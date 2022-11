Premierul Nicolae Ciucă a participat luni, 28 noiembrie, la şedinţa solemnă a Camerei Deputaţilor şi Senatului consacrată sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

Premierul a îndemnat partidele reprezentate în Legislativ, societatea civilă şi mass-media să instituie un moratoriu, ”să încercăm cu toţii să punem între paranteze caracterul pre-electoral al anului 2023”.

”De 1 Decembrie, Ziua unităţii tuturor românilor, aş vrea să adresez un apel partidelor politice reprezentate în Parlament, societăţii civile şi mass-media: să instituim un moratoriu, să încercăm cu toţii să punem între paranteze caracterul pre-electoral al anului 2023.

Haideţi să folosim anul viitor pentru a ne lua un răgaz din competiţia electorală. Să avem, împreună, Putere şi Opoziţie, o discuţie aşezată şi raţională asupra viitorului României. Avem o datorie istorică să aducem România acolo unde îi este locul: în rândul marilor democraţii europene. Acesta este singurul proiect de ţară pe care îl avem de îndeplinit în următorii ani: să asigurăm eficienţa instituţională şi să susţinem dezvoltarea economiei şi a nivelului de trai, cu moderaţie, echilibru şi în deplină securitate.

Ca să realizăm acest lucru, viitorul proiect de ţară trebuie să se axeze pe următoarele teme: profilul economiei româneşti în prezent şi viitor, educaţia şi soluţiile la problema demografică, sistemul de pensii în ansamblul său, sistemul de sănătate, reforma administrativ-teritorială, rolul României într-o lume în schimbare”, a afirmat Nicolae Ciucă, luni la tribuna plenului reunit al Parlamentului.

El a mai spus că „la 104 ani de la Marea Unire, la 32 de ani de la căderea regimului comunist şi la 15 ani de la integrarea în Uniunea Europeană, parcurgem un moment istoric de mare responsabilitate, crucial pentru viitorul naţiunii noastre”.

”Acum avem şansa istorică să finalizăm marile proiecte restante pentru modernizarea statului român, prin accelerarea integrării în Uniunea Europeană şi prin investiţiile pe care Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă le cuprinde pentru următorii ani. Ca să îndeplinim aceste obiective de ţară trebuie să facem trecerea de la politică măruntă la marea politică.

Trebuie să acţionăm ca adevăraţi oameni de stat, cu înţelepciune, responsabilitate şi moderaţie pentru a nu pierde un moment istoric unic pentru dezvoltarea României. Cel mai mare pericol vine din promovarea unor viziuni politice limitate, populiste, iliberale, extremiste, prin care poporul este pus împotriva statului, iar statul este decredibilizat prin minciună, manipulare sau ştiri false.

Un alt pericol mai puţin vizibil în societatea noastră, dar cu efecte negative profunde este acţiunea electorală în absenţa alegerilor. Modernizarea statului nu se poate face dacă fiecare partid politic gândeşte în funcţie de procente şi de conjuncturi trecătoare. Oamenii nu aşteaptă mesaje bine ticluite, ci măsuri guvernamentale bine construite”, a completat liderul PNL.

Acesta a adăugat că „1 Decembrie este o zi de sărbătoare şi trebuie să o onorăm cum se cuvine”.

„Să spunem tinerilor că România are un viitor. Să spunem intelectualilor că România are nevoie de îndrumarea lor. Să spunem celor care lucrează în ţară sau străinătate că România este rezultatul muncii lor. Să spunem antreprenorilor că România are nevoie de creativitatea şi determinarea lor.

Să spunem pensionarilor acestei ţări că România va avea grijă de ei aşa cum şi ei au avut grijă de România. Pentru că noi toţi, împreună, uniţi, iar nu divizaţi putem realiza şi definitiva singurul proiect de ţară care ne poate duce mai departe – o naţiune română europeană. La mulţi ani România, la mulţi ani, români!”, a mai precizat premierul Ciucă.

