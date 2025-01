Denise Rifai l-a antrenat pe generalul Nicolae Ciucă, în campania electorală. Ce misiune a avut prezentatoarea TV

Denise Rifai a confirmat că l-a ajutat pe Nicolae Ciucă, candidatul PNL la prezidențialele din 2024, „pentru training”, așa cum a declarat chiar actualul senator. „Obiectivul a fost îmbunătățirea prezenței candidatului PNL în spațiul public și la TV”, au dezvăluit surse din PNL, confirmate de discuțiile cu cei doi implicați: politicianul și realizatoarea TV.

Jurnalista a susține că nu a existat un contract sau vreo plată pentru aceste sfaturi și sugestii. „Sunt jurnalist care face emisiuni politice, mă întâlnesc frecvent cu politicieni. Am făcut emisiuni cu candidații la prezidențiale, m-am întâlnit cu toți. Unii mi-au cerut sfaturi cum să vorbească mai bine în public și le-am făcut unele sugestii în mod dezinteresat și fără niciun fel de plată, să fie foarte clar. Nu m-am întâlnit doar cu domnul Ciucă, cu asta mă ocup, sunt jurnalist, mă întâlnesc cu politicieni. M-am întâlnit cu toți cei care au candidat la președinția României, dar nu am fost trainer”, a fost poziția lui Denise Rifai pentru site-ul de investigații Snoop.ro.

„Dacă mi-a fost cerută părerea, mi-am exprimat o părere. Nu am fost angajată să fiu trainer”, a concluzionat colaborarea cu Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a declarat că „Mă învăța cum să răspund la o întrebare, cum să stau în fața camerelor, cum să reacționez la anumite situații în spațiul public”. El a precizat că „Nu știu cum a fost partea de finanțare pentru că nu am avut vreo legătură cu această chestie. A fost echipa de campanie, nu am discutat cu dumneaei această chestiune. A fost un training despre cum să mă prezint în spațiul public și la emisiuni”. Fostul lider PNL a subliniat că nu își mai aduce aminte exact cât a durat colaborarea, dar o încadrează între „trei săptămâni și maxim o lună”.

Ads

Pregătirea a avut loc la sediul PNL și în alte locații, inclusiv în biroul său de la Senat, unde ședințele de training s-au desfășurat cu Denise Rifai, care „îl antrena să răspundă la întrebări incomode și să reacționeze în emisiuni”.

„Denise Rifai avea rolul de a-i pune întrebări incomode și îl antrena să răspundă pentru emisiuni. Multe ședințe erau la Senat, în biroul lui Ciucă. Prezența lui Denise Rifai în campania lui Nicolae Ciucă este cunoscută la nivelul liderilor PNL. Nimeni nu intra în biroul lui Ciucă dacă nu era invitat. Câți jurnaliști ați văzut la ședințele de campanie ale unui candidat?”, au explicat sursele citate.

Într-un interviu cu Denise Rifai, aceasta a subliniat: „Dacă eram trainer, aveam o relație contractuală. Tot ce am făcut a fost să dau sfaturi cum să vorbească mai bine publicului, atât. În rest, nu am fost trainerul niciunui candidat la prezidențiale”.

„Mă învăța cum să răspund la o întrebare, cum să stau în fața camerelor, cum să reacționez la anumite situații în spațiul public”, a explicat Nicolae Ciucă despre modul în care a decurs „trainingul” cu Denise Rifai.

Ads

Practică inacceptabilă

Liana Ganea, președintele ActiveWatch, a declarat: „Consilierea politicienilor de către moderatori tv sau jurnaliști este inacceptabilă. Această practică subminează obligația etică, chiar și legală a presei de a-și informa cititorii fără părtinire. Este irelevant dacă Denise Rifai a fost plătită sau nu de candidatul Ciucă. Denise Rifai face în mod constant interviuri cu politicieni, deci este legitim să pui sub semnul întrebării obiectivitatea sa atunci când ar intervieva politicieni pe care îi consiliază, fie și gratis”.

„Este o practică existentă în campaniile electorale, pe care Consiliul Național al Audiovizualului o tolerează, unele televiziuni o practică cu bucurie, dar jurnaliștii care respectă principiile meseriei lor o critică și o consideră inacceptabilă”, a mai spus Liana Ganea.

Alexandru Macoveiciuc, care a lucrat pro bono pentru Nicolae Ciucă, a declarat: „Nu sunt membru PNL, am lucrat pro bono pentru Nicolae Ciucă în campania pentru prezidențiale. Nu am luat bani din campanie. Am făcut pregătiri cu Nicolae Ciucă pentru dezbaterile tv, am scris discursuri și postări pe social media, am încercat să fac mai atractivă comunicarea candidatului la prezidențiale”.

Macoveiciuc a adăugat: „S-a intersectat cu Denise Rifai în campanie la întâlnirile sau discuțiile politice cu Nicolae Ciucă”.

Ads