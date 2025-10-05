Dosarul lui Ciucă. Șeful DNA declară că încă face „constatări”

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, declară că dosarul legat de panotajul fostului președinte al PNL Nicolae Ciucă este în lucru și are câteva zeci de volume și a precizat că ancheta nu vizează doar această componentă, ci inclusiv subvențiile primite de partid.

Marius Voineag a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, de ce nu este finalizat dosarul legat de panotajul fostului președinte PNL, Nicolae Ciucă.

”Este un dosar care e în lucru la secția a doua. Are o vechime de un an de zile și are câteva zeci de volume. Nu e un dosar chiar ușor. Nu vizează doar componenta asta, ci vizează inclusiv subvențiile la partid. Suntem în cursul efectuării unor constatări. Să sperăm că vor ieși în perioada următoare”, a afirmat Marius Voineag.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a precizat, în 19 noiembrie 2024, după apariția în spațiul public a unor informații privind dosarul care vizează finanțarea panourilor pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă ”Un ostaș în slujba țării”, faptul că nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nicio persoană, arătând că dosarul a fost înregistrat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis o sesizare formulată de o persoană fizică. Anterior, președintele PNL de la acel moment, Nicolae Ciucă, explicase că, în urma unei plângeri penale făcute de liderul AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL, a fost deschisă ”o lucrare in rem”, potrivit legii, însă ”e cale lungă de la lucrare la dosar”.

El a precizat atunci că liberalii nu au ”nimic de ascuns” privind această cheltuială.

”La solicitarea mass-media și în referire la informațiile vehiculate în spațiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărți aparținând unui candidat la alegerile prezidențiale, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nicio persoană”, a transmis la acel moment DNA.

Precizările veneau după ce Antena 3 relatase că DNA a deschis, în luna august, un dosar penal care vizează finanțarea din bani publici a panourilor publicitare pentru cartea lui Nicolae Ciucă. Citând un document al procurorilor, postul TV a arătat că a fost începută urmărirea penală pentru utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice și spălare de bani.

Jurnaliștii de la publicația snoop.ro au relatat anul trecut că PNL a plătit 2 milioane de euro din bani publici pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă, ”Un ostaș în slujba țării”.

