Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat, duminică, faptul că nu a plagiat şi a precizat că în prezent trebuie lăsate instituţiile să îşi prezinte concluziile pe acest subiect, iar în funcţie de rezultatul anunţat va lua o decizie “în conformitate cu princiipile de onoare şi de demnitate”.

Nicolae Ciucă a fost întrebat, duminică, la finalul Congresului PNL, dacă ia în calcul să se retragă de la conducerea partidului şi din funcţia de premier, dacă Parchetul General va decide că a plagiat.

“Mai întâi de toate nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1988 – 2011. Am susţinut-o în anul 2003 pentru că în 2002 am fost în misiune în teatrul de operaţii, iar în momentul de faţă lăsăm instituţiile să îşi prezinte concluziile asupra acestui subiect după care voi lua o decizia. Am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizia în acest sens”, a explicat Ciucă.

Întrebat dacă ia în calcul demisia dacă se va dovedi că a plagiat, el răspuns: “În acel moment voi lua decizia în conformitate cu princiipile mele de onoare şi de demnitate”.

