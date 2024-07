Ciucă, dispus la negocieri cu Lasconi pentru prezidențiale: „Să ne așezăm și să vedem unde duc discuțiile”

Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat luni, 1 iulie, după ședința Biroului Politic Permanent al PNL că a sunat-o pe Elena Laconi după ce a câștigat președinția USR și a felicitat-o. De asemenea, liderul liberal spune că este dispus să discute și cu Elena Lasconi în privința unei strategii pentru prezidențiale.

Nicoale Ciucă a fost întrebat dacă este dispus să discute varianta formulată de Elena Laconi, aceea ca PNL să o susțină la prezidențiale, iar liderul liberalilor a răspuns:

„Incă o dată, eu am avut o atitudine cât se poate de normală și de decentă. Am sunat-o pe doamna Lasconi imediat după ce a câștigat președinția USR, am felicitat-o și ceea ce îmi spuneți acum nu este altceva decât o invitație la dialog. Ca atare, voi discuta si voi avea un dialog cu toată lumea”, a declarat Nicoale Ciucă.

Întrebat despre scenariul susținerii Elenei Lasconi la prezidențiale, Ciucă a răspuns: „Să ne așezăm și să vedem unde duc discuțiile”.

Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat luni, 1 iulie, la finalul ședinței de Birou Politic Național, că PNL își menține poziția de a avea alegeri prezidențiale la termen, adică la finalul lunii noiembrie.

Premierul Marcel Ciolacu are consultări, luni şi marţi, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare din acest an.

Din partea Guvernului, participă la consultări premierul Marcel Ciolacu, viceprim-ministrul Marian Neacşu şi vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, mai precizează sursa citată.

De partea cealaltă, liberalii au fost convocaţi în Biroul Politic Naţional, cu prezenţa fizică obligatorie, luni, de la ora 13.00.

