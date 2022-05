Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, miercuri, în şedinţa de Guvern, amânarea evaluării miniştrilor până la finalul lunii iunie: Fiecare dintre ministerele coordonatoare de reforme vor trebui să îşi îndeplinească obiectivele asumate, a spus el, arătând că această evaluare va depinde de îndeplinirea obiectivului de finalizare a celor 58 de apeluri din PNRR.

”Astăzi se împlinesc şase lun ide când am preluat guvernarea. Este un prilej să putem să privim cu optimism către obiectivele asumate. Nu o să facem un bilanţ astăzi, pentru că am convenit ca această activitate să aibă loc la sfârşitul lunii iunie”, a spus premierul, arătând că se află în plin proces de finalizare a jaloanelor şi ţinetelor asumate pentru trimestrul al doilea şi primul semestru al acestui an.

Nicolae Ciucă a spus că s-a convenit la nivelul coalţiei ca procesul de evaluare pe care îl asumase pentru primele şase luni de guvernare să fie prelungit pentru sfârşitul lunii iunie, când fiecare dintre ministerele coordonatoare de reforme vor trebui să îşi îndeplinească obiectivele asumate, aşa cum sunt prevăzute în documentele formale.

”Vă rog să acordaţi atenţia cuvenită, pentru că, aşa cum a rezultat în ultima întâlnire a Comitetului Interministerial, sunt în curs de derulare o serie de demersuri prin care, la sfârşitul acestui an, să putem să înaintăm prima cerere de finanţare. Practic, săptămâna viitoare ministerul Investiţiilor va transmite cererea către Bruxelles”, a mai spus premierul, precizând că până la sfârşitul lunii iunie sunt obligaţi să finalizeze cele 58 de apeluri din 69.

”Ca atare, este foarte important şi de aceea am amânat această evaluare pentru finalul lunii iunie, pentru că va depinde de îndeplinirea acestui obiectiv, de finalizare a celor 58 de apeluri.

Şeful Executivului a spus că este ”foarte important să transmită mesajul de concentrare a întregii activităţi a Guvernului pe finalizarea întregului cadru procedural şi a mecanismelor pentru a accesa fondurile alocate de către Uniunea Europeană, atât prin cadrul financiar multi anual şi PNRR”.

El a precizat că sunt aşteptări ale Guvernului şi ale autorităţilor locale, şi este important ca aceste posibilităţi de finanţare să se concretizeze în proiecte pentru a face reformele asumate.

