţi factori. Şi atunci să lăsăm timpul să treacă, să vedem cum se derulează şi care sunt rezultatele în alegerile locale, după care luăm o decizie, fără niciun fel de problemă”.

El a precizat că această carte este scrisă împreună cu echipa sa.