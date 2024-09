De ce riscă generalul Nicolae Ciucă să piardă alegerile pentru președinția României?

Potrivit "Open Sources", candidatul Mircea Geoană "conduce detașat în cursa pentru prezidențiale", șansele de reușită fiind prilej de cota pentru casele de pariuri.

Dacă Mircea Geoană se află pe primul loc, ce se întâmplă cu Marcel Ciolacu (PSD), Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR) și cu Nicolae Ciucă (PNL)?

Cât de adevărat este că Nicolae Ciucă (PNL), potrivit INSCOP Research, ar urma să fie votat "de 7,1% dintre alegători", în timp ce Mircea Geoană ar fi votat de 21,4%, iar Marcel Ciolacu de 20,3% dintre alegători?

Cât de adevărat este faptul că românii nu mai au încredere în partidele politice, o posibilă opțiune fiind un candidat independent? Dar unde sunt candidații independenți Silviu Predoiu, fost șef SIE, Călin Georgescu, fost înalt funcționar ONU, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe?

În repetate rânduri, Mircea Geoană a declarat că "a câștigat poziția de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică, pentru că este foarte bun la ceea ce face”. Inteligența domniei sale și experiența diplomatică nu pot fi puse la îndoială. Dar în calitate de secretar general adjunct NATO, cum poate să explice faptul că Armata Română a fost și este dotată cu tehnică militară "second-hand"?

Greșea, oare, Niccolò Machiavelli când aprecia că "politica nu are nicio legătură cu morala"?

De aproape 35 de ani, puterea a fost "dirijată" de social-democrați și de liberali, UDMR-ul fiind partenerul omniprezent în toate guvernele României, inclusiv cu funcție de viceprim-ministru! Fie la putere, fie în opoziție, fie în alianțe cu misiuni bine fixate, partidele politice au gândit la România?

Cine poate să explice de ce România se află tot mai mult la mâna creditorilor externi, împrumuturile de peste 10 miliarde de dolari, de la începutul anului și până în iulie 2024, ridicând datoria externă la circa 180 miliarde dolari?

Dacă "economia duduia" în capul unui fost prim-ministru liberal, șef de partid, de ce "guvernul trebuie să împrumute 180 miliarde de lei în 2024, adică echivalentul a 36 miliarde de euro pentru ca administrația și statul să poată supraviețui", potrivit zf.ro?

Din perspectiva managementului, cine se face răspunzător de distrugerea industriei, devenită "obiect pentru arheologie", de jaful din păduri, dar și de datoria externă a României, în condițiile în care țara noastră, în decembrie 1989, nu avea niciun leu datorie externă și rezerve de peste 3 miliarde de euro?

În condițiile în care România a devenit un stat care nu mai produce nimic, de ce a fost nevoie de împrumuturi externe cu scadență pentru plata peste 30 de ani?

În cele mai ușoare cursuri de analiză financiară se precizează că "datoriile sunt făcute pentru acoperirea deficitelor provenite din consum"!

De ce România consumă mai mult decât produce?

Cine are interesul să lege România de interesele străinilor?

Despre candidatul Marcel Ciolacu (PSD) am scris! Deși acesta nu se află încă într-o poziție de forță, cu șanse reale de reușită pentru funcția de președinte al României, de ce riscă să își joace viitorul politic pe o singură carte, știut fiind că pierderea alegerilor pentru președinte aduce și "mazilirea" din funcția de președinte PSD?

În mod cert, Marcel Ciolacu ar fi scos pe ușa din dos de pe scena puterii, chiar de către cei care astăzi îl iau în brațe, așa cum s-a întâmplat cu alți foști lideri PSD, precum: Adrian Năstase, Mircea Geoană, Liviu Dragnea și nu în ultimul rând Victor Ponta!

Cât de adevărat este că "băieții deștepți" îl împing în față, nerăbdători pentru a ajunge la puterea supremă?

Greșea Călin Georgescu, un excelent cunoscător al jocurilor de putere, dar și un iubitor de țară, când aprecia că "istoria a fost mistificată și sunt foarte mulți oameni fabricați, iar cel puțin în ultima perioadă, ultimii 30 de ani, puterea a fost luată pe bani?"

Deși este apreciat fără mari șanse de reușită la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă (PNL) afișează o atitudine de "om bun" care place românilor!

Spre deosebire de alți candidați care își încurcă pașii spre putere cu țipete și cu pumnii strânși, gen "Cîțu președinte", Nicolae Ciucă poate fi candidatul surpriză în apropiatele alegeri prezidențiale!

De ce poate și nu în mod sigur? Pentru că Nicolae Ciucă are încă multe probleme de rezolvat, de la determinarea PSD pentru aflarea unor soluții urgente pentru românii batjocoriți și lăsați în noroi la Brăila, până la reechilibrarea producției și reducerea cheltuielilor pentru poduri prăbușite și diguri existente doar pe hârtie!

Nicolae Ciucă cunoaște problemele reale ale românilor! În calitate de fost prim-ministru al României, dar și de președinte al Senatului, Nicolae Ciucă trebuie să dovedească, cât mai repede posibil, că este un general de armată, un comandant, un om capabil să salveze România și nu o "marionetă" aflată la mâna "păpușarilor" din partid!

Considerând acestea, Nicolae Ciucă își cunoaște prietenii, dar și adversarii agățați de "scheleții" păstrați cu grijă, în fișet, de băieții deștepți de la butoane!

Militar de carieră, asociat cu Partidul Național Liberal (PNL), Nicolae Ciucă are putere de adaptare și reușește să "supraviețuiască" printre orgoliile și interesele "baronilor" liberali!

Ascensiunea sa rapidă în interiorul PNL, până la funcția de prim-ministru, a ridicat întrebări despre relațiile sale cu liderii partidului și despre susținerea pe care a primit-o din partea unor grupuri de influență din interiorul PNL, dar și din afara acestuia!

Cât de adevărat este că Nicolae Ciucă are susținerea americanilor? Să fie un argument că Nicolae Ciucă se bucură de aprecierea americanilor, așa cum se bucură și Abdel Fattah El-Sisi, președintele Egiptului? Din perspectiva analizei de Intelligence, puterea unei relații nu poate fi omisă! Ce oportunități îi oferă lui Nicolae Ciucă faptul că a fost coleg la Colegiul de război din SUA, în 2006, cu Abdel Fattah El-Sisi, președinte egiptean aflat la al treilea mandat?

Nicolae Ciucă este un susținător al politicilor de securitate promovate de SUA și NATO, fiind văzut ca un aliat de încredere al SUA.

Ce îl recomandă pe Nicolae Ciucă pentru funcția de președinte al României?

Experiența militară, accesul la informații cu privire la problemele reale ale românilor, în calitate de fost prim-ministru și de președinte actual al Senatului României, disponibilitatea pentru dialog, dar și omenia de care dă dovadă, pot susține reușita lui Nicolae Ciucă la președinția României!

Fără să am intenția să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, "apropierea lui Nicolae Ciucă de președintele Klaus Iohannis", dar mai ales modificarea legii pentru a asigura acestuia un post de senator pe lista PNL, la apropiatele alegeri parlamentare, pot să ducă la pierderea încrederii primite din partea românilor, existând riscul să fie perceput un simplu executant al ordinelor primite de la Cotroceni!

Trebuie reamintit faptul că președintele Klaus Iohannis a jucat un rol important în numirea lui Nicolae Ciucă ca prim-ministru în 2021, după mai multe crize politice!

Nicolae Ciucă a fost adesea perceput ca fiind apropiat de Klaus Iohannis, lucru care a alimentat speculațiile că președintele Iohannis l-ar fi promovat pentru a-și asigura continuitatea influenței după încheierea mandatelor sale.

Situația devine periculoasă pentru viitorul politic al lui Nicolae Ciucă cu atât mai mult cu cât această relație "profesională" a fost uneori interpretată ca o „cumetrie politică”, în sensul în care deciziile politice și susținerile interne nu ar fi bazate doar pe merit, ci pe "voința" intereselor de gașcă!

Analizând profilul psihologic al candidatului Nicolae Ciucă, vreau să cred că, pentru interesul României, acesta va reuși să își definească propriul stil de conducere și să își consolideze propria poziție politică, mai ales prin activitatea sa în PNL, și să adopte o colaborare strategică, mai degrabă decât una de subordonare cu cei aflați azi la putere.

Ce va face Nicolae Ciucă pentru România, dacă va ajunge președinte?

În mod cert, mandatul de președinte ar fi insuficient să îi asigure timpul necesar pentru rezolvarea problemelor ce țin de deficitul bugetar, dependența de împrumuturile externe, sărăcie și corupție, promiscuitatea socială, nesiguranța cetățeanului, educație, sănătate și apărare națională.

Românii nu sunt un popor de proști! Dincolo de declarații politice și de promisiuni care nu vor aduce decât noi dezamăgiri, candidații cer votul alegătorilor fără să convingă prin preocupare autentică, reală, pentru rezolvarea problemelor românilor!

Nu mai puțin de 10 localități în județul Galați sunt fără apă potabilă, iar sute de familii trăiesc în corturi găurite primite de la autorități. Tone de animale moarte, aduse de apă, riscă să declanșeze o adevărată pandemie în zonă. Nivelul Dunării crește și anunță posibile noi inundații! Un nou cutremur de 5,5 pe scara Richter! Toate acestea obligă la reflecții și măsuri urgente!

Unde sunt autoritățile statului? De ce președintele Viktor Orbán gândește și joacă puternic pentru viitorul Ungariei, în timp ce România pare un stat în care președintele și aleșii nu există?

După ce oameni nevinovați au ars de vii la Matei Balș, aleșii au plecat a doua zi la schi! Azi, când oameni în vârstă sunt îngropați de noroi la Brăila, aleșii doresc schimbarea legii pentru încă un ciolan la masa puterii!!

Cât mai rabdă Bunul Dumnezeu?

De ce îi este teamă președintelui Iohannis?

De ce își dorește un mandat de senator dacă nu pentru "imunitate parlamentară"?

Cât de adevărat poate fi că, în calitate de senator, va face pentru români tot ce nu a făcut în cei 10 ani ca președinte al României?

Fără să îndemn la polemică, de la auto-propusa candidatură pentru secretar general NATO și așteptata recunoaștere internațională prin numirea într-o funcție înaltă la Comisia Europeană, nu cumva postul de senator ar însemna o subevaluare a capacităților reale ale președintelui Iohannis?

Nicolae Ciucă rămâne o alternativă solidă pentru viitorul României! Cât va reuși să nu fie subordonat "statului paralel", iar mai târziu să fie învins de "statul mafiot", cum declara un fost președinte, vom vedea!

Tinerii rămân viitorul nostru! Ce facem însă pentru dânșii?

Povești și manipulare!

Dintre toți candidații, generalul Ciucă are șanse foarte mari să ajungă președinte, dacă știe și dacă poate să se detașeze de interesele președintelui Iohannis și ale "baronilor" din partid!

Românii își doresc un președinte adevărat, cu mintea lui Silviu Predoiu, cu diplomația lui Călin Georgescu, cu un curaj ca cel al lui Gabriel Oprea și cu iubirea de țară a lui Nicolae Ceaușescu, asasinat pentru curajul de a fi un român pentru români, în Sfânta zi de Crăciun!

România de mâine?

Cine conduce România?

De ce interesul "autorităților" pentru a ne ajuta semenii este total absent, în comparație cu mobilizarea pentru Ucraina?

România este afectata de inundații, iar candidații își văd liniștiți de propaganda care le-ar putea aduce scaunul mult dorit?

Gândesc cu rușine și cu durere la părinții noștri, mulți dintre dânșii îngropați în saci de plastic, uitați și umiliți prin căminele groazei girate de membrii de partid "reabilitați" politic, arși de vii prin spitale, omorâți poate că "au trăit oricum destul"!

Recunoștință?

Cine răspunde?

Cine alege?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

