De când se va putea circula ”foarte ușor” de la Oradea către Arad și Timișoara: ”Nu mai vorbim de vise, ci de realități”

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a declarat vineri, după vizita la şantierul de infrastructură rutieră pentru drumul de legătură dintre Centura Oradea (Giraţia Calea Sîntandrei) - Autostrada A3 (Biharia), că de săptămâna viitoare se va putea circula foarte uşor de la Oradea către Arad şi Timişoara.

"Este absolut important pentru noi să continuăm această dinamică a absorbţiei de fonduri europene, pentru că, iacătă, acestea produc efecte şi ne ajută în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea locală, dezvoltarea regională şi, mai mult decât atât, ne ajută să ne îndeplinim acel obiectiv de reducere a disparităţilor între judeţe, între regiuni. Îi felicit pe constructori, autorităţile locale şi pe toţi cei care au fost implicaţi în acest proiect pentru că săptămâna viitoare se poate circula foarte uşor de la Oradea către Arad şi Timişoara şi de acolo, desigur, şi către est şi către celelalte provincii din ţară", a spus Nicolae Ciucă.

La vizita în teren au fost prezenţi şi premierul Marcel Ciolacu şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Am plecat (...) să vedem mai multe obiective, cum era normal, am pornit din Moldova, unde, trebuie să recunoaştem, a rămas regiunea cea mai puţin dezvoltată în ceea ce priveşte infrastructura. Dar dacă le punem pe toate, nu numai infrastructura rutieră şi, în sfârşit, nu mai vorbim de promisiuni, nu mai vorbim de vise, vorbim de realităţi, Moldova în sfârşit va avea o autostradă. Vorbim şi de spitalele regionale, s-a semnat şi spitalul de la Iaşi, s-au semnat şi spitalul de la Cluj şi de la Craiova, de aici plecăm la Timişoara, la centura de sud, unde s-a finalizat şi aeroportul, al doilea terminal. Este evident că am intrat într-o altă etapă", a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Drumul de 19 kilometri, dintre care 13 kilometri cu profil de drum expres, care va face legătura între centura municipiului Oradea şi autostrada Transilvania (tronson dintre Biharia şi frontiera cu Ungaria), este aproape finalizat, urmând să fie inaugurat în perioada imediat următoare, după cum va decide CNAIR, a declarat luni, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bihor, Mircea Mălan.

Noua şosea are lungimea 18,96 kilometri, din care 13 kilometri la profil de drum expres, restul fiind drum naţional cu două benzi pe sens.

Deschiderea traficului este estimată între 22-26 martie. Acest drum va face joncţiunea dintre centura municipiului Oradea cu primul tronson, de 5,3 kilometri, realizat din Autostrada Transilvania, de la graniţa cu Ungaria, respectiv Biharia - PTF Borş II. "Ciotul" de autostradă este deschis din anul 2020.

De menţionat că noua şosea va colecta traficul spre ieşirea şi respectiv intrarea din/în ţară pe DN1 Cluj - Oradea, dar şi de pe DN 76 Deva - Oradea şi DN 79 Arad - Oradea, urmând să fie conectată, de asemenea, inclusiv cu Inelul Rutier Metropolitan (a doua centură a municipiului Oradea), ceea ce va duce la reducerea numărului de vehicule care vor tranzita actuala centură a Oradiei.

Contractul pentru Drumul Expres DEx11 a fost semnat cu Strabag în iulie 2021, iar lucrările au început în primăvara anului 2022. Valoarea contractului este de 545 milioane lei cu 24 de luni pentru execuţie, din fondurile UE prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Potrivit CNAIR, termenul-limită pentru finalizarea proiectului este aprilie 2024.

