Cum explică Nicolae Ciucă bâlbele în votarea pragului pentru abuzul în serviciu: „Am considerat că e cea mai bună opţiune” VIDEO

Preşedintele PNL şi premierul Nicolae Ciucă a transmis joi, 6 aprilie, că a considerat că eliminarea pragului pentru abuzul în serviciu şi susţinerea proiectului de lege iniţiat de către Ministerul Justiţiei este cea mai bună opţiune.

„Pragul pentru abuz în serviciu a fost stabilit prin proiectul aprobat la nivelul Guvernului. A fost o decizie pe care am luat-o şi susţinut-o şi am considerat că e cea mai bună opţiune pe care putem să o abordăm în continuare şi să susţinem proiectul iniţial. Eu am cerut ca proiectul pe care noi l-am înaintat să fie supus aprobării. Ştiţi bine că au exista discuţii legate de o decizie a CCR în care se solicita acel prag. Au fost discuţii şi vă pot confirma că la nivelul discuţiilor PNL a susţinut şi susţine în continuare ca toate problemele din Justiţie să fie rezolvate aşa cum ni le-am asumat. Lucru care de altfel s-a şi întâmplat. Toate proiectele pe Justiţie asumate la nivelul guvernării, inclusiv cele privind ridicarea MCV au fost derulate şi aplicate aşa cum au fost asumate”, a afirmat Nicolae Ciucă, la finalul şedinţei BPN al PNL de joi.

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, cu 191 voturi pentru, 66 împotrivă şi 12 abţineri, proiectul de lege de modificare a Codului Penal prin care se elimină pragul pentru abuzul în serviciu. Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu s-a lansat într-un atac de la tribuna plenului, acuzând Opoziţia că nu a fost în stare să adopte aceste Coduri Penale.„Peste ani de zile, ceea ce va rămâne nu sunt declaraţiile, trotinetele, cablurile şi boxele dvs, ci sunt legile adoptate de această coaliţie, a spus el.

Ads

În urmă cu o săptămână, senatul a adoptat acest proiect, însă prejudiciul inițial era de 250.000 de lei, adică aproximativ 50.000 de euro. Legea a fost asemănată cu OUG 13, carea a scos sute de mii de oameni în stradă, doar că în cazul ordonanței pragul era de 200.000 de lei.

Președintele Comisiei Juridice din Senat unde a fost introdus amendamentul privind pragul de 250.000 de lei, Cristian Tăgârlaș, a explicat atunci că amendamentul a avut la bază o decizie a coaliției de guvernare.

Ulterior, ca urmare a protestelor, coaliția a venit cu o altă decizie iar ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că propune ca pragul valoric să fie de 9.000 lei. Liderii Coaliției Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au postat pe Facebook că susțin propunerea ministrului Justiției.

Pragul anunțat avea să se schimbe din nou după ce, înainte ca proiectul de lege să intre în dezbaterea finală de la Camera Deputaților, Predoiu a venit la grupurile parlamentare ale PSD și PNL, unde le-a explicat deputaților de ce este necesară introducerea unui sume pentru infracțiunile de abuz și neglijență în serviciu. Predoiu a anunțat la finalul întâlnirilor cu parlamentarii că susțin, așa cum s-a discutat în Coaliție, pragul de 9.000 de lei. În schimb, deputații PNL l-au contrazis atunci pe ministru și au anunțat că doresc să propună ca pragul să fie două salarii minime pe economie, adică 6.000 de lei.