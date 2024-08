Analiză: Ce vrea Ciucă și de ce e disperat PNL?

.com

Pirueta PNL arată o formă de disperare a liberalilor, dată de teama că nu vor câștiga președinția. În acest caz, PSD va putea guverna fără PNL, doar cu UDMR.

În loc să înceapă negocierile direct cu USR, liderul PNL Nicolae Ciucă a ales-o pe Cosette Chichirău, detestată de mulți din USR și care nu are nimic de oferit liberalilor, nici măcar un procent din voturi. Ce fel de alianță de dreapta vrea PNL? Una prin care să forțeze mâna PSD pentru viitor? Una prin care chiar să construiască o guvernare care să și producă, nu doar să cheltuie? Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte în PNL, a spus cu sinceritate că ar fi vorba doar de o alianță pentru a-l duce pe Ciucă la Cotroceni.

Strategii liberali care acum o lună îl învățau pe Nicolae Ciucă să spună, în numele stabilității, că va continua guvernarea cu PSD, s-au răzgândit brusc, așa că liderul PNL nu știe cum să-și argumenteze pirueta. Cum poate Ciucă să-și convingă electoratul după aproape patru ani de guvernare cu PSD că va face o alianță de dreapta? Cum poate să mai invoce ideea de dreapta, după o guvernare în care micii și marii investitori nu au primit niciun fel de facilități? Cum poate să se întoarcă generalul Ciucă spre dreapta, după ce și-a ignorat ani de zile electoratul format mai ales din oameni care lucrează în mediul privat, sunt liber profesioniști sau au mici afaceri? Din banii acestor oameni au fost crescute pensiile și salariile bugetarilor. Pe spezele lor, președintele s-a plimbat în toată lumea cu o aeronavă de lux, tinerii pensionari din instituțiile de forță și justiție se bucură de venituri uriașe, bugetarii clientelari s-au înmulțit, iar firmele de casă ale partidelor continuă să câștige contracte cu statul. Klaus Iohannis s-a bătut cu „ciuma roșie” înainte de realegerea sa și i-a acuzat pe social-democrați că-și fac o justiție doar pentru ei. Foarte repede s-a răzgândit, însă, i-a luat sub aripa lui ocrotitoare, iar miniștrii PNL ai Justiției au făcut tot ceea ce și-au dorit colegii lor social-democrați. Au instaurat restaurația, așa se face că în România corupția e pe cale de dispariție și la DNA au rămas doar revanșele, jocurile, ecuațiile de putere.

Ads

După 10 ani cu un președinte de dreapta și aproape 5 ani de guvernare ai PNL, deficitul bugetar a ajuns la aproape 8% din PIB, iar finanțarea datoriei, un secret bine ascuns, a crescut la cifre uriașe. Calculele pe care le-au făcut jurnaliștii de la Curs de guvernare arată că, în 2023, România a plătit numai dobânzi (fără rate) de aproape 31 de miliarde de lei - adică de 2,5 ori mai mult decât a fost bugetul executat al Sănătății, și de 14,5 ori mai mult decât a fost bugetul executat al Cercetării-Inovării și Digitalizării. Apoi, datoria publică a României a urcat în luna aprilie a acestui an la 52% din Produsul Intern Brut, cu 2% din PIB mai mult decât prevede legea responsabilității fiscal-bugetare, că se declanșează mecanismele de aducere sub control. România plătește cele mai mari dobânzi din UE pentru finanțarea datoriei publice, chiar mai mari decât Ungaria.

Meritul liberalilor și președintelui Iohannis rămâne important în menținerea azimutului occidental al României. În mod sigur, PSD ar fi jucat tot cu Vestul, chiar dacă mai are reflexul de a privi spre Est.

Ads

Ce vor liberalii, de fapt? Un mandat prezidențial pentru generalul Ciucă, acuzat de plagiat și de intervenție în Justiție pentru salvarea onoarei? Plus o cotă mai mare de participație la guvernare? De fapt, nu-i interesează balansul stânga-dreapta, ci doar menținerea puterii pentru orgoliul unora și interesele altora. Nu-i interesează prea mult nici ce se întâmplă în politica externă. Ce sau cât ar fi putut câștiga România, dacă în capul mesei stăteau lideri pentru care interesul național era mai important decât confortul personal? De ce vrea Ciucă să ajungă președinte? Generalul nu e pasionat de politică, nu știe să vorbească, nu are obiective de țară declarate, nu are darul de a aduna oameni în jurul lui. E un om care toată viața a ascultat comenzi și le-a dat mai departe. E potrivită această calitate pentru un președinte?

Apoi mutarea de pe un picior pe altul, de pe stângul, pe dreptul, îi arată nu doar oportunismul, ci și slăbiciunea. A lui și a partidului. Ar putea USR, singurul partid de dreapta care ar conta într-o alianță cu PNL, să se întoarcă la acest vechi aliat? Poate, dar în condiții clare, și nu acum. Nu demult, Ciucă și Ciolacu băteau palma pe o guvernare de încă zece ani. Planurile se fac și pe dedesubt, dar liberalii și Ciucă s-ar putea să piardă trenul până când se hotărăsc dacă să o ia la stânga sau să meargă spre dreapta.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads