Cele 4 funcții din Guvern sau Parlament pentru care poate opta Nicolae Ciucă după rocada premierilor. Ce i-a propus Marcel Ciolacu

Premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, își va putea continua activitatea politică în Parlament sau Guvern după ce șefia guvernului va fi preluată de Marcel Ciolacu, el având cel puțin patru opțiuni.

În Guvern, Ciucă poate opta pentru funcția de vicepremier fără portofoliu sau de vicepremier, deținător al portofoliului Apărării Naționale.

În Parlament, actualul premier poate alege șefia Senatului.

Cealaltă variantă este să preia șefia Comisiei speciale pentru OCDE. Despre acest lucru a vorbit recent și liderul PSD, Marcel Ciolacu, care ocupă și funcția de președinte al Camerei Deputaților.

”Noi am vrea cam în cinci ani să intrăm la OCDE. Aţi văzut că am făcut şi o comisie parlamentară. Am şi decis în interiorul coaliţiei ca domnul Nicolae Ciucă, după ce nu va mai fi premier, să fie președintele acestei Comisii (Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – n.r.). Cu alte cuvinte, să existe o continuitate şi o coerenţă în ce s-a pornit la Guvern şi cu ce s-a pornit la Parlament. Am fost şi lăudaţi pentru acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu vineri, la Piatra Neamţ.

Surse din interiorul PNL au precizat pentru „Adevărul” că decizia va fi luată la următorul Birou Politic Național, care ar putea avea loc joi sau vineri. Ciucă ar înclina mai degrabă spre o funcție guvernamentală, unde poate fi în contact la zi cu tot ceea ce se întâmplă, au mai precizat sursele.

La finalul lunii aprilie, întrebat dacă va rămâne vicepremier în guvernul condus de Marcel Ciolacu, Ciucă a ezitat să dea un răspuns clar, spunând doar că ”sunt cel puțin trei opțiuni pe care le analizează”.