26 iunie: Ziua Drapelului National. Ministrul Apararii: "Tricolorul exprima tot ceea ce inseamna patrie, neam, trecut, prezent si viitor"

Tricolorul romanesc era cunoscut inca din secolul XIX drept simbol national, cu cel putin un deceniu inainte de oficializarea saIn timpul revolutiei de la 1848 Tricolorul a fost adoptat ca simbol al natiunii in prima zi a victoriei revolutiei burghezo - democratica (1848 - 1849), 14/26 iunie, cand avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, instaurarea Guvernului provizoriu de la Bucuresti si promulgarea decretului nr. 1 de instituire a drapelului national.Ziua Drapelului National a fost instituita pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, cand Guvernul revolutionar a decretat ca Tricolorul - rosu, galben si albastru - sa reprezinte steagul national al tuturor romanilor; cele trei culori impartite in mod egal reprezinta principiul egalitatii, orientarea culorilor in sus semnifica verticalitatea, cifra trei este numarul perfect, pe langa tara noastra mai existand alte trei tari europene traditionale cu steagul tripartit in mod egal si vertical: Franta, Italia si Belgia.Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca , reaminteste ca azi se implinesc 172 de ani de la declararea oficiala a Tricolorului ca drapel national."Tricolorul exprima tot ceea ce inseamna patrie, neam, trecut, prezent si viitor, constituindu-se astfel, de-a lungul timpului, in entuziasmul care a insuflat in constiinta romanilor idealurile de mandrie, dragoste de tara, dorinta de unitate si independenta. In contextul Revolutiei din 1848, in numele libertatii si unitatii de neam, tricolorul a fost arborat, pentru prima data, ca simbol al luptei celor care au infaptuit acel act,, Guvernul revolutionar decretand casa reprezinte steagul national al tuturor romanilor", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook Nicolae Ciuca afirma ca "Tricolorul se afla in inimile noastre si, de aceea, sarbatoarea Zilei Drapelului National este, si cu siguranta va ramane, o sarbatoare draga tuturor romanilor, oriunde s-ar afla".