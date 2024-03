CTP, despre vinul de 3.000 de euro servit de Nicolae Ciucă: ”Urina băutorului devine albastră!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pe rețelele sociale informația conform căreia președintele PNL, Nicolae Ciucă, ar fi băut un vin de 3.000 de euro, în compania afaceristului Dan Ostahie, posibil candidat la funcția de primar al Capitalei.

„Nu știu dacă pe mine m-a văzut lumea frecventând des restaurante. A fost o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri, iar vinul acela vă pot spune cu toată responsabilitatea că a fost unul românesc. Eu acum am aflat că există vin atât de scump. Când am auzit că există o sticlă de vin care costă atât de mulți bani m-am gândit la cât de prețios ar putea să fie vinul de acasă, de la mama”, a explicat Nicolae Ciucă, conform Digi24.ro.

”Vinul de 3000 și ceva de euro sticla, băut de al doilea om în stat, Ciucă, împreună cu biznismenul Ostahie și combinagiul Borza poate să te uluiască dacă nu știi ce efect are. Urina băutorului devine albastră! Astfel, dacă sânge albastru n-ai, măcar când te duci la closet să te simți aristocrat, deasupra populimii”, a comentat Cristian Tudor Popescu, printr-o postare pe Facebook.