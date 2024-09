A început Consiliul Naţional al PNL pentru validarea candidaturii lui Nicolae Ciucă pentru preşedinţie: "Avem toate motivele să fim încrezători"

Consiliul Naţional al PNL care validează candidatura lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de preşedinte al României a început, duminică, în absenţa preşedintelui PNL. Acesta s-a aflat la Slobozia Conachi, cea mai afectată dintre comunele lovite de inundaţii. Lucian Bode, care a deschis reuniunea, a făcut trimitere la scorul electoral bun obţinut în iunie anul acesta. „Atacurilor în cascadă care vor să ne destabilizeze trebuie să le răspundem arătându-ne unitate”, a mai spus Bode.

La Consiliul Naţional de duminică au fost convocaţi 1400 de delegaţi, fiind prezenţi 1128 delegaţi.

Reuniunea a început cu intonarea imnului de stat şi a continuat cu un moment de reculegere în memoria celor patru persoane moarte în urma inundaţiilor de la Galaţi.

În cadrul Consiliului Naţional sunt două rezoluţii, una care vizează siguranţa cetăţeanului ş a comunităţilor, ca prioritate pentru următorul mandat, dar şi o rezoluţie „pentru susţinerea culturii şi identităţii naţionale”.

Punctul al treilea pe ordinea de zi este validarea candidaturi lui Nicolae Ciucă pentru funcţia supremă în stat.

Primul vorbitor în cadrul reuniunii a fost Lucian Bode, fost ministru al Afacerilor Interne şi Transporturilor. El le-a mulţumit liberalilor „pentru performanţa politică extraordinară” reuşită la alegerile locale din acest an.

„Avem toate motivele să fim încrezători. (...) Am dat un prim test important în alegerile din iunie, când am obţinut un scor politic de peste 30% şi am arătat că PNL este un partid puternic, care are forţa politică necesară să-l susţină pe Nicolae Ciucă pentru câştigarea preşedinţiei României. Următoarele luni vor fi dure. Unitatea este cea care ne va aduce victoria. Atacurilor în cascadă care vor să ne destabilizeze trebuie să le răspundem arătându-ne unitatea. Voturile se câştigă cu proiecte, cu fapte, cu realizări adversarii noştri nu contează la aceste capitole, ei vin cu promisiuni, cu minciuni, o imagine falsă şi multă gargară. (...) Rezultatul pe care PNL l-a obţinut în iunie a fost pentru adversarii noştri surpriză. Pentru noi nu a fost nicio surpriză, pentru că noi nu stăm toată ziua cu ochii pe sondaje, noi ne facem treaba n comunităţile pe care le amdinistrpm.se vede cu ochiul liber diferenţa dintre guvernarea locală de dreapta şi cea de stânga”, a afirma Lucian Bode.

El spune că PNL şi-a asumat guvernarea în condiţii dificile şi are „decenţa” de a o duce la bun sfârşit.

